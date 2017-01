Michael Schumacher / Compleanno, 48 anni per l’ex Ferrari. Gli auguri di Hakkinen e le condizioni di salute (oggi 3 gennaio 2017)

COMPLEANNO MICHAEL SCHUMACHER, L’EX PILOTA FERRARI COMPIE 48 ANNI: CONDIZIONI DI SALUTE, GLI AUGURI DI MIKA HAKKINEN (OGGI MARTEDI’ 3 GENNAIO 2017) - Pensieri affettuosi per Michael Schumacher nel giorno del suo compleanno numero 48. Arriva anche un messaggio di auguri per Schumacher da parte del grande rivale Mika Hakkinen, protagonista di tanti duelli in pista con il sette volte campione del Mondo di Formula 1 la cui vita però è drasticamente cambiata dopo l'infortunio sugli sci di cui Schumi fu vittima il 29 dicembre 2013. Davanti alla perdurante incertezza circa le condizioni di salute naturalmente ogni rivalità sfuma (anche perché c'era sempre stata grande correttezza fra i due) e di conseguenza per Schumacher arrivano parole affettuose da parte del pilota finlandese, punta della McLaren quando Michael era nei suoi migliori anni in Ferrari. Ecco il messaggio di Hakkinen: “Al pari di tutti sono molto scosso dal destino e dalle condizioni di Michael. Schumacher è un grande uomo con una personalità forte. Spero che possa rimettersi e di rivederlo un giorno, mi farebbe un enorme piacere“. Questo è quanto sperano tutti, Hakkinen esprime i pensieri di tutti i tifosi di Schumacher sparsi per tutto il mondo.

COMPLEANNO MICHAEL SCHUMACHER, L’EX PILOTA FERRARI COMPIE 48 ANNI: CONDIZIONI DI SALUTE, GLI AUGURI DI EROS RAMAZZOTTI (OGGI MARTEDI’ 3 GENNAIO 2017) - Il compleanno di Michael Schumacher scatena l'interesse anche di personaggi che con la Formula 1 non hanno molto a che fare ma che vogliono dimostrare la loro vicinanza al campione, che da oltre tre anni lotta con le conseguenze del grave infortunio di cui rimase vittima il 29 dicembre 2013 e dopo il quale le condizioni di salute non ci sono note con chiarezza. Ad esempio il cantante italiano Eros Ramazzotti ha fatto gli auguri via social a Michael Schumacher, che oggi compie 48 anni. Eros ha pubblicato su Instagram una foto sorridente del campione, a cui ha tolto un anno visto che ha scritto “Auguri ragazzo 47”, forse sbagliando il calcolo pensando di essere ancora nel 2016. Il pensiero però è quello che conta, soprattutto in anni difficili come quelli che sta vivendo Schumi: il post ha raccolto oltre 5mila like in un'ora ed era accompagnato dall'hashtag #ForzaMichael, appunto per incoraggiarlo nella sua battaglia dopo l'incidente sugli sci di tre anni fa.

COMPLEANNO MICHAEL SCHUMACHER, L’EX PILOTA FERRARI COMPIE 48 ANNI: AUGURI E PREOCCUPAZIONE (OGGI MARTEDI’ 3 GENNAIO 2017) - Oggi, 3 gennaio 2017, Michael Schumacher compie 48 anni: per il quarto anno consecutivo però il compleanno del sette volte campione del Mondo di Formula 1 non può essere festeggiato come meriterebbe. Nel 2014 erano passati pochissimi giorni dall’incidente sugli sci di domenica 29 dicembre 2013 a Meribel (Francia) e Schumacher lottava ancora fra la vita e la morte nell’ospedale di Grenoble, dove aveva subito già due interventi chirurgici al cervello, necessari per salvargli la vita. Poi abbiamo vissuto i compleanno del 2015 e del 2016 con il desiderio di saperne di più circa le condizioni di salute di Schumi, ma sono passati altri dodici mesi e anche stavolta si sa pochissimo. La famiglia di Michael Schumacher sta tutelando la privacy dell’ex pilota Ferrari, ma è evidente come un altro anno senza notizie non deponga a favore circa l’esito di una convalescenza lunghissima e difficilissima. Ormai se ne parla solo in ricorrenze particolari oppure se saltano fuori notizie come quella di poche settimane fa, quando una foto recente di Schumi sarebbe stata offerta ad alcuni giornali per ben un milione di euro, ma non è mai stata pubblicata.

Dunque oggi di nuovo ci troviamo di fronte a tanti messaggi di auguri di buon compleanno per Michael Schumacher da parte di tifosi e appassionati di Formula 1 da tutto il mondo, in particolare naturalmente da parte dei tifosi della Ferrari che non possono dimenticare l’eroe che tanti trionfi ha regalato alla scuderia di Maranello con cinque titoli iridati consecutivi dal 2000 al 2004, ma sono messaggi venati da una certa preoccupazione, nei quali non manca mai l’esortazione a non mollare, magari tramite gli hashtag da social network (come usa oggi) del tipo #KeepFighting e #NeverGiveUp. Questo possono fare i tifosi di Michael Schumacher in questo momento, sperando che il compleanno del 2018 possa riservare notizie migliori per Michael…

