Marcelo alla Juventus?/ Ultime notizie: i bianconeri insistono, il Real Madrid tentenna e Cristiano Ronaldo...

Marcelo alla Juventus? Ultime notizie: i bianconeri insistono, il Real Madrid tentenna sulla cessione, ma Cristiano Ronaldo può davvero fare leva sui sentimenti del brasiliano?

08 agosto 2018 Redazione

Marcelo alla Juventus rimane un argomento d'attualità per il calciomercato italiano e non solo. Lo sarà probabilmente fino alla chiusura del prossimo 17 agosto, giorno ultimo in cui i club del nostro paese possono andare ad effettuare degli acquisti. Il destino del calciatore brasiliano sembra essere legato a quello del connazionale Alex Sandro che al momento occupa in maglia bianconera il ruolo da titolare. Quest'ultimo sembrava destinato alla partenza, ma nelle ultime settimane pare aver meritato la fiducia di Max Allegri, forse proprio per la difficoltà ad arrivare al laterale del Real Madrid. Intanto continua ad essere importante il nome di Cristiano Ronaldo che ha compiuto lo stesso percorso del terzino e che è uno dei suoi migliori amici. Potrebbe essere infatti proprio lui la chiave di volta in grado di portare il calciatore a premere sulla società per raggiungerlo a Torino.

ALTRO COLPO PER LA CHAMPIONS LEAGUE?

La Juventus può mettere a segno un altro colpo di calciomercato importante in questi ultimi nove giorni della sessione estiva del 2018. Dopo gli arrivi di Emre Can, Mattia Perin, Joao Cancelo, Leonardo Spinazzola, Leonardo Bonucci e soprattutto Cristiano Ronaldo può essere il turno di Marcelo. Il terzino darebbe ancora ulteriore spinta offensiva e garantirebbe una grande intesa proprio con Cr7 con il quale non solo ha giocato a lungo al Real Madrid ma con cui condivide una splendida amicizia. Difficile pensare però che possa arrivare se non sarà ceduto Alex Sandro che al momento occupa la sua stessa posizione in campo. L'ex Porto però sembra ormai fuori dal calciomercato con le società che lo seguivano ormai orientate su altri calciatori. Mancano ancora nove giorni però e tutto può succedere.

