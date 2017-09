Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai, gara live: vincitore e podio (Gp Malesia 2017 Sepang)

Diretta Formula 1 - LaPresse: i piloti Ferrari

Domenica in compagnia della Formula 1: infatti si corre il Gran Premio della Malesia 2017 in diretta dal circuito di Sepang, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2017 che vivrà una tappa molto importante, visto il margine che si è creato fra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, il quale deve provare a recuperare terreno dal rivale fin da subito, in apertura di un mese di ottobre che proporrà ben quattro Gran Premi e dunque risulterà fondamentale (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 della Malesia). Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato di Sepang avrà luogo alle ore 9.00 italiane, cioè quando in Malesia saranno le 15.00, in virtù delle sei ore di fuso orario. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche sul Gp che si disputa nei pressi del principale aeroporto della capitale malese Kuala Lumpur: la gara si svolgerà sulla distanza di 56 giri, ognuno dei quali misura 5.543 metri, per un totale di 310,408 km. Il circuito è piuttosto veloce e prevede un totale di 15 curve al giro. Piuttosto insidiosa è la successione di curve dopo il rettilineo d'arrivo, mentre l'ultimo tratto è decisamente veloce con due lunghi rettilinei spezzati dalla curva 15 (l'ultima del circuito), la cui staccata è uno dei punti ideali per effettuare sorpassi. Non a caso il Drs potrà essere utilizzato proprio su questi due rettilinei, per rendere ancora più ideale la situazione di chi vorrà attaccare.

FORMULA 1, LA GARA IN DIRETTA LIVE

FORMULA 1, DOVE VEDERE LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio di Malesia 2017 di Formula 1 sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la notizia è che questo Gran Premio sarà visibile solamente in differita, non essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere contemporaneamente a Sky. Anche da Sepang la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

LA GARA DI FORMULA 1 IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la cronaca della gara di Sepang sarà su Rai Uno alle ore 14.00, come se fosse un Gp di quelli trasmessi in tempo reale in Europa, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sul tracciato del Sud-Est asiatico sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

LE PROVE LIBERE 3, COSA E’ SUCCESSO?

Raikkonen e Vettel si invertono le posizioni nelle terze e ultime prove libere del Gran Premio della Malesia di Formula 1, chiudendo davanti a tutti i rivali. Terzo Daniel Ricciardo su Red Bull, a conferma del buon passo della monoposto austriaca sul tracciato di Sepang, anche se il meglio lo offre su condizioni di pista bagnata. Quarto e quinto tempo per le due Mercedes, con Bottas davanti a Lewis Hamilton, lontano sei decimi dal miglio tempo di Kimi. Sesto Verstappen, che ha girato più o meno sullo stesso crono del pilota inglese. Settimo Sergio Perez su Force India, ad oltre un secondo dalla pole provvisoria di Raikkonen. Il messicano si è messo alle spalle Felipe Massa, il compagno di squadra Ocon e Vandoorne, decimo con la Mclaren.

LA CHIAVE DI LETTURA

Nella FP3 del Gran Premio di Malesia sul circuito di Sepang Kimi Raikkonen è stato l'unico pilota a scendere sotto il muro dell'1:32, a ulteriore conferma di come sull'asciutto la Ferrari sia estremamente competitiva su questa pista. Sebastian Vettel completa l'uno-due della Casa di Maranello in cima alla classifica dei tempi, anche se i rivali si trovano a pochi centesimi di ritardo. Daniel Ricciardo che ha chiuso in terza posizione è distante solamente due decimi dal finlandese campione del mondo nel 2007, leggermente più indietro la Mercedes che paradossalmente va più forte con la vecchia soluzione aerodinamica anziché quella nuova che fa il suo debutto nel tracciato che si trova a pochi chilometri dalla capitale Kuala Lumpur. Da rimarcare come il primo dei non big, Perez, accusi quasi sette decimi di ritardo dal "peggiore" dei top-driver, Max Verstappen, protagonista di un malinteso con Jolyon Palmer culminato in un contatto tra i due: pneumatico posteriore sinistro forato per la Red Bull dell'olandese, ala anteriore danneggiata per il britannico della Renault che comunque hanno riportato le rispettive macchine ai box senza l'aiuto dei commissari di percorso.

