Diretta Formula 1/ F1 streaming video Rai e Sky, gara live: vincitore e podio (Gp Usa 2017 Austin)

22 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: Max Verstappen

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta dal circuito di Austin si corre il Gran Premio degli Stati Uniti Usa 2017, il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Austin). Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato del Circuit of the Americas avrà luogo alle ore 21.00 italiane, cioè quando nella città del Texas saranno le 14.00 locali del pomeriggio, il classico orario di partenza della maggior parte delle gare di Formula 1, considerate le sette ore di fuso orario che separano l'Italia da Austin, primo di tre consecutivi appuntamenti nel continente americano nel rush finale di una stagione che a dire il vero sembra ormai saldamente nelle mani di Lewis Hamilton. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 56 giri, ognuno dei quali misura 5.513 metri, per un totale di 308,405 km.

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERLA

La gara del Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la bella notizia è che questo Gran Premio sarà visibile anche in tempo reale, essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere contemporaneamente a Sky. Anche dagli Usa la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la cronaca della gara di Austin sarà naturalmente su Rai Uno alle ore 21.00 dal momento che, come abbiamo già accennato, il Gp Usa 2017 è uno di quelli visibili in tempo reale anche sulla Tv di Stato con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sul tracciato texano sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

LIBERE 3, COSA È SUCCESSO?

Lewis Hamilton prenota l'ennesima pole position sul circuito di Austin che per la sesta volta dal 2012 ospita il Gran Premio degli Stati Uniti valido per il campionato del mondo di Formula 1. Il britannico della Mercedes è stato il più veloce anche nella FP3, la sessione di prove libere che precede le qualifiche, la Freccia d'Argento numero 44 ha fermato il cronometro sull'1:34.478 anche se non è riuscito a distanziare la concorrenza come gli era riuscito nella giornata di ieri. La Ferrari sembra aver risolto i problemi che hanno condizionato il venerdì, Sebastian Vettel ha chiuso a soli 92 millesimi dal rivale per la corsa al titolo (ormai segnata) e anche Kimi Raikkonen è sembrato in ripresa, pur chiudendo dietro al connazionale Bottas. Chi invece ha perso un po' di terreno è sicuramente la Red Bull, Verstappen non è andato oltre il quinto tempo e Ricciardo ha chiuso addirittura in nona posizione, dietro anche alle Renault di Hulkenberg e Sainz (col tedesco per la prima volta davanti al suo compagno di squadra) e alla Williams di Felipe Massa. FP3 travagliata per Romain Grosjean che ha perso il controllo della sua Haas andando in testacoda e bloccandosi nella ghiaia, e per Daniil Kvyat appiedato da un inconveniente alla sospensione anteriore della sua Toro Rosso, solamente 9 e 6 giri per il francese e russo, rispettivamente.

QUALIFICHE, COSA È SUCCESSO?

Lewis Hamilton non poteva di certo farsi scappare la pole position numero 72 in carriera dopo aver dominato tutte le sessioni di prove libere e le prime due-mini sessioni di qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Sul circuito di Austin il britannico impone la sua legge al volante della Mercedes confermandosi per l'ennesima volta imbattibile sul giro secco. Ottimo lavoro anche da parte di Sebastian Vettel che riesce a strappare la prima fila con un giro capolavoro che gli consente di mettersi dietro Valtteri Bottas, come al solito il finlandese nei momenti che contano prende sempre la paga dal compagno di box e ancora una volta le Frecce d'Argento non monopolizzano la prima fila. A completare la seconda fila la Red Bull di Daniel Ricciardo che si mette dietro la Ferrari di Kimi Raikkonen, entrambi hanno realizzato lo stesso identico tempo al millesimo ma per regolamento è davanti chi lo realizza per primo, in questo caso l'australiano. Solamente sesto Max Verstappen che dunque retrocede in ultima fila a causa della penalità per la sostituzione della power-unit TAG Heuer, domani l'olandese partirà con una mescola di gomme più dura che gli consentirà di ritardare la prima sosta per recuperare terreno nei confronti di chi gli starà davanti. Ottima prova per Carlos Sainz che non ha avuto alcun problema ad ambientarsi all'interno della sua nuova macchina, la Renault: lo spagnolo conquista la quarta fila davanti al connazionale Alonso. Al rientro sulla Toro Rosso il russo Kvyat chiude con una dignitosa 12^ posizione, l'esordiente Hartley si toglie la soddisfazione di precedere Wehrlein e Magnussen, mentre avranno sicuramente qualcosa da chiarire Grosjean e Stroll per il misunderstanding in Q1, con il francese che all'ultimo momento è riuscito a evitare il crash con la Williams del canadese, che ha improvvisamente scartato verso il lato sbagliato nel tentativo di lasciar strada al collega lanciato per il giro veloce.

