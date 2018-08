Scambio tra Keita e Candreva? / Ultime notizie Inter, pronti a riportare l'ex Lazio in Italia

Scambio tra Keita e Candreva? Ultime notizie Inter, i nerazzurri sembrano pronti a riportare in Italia l'ex esterno d'attacco della Lazio ora nel Principato con il Monaco.

07 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Scambio tra Keita e Candreva? - La Presse

L'Inter sembra pronta a completare uno scambio di calciomercato abbastanza clamoroso con il Monaco. In Italia tornerebbe l'esterno ex Lazio Keita Baldé Diao mentre nel Principato atterrerebbe Antonio Candreva. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che i contatti tra le due società siano decisamente concreti con alte possibilità di portare a termine quello che sembra essere uno scambio di prestiti. Al momento si è decisamente lontani dalla possibilità di concludere l'affare, questo però non vuol dire che non si farà anzi l'idea intriga entrambi i club. Non ci si può dimenticare che il Monaco ha pagato una cifra importante Keita appena un anno fa, anche se c'è da dire che il calciatore senegalese ha giocato davvero molto poco in Ligue 1 senza riuscire a ripetere quanto fatto in Italia. Nel nostro paese sarebbe davvero molto felice di tornare per giocare in una squadra sempre più competitiva e con voglia di puntare allo Scudetto.

CANDREVA E QUELL'AMORE MAI SBOCCIATO

Antonio Candreva arrivava all'Inter nell'estate del 2016 con grandissime aspettative nei suoi confronti. Giocatore rapido e dotato di buona tecnica è l'emblema della nazionale azzurra che non è riuscita a qualificarsi ai Mondiali disputati appena un mese fa in Russia. In nerazzurro non ha ripetuto le ottime cose fatte con la maglia della Lazio, collezionando appena sei reti in ben settantatré presenze in Serie A con la casacca del club meneghino. Dopo aver vissuto diverse esperienze importanti il calciatore è calato decisamente dal punto di vista tecnico, senza riuscire più a completare un percorso di crescita che sembrava ormai scritto. I tanti errori sui cross della scorsa stagione hanno poi incrinato il rapporto con i tifosi dell'Inter che l'hanno più volte fischiato.

© Riproduzione Riservata.