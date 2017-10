Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai qualifiche live: cronaca e tempi (Gp Usa 2017)

Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Stati Uniti Usa 2017 Austin: cronaca e tempi delle sessioni per griglia di partenza e pole position (oggi sabato 21 ottobre)

21 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: Hamilton domina l'albo d'oro ad Austin

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti Usa 2017 sul circuito di Austin, sede del diciassettesimo Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, appuntamento per tutti importante per il mercato americano, mentre dal punto di vista strettamente sportivo Lewis Hamilton sembra avere ormai ipotecato il titolo iridato. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 21 ottobre 2017, sul Circuit of the Americas che sorge nei pressi di Austin. Le sette ore di fuso orario fra l'Italia e la città del Texas logicamente si faranno sentire ed inoltre ci sarà una pausa più lunga del solito fra FP3 e qualifiche. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 18.00 italiane (le 11.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 23.00, le 16.00 locali.

Formula 1, diretta live: qualifiche e pole position

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutto quanto accadrà sul tracciato del Circuit of the Americas, che dal 2012 fa parte del Circus, sarà visibile in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, sulla Rai in questo weekend potremo vedere tutto in tempo reale come sulla Tv satellitare: la FP3 sarà trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57), poi le qualifiche come di consueto su Rai Due, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli e tutto con gli stessi orari degli appuntamenti su Sky. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO?

Ad Austin nelle prime prove libere il più veloce è Lewis Hamilton su Mercedes. Il pilota inglese, che vede in discesa la corsa verso il titolo mondiale, ha firmato il crono più veloce in 1.36.335. La prima guida delle Frecce d'Argento è risultato il migliore nella sessione del mattino con cinque decimi di vantaggio su Sebastian Vettel. Il pilota Ferrari insegue un'altra volta il suo rivale nella classifica generale, che ormai è scappato via dopo la disastrosa campagna asiatica da parte della scuderia di Maranello. Terzo crono più veloce per Valterri Bottas, a sei decimi di ritardo dal tempo più veloce del compagno di squadra. Quarto Max Verstappen, lontano un secondo dal migliore. Per l'olandese e la Red Bull in generale il weekend di Austin non è iniziato nel migliore dei modi. Quinto, a sorpresa, a soli tredici millesimi da Verstappen è il pilota della Mclaren Honda Vandoorne, che si mette alle spalle Felipe Massa (un secondo e due decimi) e Kimi Raikkonen, che accusa lo stesso ritardo dell'ex ferrarista. Chiudono la top ten le due Force India di Ocon e Perez, mentre Sainz alla sua prima gara con la Renault è subito decimo, girando 8 decimi più forte rispetto al compagno di scuderia Hulkenberg. Tra le delusioni di giornata sottolineiamo la sedicesima posizione di Daniel Ricciardo, distante tre secondi rispetto a Lewis Hamilton. Ha corso soltanto quattro giri con la sua Mclaren Honda senza alcun tempo cronometrato Fernando Alonso.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO?

Anche nelle seconde prove libere del Gran Premio di Austin di Formula 1 Lewis Hamilton è stato il più veloce. Rispetto alla prima sessione di libere del mattino, cambia il podio virtuale, con Max Verstappen (secondo) che scavalca Sebastian Vettel, ora terzo. Il ferrarista accusa un ritardo di mezzo secondo dal rivale nella classifica iridata. Quarto Valterri Bottas, il cui distacco dal compagno di squadra è nell'ordine degli otto decimi, così come Daniel Ricciardo, piazzatosi in quinta posizione. Si attesta sugli otto decimi anche il ritardo di Kimi Raikkonen, sesto, ultimo pilota ad avere meno di un secondo di distacco dal tempo più veloce siglato da Lewis Hamilton, autentico dominatore delle prime prove libere del Gran Premio di Austin. Settimo, ad oltre un secondo e mezzo, Fernando Alonso. Dopo le disastrose prove libere del mattino, l'ex campione del mondo spagnolo, riprendendosi nel migliore dei modi. Lo spagnolo si mette alle spalle Felipe Massa e le due Force India di Perez e Ocon. Nelle prime dieci posizioni, metà delle monoposto sono motorizzate Mercedes, a testimonianza della superiorità del motore della casa di Stoccarda sulla pista veloce di Austin. Non un bel segnale per le Ferrari in vista della gara di domenica. Attenzione anche alle Red Bull, che hanno dimostrato di avere un ottimo passo gara insieme alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valterri Bottas. Un gradino indietro la Ferrari.

LA STORIA DELLA FORMULA 1 NEGLI USA

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 negli Stati Uniti. Una storia a dir poco complicata, tenetevi forte perché ne sono successe di tutti i colori: nel 1950 nacque il Mondiale e fu inserita in calendario la 500 Miglia di Indianapolis, gara però completamente diversa dagli altri Gran Premi tanto che rimase sostanzialmente un corpo estraneo e fu tolta dal calendario iridato dopo l'edizione del 1960. Nel frattempo, già dal 1959 fu introdotto un Gran Premio degli Usa su un circuito adatto alle monoposto di Formula 1, che nel primo anno fu Sebring, nel 1960 Riverside e a partire dal 1961 Watkins Glen, che divenne un appuntamento fisso per molti anni. Nel 1976 si decise di raddoppiare le gare negli Usa: Watkins Glen (vicina a New York) ospitò così il Gran Premio degli Stati Uniti-Est, mentre nella californiana Long Beach fu introdotto il Gran Premio degli Stati Uniti-Ovest, che si disputò fino al 1983. Nel frattempo a Watkins Glen si corse fino al 1980, poi la gara saltò per un anno a causa di problemi economici e tornò nel 1982 a Detroit, dove si corse fino al 1988, dal 1984 con la denominazione di Gran Premio di Detroit, perché non c'era più la gara a Long Beach. Nel 1981 e nel 1982 ci fu addirittura un altro appuntamento in terra americana, il Gran Premio di Las Vegas nell'immenso parcheggio del celeberrimo hotel Caesars Palace.

HAMILTON LEADER NELL’ALBO D’ORO AD AUSTIN

Nel 1984 invece alla gara di Detroit fu affiancato un Gran Premio che si disputò a Dallas, ma che rimase un atto unico. Dal 1989 al 1991 Phoenix sostituì Detroit, sull'ennesimo tracciato cittadino ed estemporaneo. Ma continuava a mancare il seguito di pubblico, così la Formula 1 abbandonò gli States dal 1992 al 1999. Il Gran Premio degli Usa rientrò in calendario nel 2000 con il ritorno ad Indianapolis su un tracciato che sfruttava solo in parte il mitico Ovale: luogo mitico, ma ancora una volta una soluzione "ibrida", che durò per otto edizioni fino al 2007, poi una nuova pausa fino al 2012, quando finalmente è arrivato un circuito permanente come Austin che si spera possa avere continuità come in passato è riuscito solo a Watkins Glen. Nelle cinque edizioni disputate in Texas abbiamo ben quattro vittorie di Lewis Hamilton (2012, 2014, 2015 e 2016), che dunque ha un feeling straordinario con il Circuit of the Americas, senza dimenticare che aveva già vinto l'ultima edizione disputata ad Indianapolis) intervallate dal successo di Sebastian Vettel nel 2013 con la Red Bull. La Ferrari vanta invece solo il terzo posto di Fernando Alonso nel 2012 e quello di Vettel nel 2015, mentre a Indianapolis aveva dominato con ben sei successi in otto anni, di cui cinque con Michael Schumacher. Tornando a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del Circuit of the Americas. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio degli Stati Uniti Usa 2017 di Formula 1 ad Austin sta per cominciare…