LE QUALIFICHE, COSA È SUCCESSO?

Colpo di scena clamoroso nelle qualifiche ufficiali del Gran Premio della Malesia, dove Sebastian Vettel è subito uscito di scena in Q1 per la perdita di potenza del suo motore. 'No power' la frase con cui l'ex pilota Red Bull ha avvertito la sua squadra in occasione del primo giro lanciato. Una condanna in vista della gara di oggi, che vedrà Vettel partire dall'ultima posizione, quando invece poteva lottare per la pole position indiscutibilmente, visto l'ordine della griglia di partenza di domani, che vede Lewis Hamilton davanti in pole position per soli 45 millesimi di secondo rispetto alla Ferrari di Kimi Raikkonen. Quattro centesimi che molto probabilmente sarebbero stati annullati, in positivo, da Vettel, dominatore delle seconde prove libere al mattino, con un passo di un secondo più veloce rispetto alle altre vetture in gara. Hamilton e la Mercedes sono consapevoli che dopo Singapore possono mettere a segno un altro colpo importantissimo in ottica Mondiale. Quella di oggi è la quinta pole position per Lewis Hamilton sulla pista di Sepang, con il pilota britannico che ha eguagliato il leggendario Michael Schumacher, la numero 70 della sua carriera. In seconda fila troviamo le due Red Bull, con Verstappen che è riuscito a precedere il compagno di squadra Daniel Ricciardo e partirà dalla terza posizione, come a Singapore, dove si ritrovò poi invischiato nel capitombolo con le due Ferrari che partivano in prima fila. La Red Bull spera nella pioggia, condizione nella quale ha dimostrato nelle prime prove libere del venerdì di essere superiore a tutti. Il distacco delle due monoposto della casa austriaca è nell'ordine dei cinque decimi. Ad aprire la terza fila c'è Valtteri Bottas, che paga sette decimi di ritardo rispetto al suo compagno di squadra. Un ritardo importante, che può essere giustificato con la scelta da parte del pilota finlandese di utilizzare la nuova evoluzione della vettura anziché la versione standard, quella usata da Hamilton. A fianco a lui in sesta posizione partirà Ocon della Force India. In quarta fila ottimo settimo tempo per Vandoorne su Mclaren, bravo a precedere Niko Hulkenberg su Renault. Chiudono le prime dieci posizioni Perez (Force India) e Fernando Alonso, decimo, distante poco più di un decimo dal suo compagno di squadra.

LA CHIAVE DI LETTURA

Non è proprio un periodo fortunato per Sebastian Vettel: dopo il crash al via in Singapore il tedesco non ha potuto disputare le qualifiche del Gran Premio di Malesia a causa della rottura del turbo Ferrari che gli ha impedito di scendere in pista e fare il tempo, questo vuol dire che in gara partirà dall'ultima posizione sulla griglia di partenza. Vettel dovrà quindi compiere una rimonta ai limiti del leggendario per riportarsi a ridosso degli altri big che invece si sono dati battaglia per la pole position. Alla fine l'ha spuntata Lewis Hamilton che ha avuto ragione su Kimi Raikkonen per soli 45 millesimi, il finlandese ha tenuto alta la bandiera della Ferrari che si è comunque assicurata la prima fila nonostante la dipartita del suo pilota di punta. La Red Bull si è dovuta accontentare della seconda fila con Max Verstappen che nel giorno del suo 20^ compleanno si è fatto il piccolo regalo di vincere la lotta interna con il compagno di box Daniel Ricciardo. Molto male Valtteri Bottas che non si è adattato alle nuove soluzioni aerodinamiche proposte dalla Casa di Stoccarda e non è andato oltre il quinto tempo. Bene invece la McLaren-Honda, in particolare Vandoorne che ha chiuso in settima posizione precedendo anche il suo cliente più scomodo, Fernando Alonso. Più che sufficiente la prova di Pierre Gasly che alla sua prima qualifica ha ridotto il gap nei confronti di Sainz a poco più di un decimo, disastro Haas con Grosjean e Magnussen che sono stati più veloci solamente della coppia di piloti Sauber.

