MARIO POLTRONIERI / E’ morto lo storico telecronista di Formula 1, aveva 87 anni

MORTO MARIO POLTRONIERI, VOCE DELLA FORMULA 1 - Mario Poltronieri è morto nella propria casa di Milano a 87 anni. Lutto nel mondo della Formula 1, dal momento che per tanti anni proprio Poltronieri è stato la voce delle telecronache della Rai di Formula 1. Visse anni leggendari, con le imprese di grandi campioni quali ad esempio Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Jody Scheckter, Alain Prost, Ayrton Senna, Nelson Piquet e anche gli inizi di Michael Schumacher, visto che la sua ultima stagione fu il 1994, quando raccontò il primo titolo del tedesco ma anche la morte di Senna a Imola, come già aveva dovuto fare per la tragedia di Villeneuve a Zolder 1982. Erano tempi difficili anche per il suo lavoro: non c’erano monitor e replay in quantità come quelli di oggi, con un solo schermo doveva raccontare quello che succedeva in pista e spesso anche interpretarlo, ma Poltronieri ci riusciva con competenza, uno stile lontano dagli urli di oggi ma sempre venato di umorismo. Non solo Formula 1, perché per anni raccontò pure il Motomondiale, quando calendari meno intasati permettevano questa doppietta, dunque tanti successi di Giacomo Agostini furono raccontati dallo stesso Poltronieri, che vanta persino la prima telecronaca Rai di un match di baseball nel 1964. L’automobilismo era comunque la sua grande passione, anche perché da giovane era stato pilota di buon livello: nel corso della sua carriera stabilì 112 record di velocità sulle curve sopraelevate del circuito di Monza. In anni più recenti è stato opinionista per numerose emittenti: ricordiamo l’intervista che concesse a IlSussidiario.net in occasione della prima vittoria in carriera di Nico Rosberg nel 2012 (clicca qui per leggerla), che era anche la prima della Mercedes dal ritorno dei tedeschi come costruttore autonomo. Ci saluta proprio al termine della stagione in cui Rosberg ha scritto la sua storia, ma di certo mancherà a tutti gli appassionati.

