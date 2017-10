Pronostico Formula 1/ Gran Premio degli Stati Uniti 2017 Austin: il punto di Emanuele Pirro (esclusiva)

Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Emanuele Pirro in vista del Gran Premio degli Stati Uniti 2017, che si correrà questo weekend sulla pista Usa di Austin, in Texas.

Pronostico Formula 1 Gp Stati Uniti 2017 (LaPresse)

PRONOSTICO FORMULA 1. Il mondiale della Formula 1 torna protagonista in questo weekend del 20-21 e 22 ottobre 2017 con il prestigioso Gran Premio degli Stati Uniti 2017, che si correrà sulla iconica pista di Austin in Texas. Favorito d’obbligo per questa prova negli Usa Lewis Hamilton, che detiene il record di vittorie sulla pista texana e che potrebbe già questa domenica mettere una serissima ipoteca sul titolo mondiale. A infrangere i sogni del britannico della Mercedes ecco però Sebastian Vettel e la Ferrari, che nonostante i problemi riscontrati negli ultimi Gp e la distanza in classifica del mondiale piloti non smette di crederci nel sogno mondiale. Attenzione però perchè il Gp degli Stati Uniti potrebbe vedere ben altri protagonisti, non ultimo le due Red Bull di Ricciardo e Verstappen, in grande rilancio. Per presentare il Gran Premio degli Stati Uniti abbiamo sentito l'ex pilota Emanuele Pirro: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio degli Stati Uniti? Ormai siamo a un punto della stagione caldissimo dove i punti valgono doppio e in questa situazione si correrà il Gran Premio degli Stati Uniti.

La Mercedes in questo momento sembra veramente superiore. Secondo me non è proprio così. In condizioni normali la Ferrari mi sembra in grado di rivaleggiare con la monoposto tedesca. Gli ultimi tre Gran Premi sono stati veramente particolari, è successo veramente di tutto alla macchina di Maranello!

Per Hamilton vincere in questo Gran Premio ormai è diventata un'abitudine? Diciamo che Hamilton è abituato a vincere qui ad Austin. Diciamo anche che ai fini della conquista del titolo potrebbe anche accontentarsi di un secondo o un terzo posto. Poi un conto sono le tattiche, un conto la realtà: Hamilton ha sempre dichiarato di puntare a vincere fino alla fine della stagione.

Ferrari poco affidabile in questo finale di stagione: come potrà contrastare le frecce d'argento? E' quello che dicevo prima ci sono stati tre Gran Premi particolari. A Singapore c'è stato l'incidente delle due Ferrari. Poi ci sono stati episodi per così dire casuali che hanno interessato la Ferrari, come la rottura della candela di Vettel nel Gran Premio del Giappone. Non credo quindi che la Ferrari sia poco affidabile, penso che potrà giocarsi le sue carte ad Austin.

Vettel cosa potrà fare ad Austin? Dovrà cercare solo di vincere, è in una situazione disperata nella lotta per il titolo e non avrà alternative. Dovrà anche sperare in qualche passo falso di Hamilton.

Matematicamente Bottas non è ancora escluso dal titolo: sarà al servizio di Hamilton oppure farà la sua gara? No, Bottas correrà per Hamilton. Hamilton in fondo è riuscito a farselo amico quando ha lasciato che Bottas tenesse la posizione nel Gran Premio d'Ungheria. Una cosa che Bottas non ha dimenticato!

Red Bull in crescita, cosa potrà fare ad Austin e negli ultimi Gran Premi del Mondiale? E' così, la Red Bull sta migliorando sempre più, sarà in corsa per la vittoria in questi ultimi Gran Premi della stagione.

Ad Austin vedremo in pista un nuovo esordiente per la Toro Rosso ovvero Brendon Hartley che ha vinto le 24 ore di Le Mans 2017. Sono contento intanto perchè la Toro Rosso ha avuto il coraggio di fare questa scelta, intanto per lo stesso Brendon Hartley, un pilota molto valido a cui auguro tanto successo in questa gara. Lui non è arrivato in Formula 1 attraverso le Formule Promozionali della Federazioni, ha avuto un percorso tutto suo, fatto di meritocrazia, di tanto talento.

Una cosa positiva quindi il suo debutto in Formula 1? Una grande cosa per tutto il Motosport. Anche la sua non più giovane età dimostra che si può cercare di fare una carriera importante in qualsiasi momento magari per fare cose veramente di rilievo in Formula 1!

Continuano i test di Kubica su Williams: il ritorno del polacco è davvero vicinissimo? In effetti la Williams sta puntando molto su Kubica, che nonostante l'incidente potrebbe tornare a correre dopo tanto tempo in Formula 1. Questo dimostra che a qualunque età se sei bravo puoi correre in Formula 1. Farebbe piacere ai tanti tifosi che ha il pilota polacco in tutto il mondo.

Quali sono le caratteristiche tecniche di questo circuito? Il circuito di Austin non è uno di quelli che mi piace particolarmente ma devo ammettere che tra quelli costruiti ex novo è uno dei più completi. Un circuito misto: c’è un rettilineo molto lungo, delle curve molto veloci dove bisogna avere una buona aerodinamica, delle curve lente con un avallamento costruito su un suolo instabile, sabbioso.

Cosa potrebbe cambiare l'esito della gara? Sono stato la settimana scorsa ad Austin, di solito fa molto caldo, c'è sempre la possibilità però di condizioni atmosferiche instabili, di pioggia. Correre la gara sul bagnato cambierebbe tutto.??Chi vincerà il Gran Premio degli Stati Uniti? Non lo so, mi sembra difficile fare un pronostico preciso.