MODRIC ALL'INTER/ Ultime notizie: Luka vuole i nerazzurri, il Real Madrid cerca l'erede

Modric all'Inter, ultime notizie: Luka vuole i nerazzurri, braccio di ferro con Perez? Slitta a domani l'incontro con il presidente del Real Madrid...

09 agosto 2018 - agg. 09 agosto 2018, 10.54 Mauro Mantegazza

Luka Modric (LaPresse)

Si continua a parlare del possibile passaggio di Luka Modric all'Inter, l'affare sembra davvero vicino a diventare concreto e ufficiale ma c'è un piccolo particolare da mettere a punto. Il Real Madrid ha accettato di liberarlo, capita la volontà del croato, ma vuole prima trovare un sostituto all'altezza. Sono tre i nomi fatti nell'ultima ora anche se nessuno di questi porta a un regista basso che possa giocare davanti alla difesa. Piace e molto Sergej Milinkovic-Savic della Lazio che però Claudio Lotito lascia andare solo di fronte a una vera e propria follia. Alletta l'idea di rilanciare Thiago Alcantara, ex Barcellona che da quando è al Bayern Monaco ha incontrato alcuni problemi non di poco conto dal punto di vista sia fisico che tecnico. Stimola l'idea di fare un altro colpo dal Tottenham, proprio come accadde con Modric, portando in Liga Eriksen. Nelle prossime ore tutto dovrebbe essere molto più chiaro. (agg. di Matteo Fantozzi)

BRACCIO DI FERRO CON PEREZ?

Luka Modric vuole l’Inter e da ieri il messaggio è ancora più chiaro. L’atteso incontro col presidente del Real Madrid Florentino Perez è stato rinviato, ma intanto il centrocampista croato ha cominciato ad esporre il proprio desiderio al braccio destro di Perez, José Angel Sanchez, il quale ha ascoltato con attenzione ma ha ribadito al giocatore la linea societaria: Modric è incedibile. Per l’Inter dunque la strada non è in discesa, ma c’è comunque il punto forte della volontà del giocatore, che è sempre più evidente. L’appuntamento con il presidente Perez dovrebbe essere per domani sera, perché oggi Florentino sarà impegnato per la presentazione del nuovo portiere Thibaut Courtois: si attendono conferme a breve sull’orario esatto di questo appuntamento fra Modric e Perez, che sarà decisivo per definire il futuro del croato.

MODRIC ALL'INTER? LE MOSSE CON IL REAL

Luka Modric è forte di un accordo verbale con il presidente, al quale aveva già annunciato il suo desiderio di cambiare area al termine della passata stagione, subito dopo l’ennesimo trionfo in Champions League. Di conseguenza, il croato è pronto a puntare i piedi in caso di nuovo muro da parte di Perez, con cui il rapporto è sempre stato di massima stima e rispetto. Non a caso, a differenza di quanto avvenuto con Cristiano Ronaldo, il numero 1 del Real Madrid ha accettato di incontrare il regista croato, di sedersi intorno a un tavolo e cercare una soluzione che possa alla fine rasserenare il rapporto, evitando uno strappo violento. Proprio l’addio di CR7 però è un problema per Modric, perché difficilmente il Real può privarsi di due stelle in una sola estate: la ‘telenovela’ prosegue, naturalmente ne sapremo di più una volta che Modric e Perez si saranno finalmente parlati.

