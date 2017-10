Incidente Vettel Stroll/ Video Formula 1, scontro al giro di rientro: che rischio per la Ferrari! (Gp Malesia)

Incidente Vettel Stroll (LaPresse)

E’ stato senza dubbio clamoroso l’incidente occorso tra Sebastian Vettel e Lance Stroll al Gran Premio della Malesia 2017: lo scontro tra le due monoposto di Formula 1 è infatti avvenuto nel cosiddetto slow down lap, ovvero il giro dopo il traguardo che porta a ritmi bassissimi le vetture della F1 ai rispettivi box. Una situazione controllata di fatto eppure l’incidente ha di fatto completamente distrutto la vettura di Vettel: i meccanici Ferrari infatti potrebbero venir costretti a fare importanti sostituzioni sulla SF70 H tra anche quello del cambio che quindi potrebbe costare una penalità di ben 5 posizione sulla griglia di partenza del prossimo Gp del Giappone a Suzuka. La dinamica dell’incidente fatto è abbastanza banale con Vettel sulla destra della pista che cercava di recuperare gomma, mentre Stroll impegnato nello stesso compito ha allargato dall’interno in maniera spregiudicata e incompressibile dato che la gara era già finita e si stava solo andando ai box. Con la Ferrari che stava accorrendo sulla destra a velocità molto bassa, lo scontro è stato inevitabile: la rossa però ha riportato molti più danni della Williams del canadese.

VETTEL TORNA AI BOX CON WEHRLEIN

Sono volate chiaramente parole paesanti dopo l’incidente tra Vettel e Stroll da parte di entrambe la campane, segno di una tensione sul finale di questa stagione della Formula 1 che ormai ha travalicato lo stretto ambito della gara. Il giovane esordiente canadese non ha esitato a dare la colpa dello scontro a Vettel, mentre il ferrarista durante il fattaccio ha subito dato la colpa all’avversario dichiarando al proprio muretto in collegamento via radio di essere stato colpito a circa metà della sua monoposto e alla gomma posteriore sinistra. Con la vettura praticamente distrutta Vettel poi è stato costretto a parcheggiare la propria SF 70 H vicino a una curva impossibilitato a raggiungere i propri box. Piccolo fatto curioso: il tedesco non ha fattoritorno al muretto con una vettura della direzione di pista: a dargli il passaggio è stata la Sauber di Pascal Wehrlein. Il connazionale non ha esitato a rallentare per dare un passaggio al ferrarista, rimasto appiedato dopo una gara davvero superlativa al Gp della Malesia 2017.

