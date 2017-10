Ritiro Ricciardo/ Video, problemi al motore per il pilota della Red Bull (GP Usa 2017)

Ritiro Ricciardo video: problemi al motore per il pilota della Red Bull nel GP Usa 2017. Le ultime notizie sull'australiano: la power unit si pianta e lo lascia a piedi.

22 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Ritiro Ricciardo (Foto: LaPresse)

La gara di Daniel Ricciardo è finita al sedicesimo giro: il pilota della Red Bull ha accusato problemi al motore. Stava andando davvero forte quando si è piantata la sua power unit, lasciandolo a piedi. Per fortuna il problema alla sua monoposto non ha avuto conseguenze per gli altri piloti: l'australiano ha avuto modo di allontanarsi dal tracciato per lasciare la sua Red Bull nell'erba, dove non avrebbe disturbato nessuno. E infatti non c'è stato bisogno dell'intervento della Safety Car, neppure di quella virtuale. Di sicuro è una brutta tegola per Daniel Ricciardo, che stava spingendo al limite dopo il pit stop. Peraltro si era reso protagonista di un bel duello con Kimi Raikkonen, al quale aveva chiuso ripetutamente la "porta" impedendogli il sorpasso. Il ritiro dunque rappresenta un disastro per la Red Bull, che si può consolare con la prestazione di Max Verstappen, autore finora di una prestazione impressionante, visto che la sua rimonta lo ha spinto fino al quarto posto in classifica.

NUOVO PROBLEMA AL MOTORE PER LA RED BULL

Il problema accusato dalla Red Bull di Daniel Ricciardo fa scattare un campanello d'allarme nella scuderia. Il pilota australiano ha terminato anzitempo la gara del Gran Premo degli Stati Uniti per problemi al motore. E considerando il fatto che Max Verstappen è stato costretto alla sostituzione della power unit, che gli è costata una penalità che lo ha costretto appunto alla rimonta oggi, non sembra un problema casuale. Il pilota australiano, che è stato accompagnato subito ai box, dovrà ora analizzare la situazione con meccanici e ingegneri per provare a risalire alla causa del problema, visto che stava andando molto forte in pista.

#F1xFOX | El piloto de Red Bull Ricciardo tuvo que abandonar por problemas en su monoplaza. pic.twitter.com/qEWck4rsin — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 22 ottobre 2017

