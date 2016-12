MICHAEL SCHUMACHER NEWS: IL FIGLIO MICK IN FORMULA 3 NEL 2017 (ULTIME NOTIZIE, OGGI 28 DICEMBRE 2016) - Alla vigilia dell’anniversario dell’incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher, finito in coma il 29 dicembre 2013 a causa di una caduta che ha avuto conseguenze gravissime, arriva almeno una bella notizia a rallegrare le festività della famiglia Schumacher. Prosegue infatti a passi spediti la carriera di Mick Schumacher, il figlio del sette volte campione del Mondo di Formula 1 che è sempre alle prese con una difficilissima convalescenza della quale si sa poco, rendendo difficile dire quali siano le reali condizioni di salute di Schumacher. Il 17enne Mick è infatti stato promosso in Formula 3 e correrà il campionato europeo sempre al volante della monoposto del team italiano Prema con cui, in Formula 4, ha vinto una gara già nel 2015, sua stagione di debutto.

"La Formula 3 per me è il passo ideale, sono elettrizzato e non vedo l'ora che inizi l'anno nuovo", ha dichiarato Mick Schumacher, nel 2016 secondo classificato sia nel campionato italiano, sia in quello tedesco di F4, dunque certamente pronto al salto di categoria. Poi ha aggiunto, secondo quanto riporta SportMediaset: "Sono felice anche di rimanere con Prema, un team molto professionale che mi permetterà di imparare ancora molto. La prossima stagione sarà sicuramente impegnativa, ma i test che abbiamo effettuato nelle ultime settimane hanno confermato che la vettura è molto divertente da guidare. Non vedo l'ora che inizi il 2017".

Il talentuoso Mick avrà dunque un legame con l’Italia tramite la Prema, anche se va ricordato che entrerà ufficialmente nella Driver Academy della Mercedes, alla quale papà Michael aveva legato l’ultima parte della sua carriera dopo i tantissimi trionfi in Benetton prima e in Ferrari poi. Senza lanciarsi troppo nel futuro, ricordiamo che nel 2017 Mick Schumacher in F3 nel team Prema sarà affiancato dal britannico Callum Ilott e dal cinese della Ferrari Driver Academy Guan Yu Zhou.

br/>© Riproduzione Riservata.