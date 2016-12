Bottas Mercedes/ Nuovo pilota del team Formula 1: trovata l'intesa, Massa torna alla Williams (oggi 20 dicembre 2016)

BOTTAS MERCEDES: IL NUOVO PILOTA DEL TEAM FORMULA 1, TROVATA L'INTESA, MASSA RITORNA ALLA WILLIAMS (OGGI 20 DICEMBRE 2016) – Si comincia a delineare il prossimo futuro della Formula 1 o perlomeno dal punto di vista del mercato piloti: stando alle ultime indiscrezioni rivelate solo pochi minuti fa dalla redazione di Sky sport sembra che dopo l’addio di Rosberg, alla Mercedes sia già tutto pronto per accogliere Valtteri Bottas. Il pilota finlandese, quest’anno sotto contratto con la Williams, infatti dovrebbe aver trovato un intesa con il club delle frecce d’argento: sarà quindi lui il prossimo compagno di squadra del 3 volta campione del mondo della Formula 1 Lewis Hamilton. Le ultime notizie ci riportano che l’annuncio ufficiale del cambio casco in casa Mercedes arriverà soltanto a gennaio, ma intanto le carte sono già in tavola. Per un pilota che se ne va un altro entra, anzi rientra: dopo il sofferto saluto fatto da l’ex ferrarista Felipe Massa alle ultime prove del mondiale di Formula 1, sembra che il brasiliano sia già pronto a rientrare dal ritorno. Le ultime notizie infatti ci riportano di una maxi offerta fatta proprio dalla sua Williams per la prossima stagione 2017: con Bottas fuori dai giochi la scuderia inglese preferirebbe quindi far rientrare la propria bandiera piuttosto che buttarsi su qualche new entry: al momento manca ancora l’ufficialità ma stando a Sky sport l’accordo è stato già trovato tra le parti.

© Riproduzione Riservata.