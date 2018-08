Pavon alla Roma?/ Ultime notizie: la nuova idea di Monchi, si può fare per 35 milioni

Pavon alla Roma? Ultime notizie: la nuova idea di Monchi è l'argentino del Boca Juniors, si può fare per 35 milioni, le caratteristiche sono ideali...

08 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Monchi, ds della Roma (LaPresse)

Cristian Pavon è il nome caldo per il calciomercato della Roma. Il direttore sportivo Monchi aveva promesso: “Lavoreremo per prenderne uno più forte”, quando Malcom è sfumato. La possibile new entry è proprio Pavon, come Il Corriere dello Sport titola oggi in prima pagina. Secondo il quotidiano sportivo, da una soffiata che assomiglia a una proposta è nata un’idea: in queste ore la Roma si sta concedendo lunghe riflessioni. Il ritratto è decisamente stuzzicante: 22 anni, gioiello del Boca Juniors, passaporto comunitario, clausola rescissoria da circa 37 milioni di dollari (circa 31 milioni di euro). Una precisazione sulla clausola: Daniel Angelici, presidente del Boca, ha recentemente annunciato di averla aumentata, ma senza specificare. La Roma ha avuto segnali sul fatto che si possa trattare per una cifra da 34-35 milioni di euro con una percentuale sulla futura vendita. La prudenza è d’obbligo, ma l’affare si potrebbe fare.

IL RITRATTO DI PAVON

Pavon dal punto di vista tecnico è devastante nel dribbling, è dotato di cambio di passo, regala assist e gol. Piccolo di statura, poco meno di 170 centimetri, è però un fulmine, inoltre Monchi ha eccellenti rapporti con Hidalgo e con gli intermediari e nei prossimi giorni il Boca sarà in Europa per alcune amichevoli: potrebbe essere l’occasione giusta per approfondire, entro il 17 agosto naturalmente. Cristian Pavon entra dunque nella lista dei talenti seguiti dalla Roma, che comprende diversi nomi fra cui quelli più noti in Italia sono certamente Suso e Domenico Berardi. Ora ecco Pavon, il possibile jolly dell’ultimo minuto: “El Pibito” è un soprannome che dice molto, anche se i paragoni sono pesanti, soprattutto se giochi nel Boca come il Pibe originale. A proposito di soprannomi: per molti Pavon non è solo “El Pibito”, ma anche “il nuovo Lavezzi”. Non sarebbe comunque male per la Roma…

