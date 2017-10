Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Malesia 2017 Sepang (oggi 1 ottobre)

Classifica Formula 1 - LaPresse

La classifica del Mondiale di Formula 1 che sorprese ci regalerà al termine del Gran Premio della Malesia? La Ferrari spera che dal tracciato di Sepang arrivino notizie migliori di quelle di due settimane fa, quando una gara che si annunciava molto favorevole alla Rossa si risolse con un vero e proprio disastro nello spazio di poche curve. In attesa di scoprire che cosa succederà, facciamo il punto sulla situazione attuale, cioè quella maturata nei quattordici Gran Premi fin qui disputati. Il grande duello fra la Ferrari e la Mercedes rischia di avere preso la via di Stoccarda anche nella classifica Piloti che vede al comando Lewis Hamilton di ben 28 punti davanti a Sebastian Vettel, mentre per quanto riguarda la classifica Costruttori le Frecce d’Argento hanno una netta supremazia, anche se certamente la Rossa sta andando molto meglio rispetto alle precedenti stagioni. Dunque, nel Mondiale Piloti troviamo al comando Hamilton con 263 punti davanti a Vettel, secondo con 235 punti. La situazione è grave per la Ferrari a causa dello sciagurato zero di Singapore, gara nella quale c’erano tutte le premesse per scavalcare Hamilton (che era balzato al comando dopo Monza ma per appena 3 punti) e che invece ha regalato a Lewis un 25-0 che potrebbe essere il momento decisivo di tutto il Campionato. Mancano ancora la bellezza di ben sei gare al termine della stagione, di cui quattro in un mese di ottobre che sarà bollente, ma è chiaro che adesso Hamilton può godere di una invidiabile posizione di forza, che Vettel dovrà provare a scalfire fin da Sepang.

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori invece la Mercedes ha ben 102 lunghezze di vantaggio sulla Ferrari (475 punti contro 373): a Singapore l’inatteso 40-0 per Stoccarda ha cementato una posizione di vantaggio che a dire il vero era già piuttosto evidente, ma che la Ferrari avrebbe potuto mettere in discussione se a Marina Bay la domenica fosse andata come il sabato. La storia è andata diversamente e a questo punto l’unico dilemma sembra essere il ‘quando’ la Mercedes potrà festeggiare il quarto titolo iridato Costruttori consecutivo. Per la Ferrari comunque i miglioramenti rispetto alle stagioni più recenti sono evidenti e questo è un dato che non andrà dimenticato, comunque finirà il Mondiale. Il ritardo nel Costruttori chiama in causa Kimi Raikkonen, perché è il gap che il finlandese accusa dal connazionale Valtteri Bottas - 138 punti per Raikkonen contro i 212 di Bottas - ad avere creato questo solco fra le due scuderie. Fra i costruttori naturalmente la Red Bull è la terza forza, ma con 230 punti è già molto lontana dalle due fuggitive e si deve accontentare di completare il podio fra i team; Daniel Ricciardo riesce almeno a stare davanti a Raikkonen con 162 punti contro 138, margine che il secondo posto dell’australiano a Singapore ha contribuito a dilatare in modo significativo, mentre Max Verstappen è sesto con “soli” 68 punti e una serie di imprevisti che lo hanno frenato in questa sfortunata stagione. Dietro alle ‘lattine’, la Force India è stabilmente la quarta forza, forte di 124 punti che sono più del doppio di quelli ottenuti dalla quinta, cioè una Williams che è in evidente difficoltà, a quota 59. Attenzione però al sempre vivace duello interno fra Sergio Perez ed Esteban Ocon, nel Mondiale Piloti rispettivamente settimo e ottavo con 68 e 56 punti.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 263

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 235

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 212

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 162

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 138

6 Max Verstappen (Red Bull) 68

7 Sergio Perez (Force India) 68

8 Esteban Ocon (Force India) 56

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 48

10 Nico Hulkenberg (Renault) 34

11 Felipe Massa (Williams) 31

12 Lance Stroll (Williams) 28

13 Romain Grosjean (Haas) 26

14 Kevin Magnussen (Haas) 11

15 Fernando Alonso (McLaren) 10

16 Pascal Wehrlein (Sauber) 8

17 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 7

18 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

20 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

Classifica costruttori

1 Mercedes 475

2 Ferrari 373

3 Red Bull 230

4 Force India 124

5 Williams 59

6 Toro Rosso 52

7 Renault 42

8 Haas 37

9 McLaren 17

10 Sauber 5

