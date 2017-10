Formula 1/ Video highlights, classifica mondiale piloti e costruttori dopo il Gp Usa 2017 Austin

Formula 1: video highlights e la classifica del mondiale piloti della classe regina dopo il Gran Premio degli Stati Uniti 2017, svoltosi il 22 ottobre sulla pista di Austin, in Texas.

23 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Formula 1, Lewis Hamilton (Foto: LaPresse)

Lewis Hamilton non è riuscito a laurearsi vincitore del Mondiale piloti di Formula 1 nel Gran Premo degli Stati Uniti, ma ha comunque messo una seria ipoteca sul titolo. Il pilota della Mercedes ha trionfato al termine di una gara non semplice, ma comunque ben dominata. Sebastian Vettel, che in alcune fasi della gara ha accarezzato la possibilità di rimettere in discussione il primato in pista del britannico, si è dovuto accontentare del secondo posto, peraltro concessogli da Kimi Raikkonen. Quest'ultimo proprio all'ultima curva si è fatto beffare da Max Verstappen, ma il terzo posto è stato poi tolto al pilota della Red Bull e riconsegnato al finlandese, a causa di una penalità per l'olandese. La Ferrari sale finalmente sul podio con i suoi due piloti, ma questo risultato è importante solo nella forma, non nella sostanza, visto che la Mercedes vince ufficialmente il titolo costruttori e Lewis Hamilton mette le mani su quello piloti.

VETTEL BRUCIA HAMILTON, POI...

È scattato benissimo Vettel che alla prima curva è riuscito a guadagnare la prima posizione, ottima la partenza anche di Verstappen che alla prima curva sale dalla sedicesima all'undicesima posizione. Nel primo giro i due rivali hanno pensato a non entrare in collisione, dietro invece nella seconda tornata Ricciardo è andato all'attacco di Bottas. Il pilota Mercedes ha provato a resistere, poi ha avuto la meglio il pilota della Red Bull, mentre Raikkonen è riuscito a superare Ocon. Al sesto giro Hamilton è riuscito a entrare in "zona DRS", così ha potuto puntare il suo avversario diretto e sorpassarlo grazie alla potenza della sua vettura. Dietro è proseguta la rimonta di Verstappen, autore di sorpassi spettacolari. A un quinto dalla gara si è notata la prepotenza delle vetture tedesche: sia Hamilton che Bottas hanno realizzato dei giri veloci, così Lewis è riuscito ad allontanarsi da Vettel e Bottas invece ad avvicinarsi a quest’ultimo. Al dodicesimo giro Raikkonen ha provato a superare Ricciardo, l'australiano prima ha "tenuto botta" ma poi è entrato nella pit Lane lasciando transitare la rossa. Dopo quattro giri però ha accusato problemi al motore, quindi il ritiro è stato inevitabile.

IL GIOCO DELLE STRATEGIE

Dopo il ritiro di Ricciardo è cominciato il balletto dei pit stop con tutti i piloti di testa che procedono al cambio delle gomme. Alla fine le posizione di vertice non sono cambiate: Hamilton e Vettel sono rimasti rispettivamente primo e secondo. Al venticinquesimo giro si è fermato Alonso, tradito dalla sua McLaren. Le posizioni si sono cristallizzate e allora le telecamere sono andate a cercare il sorpasso tra Sainz e Perez con il primo che ha superato il secondo dopo quattro curve percorse fianco a fianco. Quando è rientrato ai box Verstappen, la Ferrari ha richiamato immediatamente Vettel: il tedesco è rientrato in quarta posizione con Verstappen che lo ha seguito da vicinissimo. Al quarantatreesimo giro Raikkonen è riuscito a "bruciare" Bottas sul rettilineo, conquistando la seconda posizione. Ma poi Vettel è riuscito ad avvicinarsi a Bottas e a superarlo passando tra la Mercedes e un doppiato (uno dei migliori sorpassi di tutta la corsa), quindi si è poi preso la posizione di Kimi Raikkonen, mentre Verstappen a sua volta si è fatto sotto riuscendo a superare Bottas. Hamilton invece è rimasto in totale controllo. Verstappen, protagonista di una delle rimonte più belle di tutto il mondiale, nel finale ha soffiato il terzo posto a Raikkonen con un bel sorpasso, salvo poi restituirglielo "virtualmente" a causa di una penalità.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DEL GP USA 2017 (da video sky)

CLASSIFICA PILOTI

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 331

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 265

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 244

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 192

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 163

6 Max Verstappen (Red Bull) 123

7 Sergio Perez (Force India) 86

8 Esteban Ocon (Force India) 73

9 Carlos Sainz (Toro Rosso/Renault) 54

10 Nico Hulkenberg (Renault) 34

11 Felipe Massa (Williams) 36

12 Lance Stroll (Williams) 32

13 Romain Grosjean (Haas) 28

14 Kevin Magnussen (Haas) 15

15 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 13

16 Fernando Alonso (McLaren) 10

17 Joyon Palmer (Renault) 8

18 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

19 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 5

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 Mercedes* 575

2 Ferrari 428

3 Red Bull 315

4 Force India 159

5 Williams 68

6 Toro Rosso 53

7 Renault 48

8 Haas 43

9 McLaren 23

10 Sauber 5

* campione del mondo

