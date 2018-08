Milinkovic Savic alla Juventus/ Ultime notizie, i bianconeri devono stringere: presto un'offerta dalla Premier

Milinkovic Savic alla Juventus? Ultime notizie: bianconeri interessati ma devono stringere. Per il serbo diversi pretendenti: presto una maxi offerta dalla Premier League?.

07 agosto 2018 Michela Colombo

Sergej Milinkovic Savic (LaPresse)

Nome sempre caldo del calciomercato estivo è quello di Sergej Milikovic Savic, pupillo di Inzaghi alla Lazio ma nel mirino della Juventus e non solo. L’esterno biancoceleste è senza dubbio uno dei nomi più in voga questa estate e non a caso Lotito ha messo su di lui una taglia ben cospicua, ben motivata dall'ultima eccezionale stagione del serbo. Per potersi sedere sul tavolo di discussione con il club laziale infatti si deve presentare un’offerta non inferiore ai 110-120 milioni di euro. Non spiccioli certo, ma cifra che comunque un club come la Juventus può facilmente reperire, anche in questa fase del calciomercato estivo. Di certo però la società bianconera deve fare in fretta per mettere in atto il “famoso piano segreto” per strappare Milinkovic Savic alla lazio: il giocatore ha pretendenti importanti anche in altri campionati europei, che di certo si muoveranno in fretta, anche perchè la finestra di calciomercato estivo è ormai vicina alla chiusura.

GLI ALTRI PRETENDENTI TRA PREMIER E LIGA

Come detto sono diversi e ben pronti i club interessati a strappare Milinkovic Savic: la Juventus deve quindi correre ai ripari. Secondo le diverse indiscrezioni di mercato che arrivano dalle prime pagine dei quotidiani per il momento paiono due gli spauracchi della dirigenza bianconera, ovvero Manchester United e Real Madrid. Jose Mourinho infatti pare l'autore di una maxi offerta da 100 milioni di euro (a salire) per il giocatore della Lazio: i Red Devils però devono fare in fretta, sia considerando l’eventuale cessione di Pogba al Barcellona sia per la chiusura del calciomercato inglese, prevista per il 18 agosto. Altro grande pretendente e concorrente della Juventus è il Real Madrid: i Blancos sono in attesa che Luka Modric prenda una decisione sul suo futuro, dopo la tentazione Inter. In caso di addio del croato, però Florentino Perez ci metterebbe pochissimo ad avventarsi su Milinkovic Savic, potendo mettere subito sul tavolo le cifre richieste dallo stesso Lotito.

