Calendario Formula 1 / Gran Premio Messico 2017 Città del Messico: gli orari di prove, qualifiche e gara

Calendario Formula 1, Gran Premio Messico 2017 Città del Messico: gli orari di prove, qualifiche e gara. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre la terzultima gara

26 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Calendario Formula 1 (LaPresse)

Rimane ancora nel continente americano il circus della Formula 1 con il Gran Premio del Messico sul circuito che sorge nella capitale Città del Messico: i piloti si apprestano a correre il terzultimo Gran Premio della stagione, quello che potrebbe portare la matematica certezza dell’alloro mondiale a Lewis Hamilton, dopo che ad Austin la Mercedes si è laureata campione della classifica costruttori. Dopo la gara da trionfatore in Texas, il britannico arriverà tranquillo e rilassato sul bel circuito alle porte di Città del Messico intitolato ai fratelli Rodriguez: troppi i punti di differenza perché Sebastian Vettel possa impensierirlo seriamente. Molta è comunque la curiosità per quello che potrà fare la Ferrari: gli uomini di Maranello si sono ben comportati in Texas portando a casa il secondo e il terzo posto e gli appassionati sono curiosi di sapere cosa sapranno fare Vettel e il suo compagno di squadra Kimi Raikkonen. Curiosità anche per Max Verstappen, grande protagonista della parte finale di questa stagione, con un mese di ottobre finora fantastico per l'olandese della Red Bull.

ORARI TV DI PROVE, QUALIFICHE E GARA

Il week end inizierà come al solito il giovedì con le attese conferenze stampa previste per le 18.00 ora italiana, nelle quali i piloti saranno sottoposti al fuoco di fila delle domande dei giornalisti. Venerdì prima sessione di prove libere FP1 a partire dalle ore 17.00 e seconde libere FP2 a partire dalle 20.00 ora italiana. Le prove saranno trasmesse in diretta tv sia sul canale Sky di riferimento (Sky Sport F1 HD) sia su Rai Sport HD, essendo questo uno dei Gp visibili in tempo reale anche in chiaro. Sabato terza sessione di libere FP3 dalle 17.00 alle 18.00, anche queste vedranno la diretta sia su Sky sia su Rai Sport HD. A seguire, alle 20.00 inizierà l’ora delle qualifiche, che sulla tv di Stato saranno visibili come di consueto su Rai Due. Infine, appuntamento alle ore 20.00 di domenica quando in diretta live sia su Sky sia su Rai Uno avverrà lo spegnimento dei semafori che decreterà la partenza della corsa.

© Riproduzione Riservata.