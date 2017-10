Diretta Formula 1/ F1 Streaming video Sky e Rai, prove libere: tempi e classifica (Gp Messico 2017)

Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Messico 2017 Città del Messico: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 27 ottobre)

27 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: Max Verstappen

La Formula 1 oggi, venerdì 27 ottobre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Messico 2017 in diretta dal circuito della capitale Città del Messico, dove domenica si correrà il diciottesimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno fortemente condizionati dalle sette ore di fuso orario che separano l’Italia dal Messico. Ecco dunque quando si svolgeranno le due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 17.00 italiane del pomeriggio, quando nella popolosissima metropoli saranno invece solamente le 10.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 21.00 per la FP2 (le 14.00 locali), la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora della gara di domenica sul tracciato dell’Autodromo Hermanos Rodriguez, dove la Formula 1 è tornata dopo una lunga assenza a partire dal 2015. Il pubblico è sempre numeroso e appassionato, con un occhio di riguardo naturalmente per l’idolo di casa Sergio Perez ma grande tifo per tutti, a partire dalle Ferrari che pure in Messico hanno molti sostenitori.

Formula 1, le prove in diretta live

FORMULA 1, LE SESSIONI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le prove libere del Gran Premio del Messico 2017, saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Inoltre va detto che per questo Gran Premio la Rai potrà trasmettere in tempo reale tutte le varie sessioni che caratterizzeranno questo evento, perché il Gp Messico 2017 è di quelli che potremo vedere in chiaro in tempo reale, proprio come su Sky. Anche in questa occasione la telecronaca Sky di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento naturalmente negli orari che vi abbiamo già ricordato sia per la FP1 sia per la FP2, in entrambi i casi su Rai Sport+ HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

FOCUS MERCEDES

Lewis Hamilton ha ormai in mano il Mondiale: questo hanno detto le gare più recenti, l’ormai classico per Lewis successo ad Austin ma soprattutto il trittico di gare asiatiche nelle quali il pilota inglese della Mercedes ha raccolto due vittorie e un secondo posto, ancora più significativi se si considerano invece i disastri della Ferrari. Quasi un paradosso, se si considera che almeno a Singapore e Sepang le Frecce d’Argento a dire il vero non avevano particolarmente impressionato in termini di prestazioni. A Suzuka e soprattutto Austin però Hamilton è tornato a vincere in modo convincente, legittimando un titolo che sta per arrivare, più velocemente del previsto se si considera quanto era stata equilibrata la sfida fino a Monza - o forse fino alla partenza di Singapore, dove tutto ha avuto la svolta definitiva. Che non tutto per la Mercedes abbia funzionato lo dimostrano le prestazioni di Valtteri Bottas, in calo piuttosto evidente negli ultimi Gran Premi, ma poco male per Stoccarda che ha già vinto il Mondiale Costruttori e adesso è ad un passo anche dal titolo Piloti.

FOCUS FERRARI

La Ferrari è l’altra faccia della medaglia: sia a Singapore sia a Sepang è apparsa più veloce della Mercedes, ma non ha raccolto praticamente nulla così come poi a Suzuka a causa del ritiro di Sebastian Vettel dopo pochi giri, salutando ogni speranza di vincere qualcosa in questo 2017 che pure resta largamente positivo per la Rossa, a meno di incredibili crolli di Hamilton nel finale di stagione. Questo comunque non significa che le ultime gare siano inutile: ci si attende da parte della Ferrari una reazione e soprattutto sarà importante non avere più problemi di affidabilità. Per quanto riguarda Vettel, ci sarebbe anche da sfatare il brutto ricordo dell’anno scorso in Messico: quarto al traguardo, inizialmente promosso al terzo posto grazie a 5” di penalità inflitti a Max Verstappen, ma poi scivolato al quinto posto per avere subito lui stesso 10” di penalizzazione, con addirittura un rischio di squalifica (poi scongiurata) per gli insulti rivolti al direttore di gara Charlie Whiting proprio nelle fasi più concitate della gara. Tornando all’oggi, sarebbe un vero peccato dimenticare gli straordinari progressi fatti dalla Rossa in questo 2017 rispetto al recente passato, quando anche solo sognare di poter contrastare la Mercedes per il Mondiale sembrava pura utopia. I passi avanti sono dunque stati molto significativi, c’è però ancora da lavorare per poter dire di essere davvero arrivati al livello della Mercedes. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Messico 2017 di Formula 1 a Città del Messico sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.