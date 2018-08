Kalinic all'Atletico Madrid / Ultime notizie: il Milan pronto a cedere l'attaccante croato ai colchoneros

Kalinic all'Atletico Madrid, ultime notizie: il Milan pronto a cedere l'attaccante croato ex Fiorentina ai colchoneros di Diego Pablo Simeone. Dopo l'arrivo di Higuain via alle cessioni.

06 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Kalinic all'Atletico Madrid - La Presse

Nikola Kalinic giocherà nella prossima stagione con la maglia dell'Atletico Madrid. L'attaccante croato infatti è a un passo dalla cessione col Milan che ha deciso di iniziare a lavorare sul calciomercato in uscita dopo l'acquisto di Gonzalo Higuain dalla Juventus. Secondo quanto riportato da SportMediaset si attende solo la fumata bianca che potrebbe arrivare nelle prossime ore. L'Atletico Madrid è infatti atteso in Italia per chiudere la trattativa che dovrebbe portare nelle casse rossonere una cifra attorno ai venti milioni di euro. Soldi che sarebbero poi reinvestiti per acquistare un centrocampista in grado di dare il ricambio a Franck Kessié. Tra i nomi che spuntano c'è quello di Adrien Rabiot del Paris Saint German e di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, entrambi piacciono molto alla Juventus che osserva queste possibili trattative con discreto interesse.

POCHE EMOZIONI IN ROSSONERO, LA SUA AVVENTURA A MILANO PIENA DI OMBRE

Sta per terminare l'avventura di Nikola Kalinic al Milan, appena dodici mesi dopo il suo inizio. Il croato era arrivato a fronte di un calciomercato che sembrava rendere i rossoneri nuovamente competitivi per traguardi importanti. Tra le tante delusioni rossonere però quella che ha dato il croato è forse la più cocente. Non è stato infatti mai in grado di essere determinante come invece aveva fatto a Firenze più volte, tanto che la sua stagione si è chiusa con appena sei reti in trentuno partite in campionato. L'arrivo di Gonzalo Higuain e la voglia della società di puntare ancora sul giovane Patrick Cutrone hanno reso impossibile la sua permanenza, ma l'avventura all'Atletico Madrid promette al calciatore una nuova possibilità per riprendersi quello che ha perso. Vedremo se riuscirà alla corte di Diego Pablo Simeone di rilanciarsi e soprattutto di tornare a fare gol.

