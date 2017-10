Formula 1/ Video highlights, classifica mondiale piloti e costruttori dopo il Gp della Malesia 2017 (Sepang)

Max Verstappen ha vinto il Gp della Malesia 2017 (LaPresse)

Il Gran premio di Malesia 2017 si è chiuso ieri con la profonda delusione in casa della Ferrari, quasi listata a lutto: prima l’ultima positone in griglia di partenza per Vettel la cui vettura è stata poi distrutta nel giro di ritorno ai box a gara finita da Stroll e poi la mancata partenza di Kimi Raikkonen per problemi al turbo. Un weekend davvero terribile per la Rossa a Sepang sede della 15^ tappa del mondali di Formula 1, ma non per Lewis Hamilton che con il secondo posto a podio alle spalle di Max Verstappen e davanti a Daniel Ricciardo, è sempre più leader del mondiale piloti della Formula 1. Ma andiamoa veder che cosa è successo giro per giro al Gp della Malesia 2017. Come abbiamo detto le qualifiche avevano consegnato a Sebastian Vettel l‘ultima posizione della griglia e il tedesco, come gli altri piloti si presentano in pista senza problemi: tutti senza Raikkonen costretto al ritiro dopo il giro di ricognizione.

LA PARTENZA

Semafori spenti e una partenza senza drammi dopo quanto successo al gp di Singapore: Vettel riesce immediatamente a recuperare 4 posizioni, riuscendo così a portarsi alla 16^ posizione prima della seconda svolta. In testa Hamilton gira per primo, mentre l’altra Mercedes di Bottas battaglia per la seconda posizione con Verstappen. Nei primi giri si consolidano le posizioni in testa, ma l’olandese della Redbulll rimane molto vicino al britannico della Mercedes e al quarto giro riesce a sopravanzare Hamilton e guadagnare la testa della corsa. In fondo invece Sebastian Vettel continuar la sua rimonta trionfale e al 7^ giro si trova alle spalle di Fernando Alonso: in avanti invece Ricciardo ingaggia una bella battaglia con Bottas ma al 12^ giro è finalmente l’australiano ad avere la meglio. A metà gara le telecamere sono tutte per la rossa dl tedesco che continua a scalare posizioni: al valzer dei box Vettel mette nel mirino il quinto posto di Perez, riuscendo nell’impresa: al 46^ giro il ferrarista poi arriva negli specchietti di Ricciardo, ma complice la presenza del doppietta Alonso, il tedesco non riesce a passare il pilota della Red Bull.

INCIDENTE SUL FINALE

Poche le emozioni sul finale della gara, con i piloti in testa più preoccupati a gestire le gomme che a lottare per la posizione: la bandiera a scacchi consegna la vittoria a Verstappen con Hamilton secondo e Ricciardo terzo. Unico elemento di sorpresa il caloroso incidente occorso tra Stroll e Vettel al slow down lap, ovvero il giro a ritmi bassissimi che le monoposto di formula 1 fanno dopo la bandiera a scacchi per tonare ai box. Qui un’imprudenza di Stroll provoca lo scontro con la rossa del tedesco, la cui vettura rimane seriamente danneggiata. Come abbiamo detto la classifica del mondiale piloti ora vede a poche prove dal finale Hamilton sempre più leader a 281 punti e a più 34 lunghezze da Vettel secondo a 247 con Botta sempre terzo a 222 punti. A Costruttori invece la Mercedes vola a 503 punti con la Ferrari sempre seconda a 385 punti a bilancio. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DEL GP DELLA MALESIA 2017 (da video sky)

CLASSIFICA PILOTI

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 281

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 247

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 222

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 177

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 138

6 Max Verstappen (Red Bull) 93

7 Sergio Perez (Force India) 76

8 Esteban Ocon (Force India) 57

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 48

10 Nico Hulkenberg (Renault) 34

11 Felipe Massa (Williams) 33

12 Lance Stroll (Williams) 32

13 Romain Grosjean (Haas) 26

14 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 13

15 Kevin Magnussen (Haas) 11

16 Fernando Alonso (McLaren) 10

17 Pascal Wehrlein (Sauber) 8

18 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

19 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 Mercedes 503

2 Ferrari 385

3 Red Bull 270

4 Force India 133

5 Williams 65

6 Toro Rosso 52

7 Renault 42

8 Haas 37

9 McLaren 23

10 Sauber 5