IL CIRCUITO DI AUSTIN

In attesa che si accendano i motori della Formula 1 per dare il via al Gran Premio degli Usa 2017, una delle ultime emozionanti prove del Mondiale della F1, diamo un rapido sguardo al circuito che ospita la gara di questa domenica, ovvero il tracciato di Austin. Il Circuit of the Americas è sicuramente uno dei più amati dai piloti, divertiti dai rapidi cambi di andatura che il circuito richiede: sono infatti presenti ben 20 curve e solo due lunghi rettilinei che costringono a brusche frenate alla loro conclusione. La prima curva è forse tra le più interessanti di tutto il Mondiale di Formula 1: si trova infatti a circa 22 metri di altezza rispetto al rettilineo della griglia di partenza, dunque assisteremo a una sorta di partenza in salita. I due lunghi rettilinei sono i tratti sui quali si potrà utilizzare il Drs: il primo è compreso fra le curve 11 e 12, mentre il secondo è naturalmente quello del traguardo, per raggiungere il quale però i piloti dovranno affrontare nel mezzo un tratto piuttosto tortuoso, con numerose curve in rapida successione.

FRENI E GOMME: LE INFO TECNICHE

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista, la Brembo informa che il circuito di Austin è da considerarsi mediamente impegnativo per gli impianti frenanti, con i piloti che impiegano nelle frenate circa il 20% del tempo sul giro. I piloti di Formula 1 utilizzano i freni solo in corrispondenza di 10 delle 20 curve del tracciato, cioè 3 volte in meno di quanto non facciano i piloti della MotoGP. La decelerazione media sul giro è di 3,8 g, ma sono ben cinque le curve in cui si raggiungono almeno i 4 g. L’energia dissipata in frenata nel corso dell’intero GP da una monoposto è piuttosto contenuta: 140 kWh; anche il carico esercitato da ciascun pilota dalla partenza alla bandiera a scacchi sul pedale del freno non è tra i più alti del Mondiale: 57 tonnellate. Passando poi alle gomme, Pirelli porterà ad Austin le tre mescole più morbide fra quelle disponibili: soft, supersoft e ultrasoft (che saranno caratterizzate dal colore rosa per supportare la lotta al tumore al seno), che vengono portate per la prima volta al Circuit of the Americas. Austin è un tracciato mediamente impegnativo per le gomme, Pirelli classifica lo stress in 3 su 5, uguale peso dato all'abrasione del fondo. Pista da medio carico aerodinamico, presenta un primo e ultimo settore molto esigenti quanto a forze laterali scaricate sugli pneumatici. La sequenza di veloci cambi di direzione nel tratto iniziale fa lavorare le gomme trasversalmente, al pari della lunga e veloce piega a destra nel settore finale. Pirelli prescrive pressioni minime di gonfiaggio piuttosto alte, 22 psi per le gomme anteriori e 19 psi sulle posteriori, con limiti al camber massimo di -3,5 gradi davanti e -2 gradi dietro. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio degli Stati Uniti Usa 2017 di Formula 1 sul circuito di Austin sta per cominciare…