LE INSIDIE DI SEPANG

Ritenuto da tutti uno dei migliori circuiti fra quelli progettati dal tedesco Hermann Tilke, sicuramente è un peccato pensare che dall’anno prossimo Sepang non farà più parte del calendario iridato. Si tratta infatti di un tracciato vario ed impegnativo, con un tratto misto complicato, molti bei curvoni e i due lunghi rettilinei che consentono di battagliare ad altissime velocità. Variabili fondamentali a Sepang sono inevitabilmente il caldo e il meteo: le temperature molto alte e sempre caratterizzate da alti tassi di umidità sono infatti una sfida molto impegnativa dal punto di vista fisico per i piloti, inoltre il clima tropicale comporta molto spesso temporali anche violenti, dunque i capricci del meteo sono una variabile che potrebbe avere un peso determinante. In tal senso si può certamente citare il precedente del 2009, quando la gara fu sospesa dopo 31 giri e non si riuscì più a ripartire, con la conseguenza che fu assegnato solamente metà punteggio, come prevede il regolamento quando viene completato il 75% dei giri previsti.

FOCUS SU FRENI E GOMME

Facciamo adesso un punto tecnico sul circuito di Sepang, sfruttando le informazioni rese note da Brembo e Pirelli per quanto riguarda i freni e le gomme. Le maggiori criticità per l’impianto frenante sono legate al corretto dimensionamento delle prese d’aria, che devono consentire la gestione ottimale delle temperature di funzionamento su tutte le 15 curve del circuito, dove si corre con temperature sempre molto alte. Secondo i tecnici Brembo il Sepang International Circuit rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota usa i freni circa 450 volte, per un tempo complessivo di poco inferiore ai 16 minuti. La decelerazione media è di 3,7 g; molto bassa è l’energia dissipata in frenata, appena 100 kWh, secondo valore più basso del Mondiale dopo i 76 kWh di Silverstone. La frenata più impegnativa è quella alla curva 1: le monoposto passano da 328 km/h a 90 km/h in 3,11 secondi, con una decelerazione di 4,4 g, la stessa della curva 15, l’ultima prima del traguardo: leggermente minori sono però le velocità a cui si utilizzano i freni (320 km/h) e quella d’ingresso in curva (87 km/h). Pirelli ha invece ha scelto le tre mescole medie fra le cinque della gamma disponibile: Medium, Soft e Supersoft (restano fuori Hard e Ultrasoft, i due estremi). Il gran caldo causa un concreto rischio di degrado termico delle coperture, su un tracciato che abbina numerose curve in appoggio e rapidi cambi di direzione. Lo stress sulle gomme è elevato, 4 su 5 nella scala Pirelli. Gli interventi di rifacimento del fondo del 2016 hanno migliorato il drenaggio, in un appuntamento spesso caratterizzato da importanti scrosci di pioggia. Asfalto meno rugoso che in passato, dai dati Pirelli dovrebbe offrire un livello medio di aderenza. La scelta di mescole per quest’anno è inedita, mai la Pirelli aveva portato le Supersoft in Malesia, di conseguenza ci si aspetta un miglioramento dei tempi sul giro e pure le strategie potrebbero essere riviste. Adesso però è giunto il momento di far parlare la pista: la diretta della gara del Gran Premio della Malesia 2017 di Formula 1 sul circuito di Sepang sta per cominciare…

