Pronostico Formula 1/ Gran Premio del Messico 2017: il punto di Giovanni Minardi (esclusiva)

Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Giovanni Minardi in vista del Gran Premio del Messico 2017. A Città del Messico Hamilton potrebbe già trovare il 4^ titolo mondiale.

PRONOSTICO FORMULA 1. Il Campionato mondiale della Formula 1 torna protagonista in questo weekend con il Gran Premio del Messico 2017, terzultimo banco di prova in calendario per la stagione in corso: si torna a correre quindi sul circuito di Città del Messico, dove Lewis Hamilton potrebbe persino essere incoronato campione del Mondo. Al britannico della Mercedes basterebbero appena 9 punti per ottenere il quarto titolo della sua carriera: le speranze di un ribaltone in casa Ferrari ormai sono svanite, ma non la voglia di chiudere nel modo migliore questa appassionante stagione. Per presentare il Gran Premio del Messico abbiamo sentito Giovanni Minardi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede il Gran Premio del Messico? Sarà il primo matchpoint per Hamilton per vincere il titolo, la prima chance per il pilota inglese di aggiudicarsi il mondiale.

Hamilton quindi ormai campione del mondo? Direi di sì, ormai Hamilton a meno di clamorose sorprese non dovrebbe avere più problemi a vincere il titolo.

Più merito della Mercedes o del pilota inglese? Tutti e due hanno fatto molto bene. La Mercedes ha dimostrato di essere sempre affidabile nel corso della stagione ed Hamilton ha disputato un grande anno

Crede che Hamilton in Messico punterà a vincere o gestirà il suo vantaggio in classifica su Vettel? Non credo che voglia rischiare più di tanto, ci sarà un titolo da vincere. Poi dipenderà anche dalle qualifiche, considerato che Hamilton ha sempre voglia di vincere tutti i Gran Premi.

Vettel pensa ancora al Mondiale oppure ha già gettato la spugna? Può darsi che non ci creda più tanto, è normale. E' però vero che si giocherà fino in fondo le sue possibilità fino a quando ci sarà la matematica.

Cosa è mancato alla Ferrari nella seconda parte della stagione? L'affidabilità, come è successo anche a Singapore sia per Vettel che per Raikkonen. La Ferrari ha cercato di spingere fino in fondo per stare al passo della Mercedes e questo è andato a scapito proprio dell'affidabilità della macchina di Maranello

Bottas e Raikkonen potranno anche loro lottare per la vittoria? Bottas ha già vinto, Raikkonen no ma dovrà fare da gregario a Vettel. Raikkonen ha alternato ottime prestazioni a alcune meno buone questa stagione. Può capitare a chi fa da secondo a un altro pilota, come è stato nel suo caso con Vettel.

Red Bull in netta crescita: cosa potrà fare? Potrebbe puntare al podio in Messico e questo potrebbe essere un problema per la Ferrari, che avrebbe così un'altra macchina come possibile concorrente.

Quali sono le caratteristiche di questo circuito? E' un circuito molto tecnico e particolare specialmente in alcune zone, come quella dello stadio. Qui per alcuni errori si potrebbero creare alcune situazioni difficili e pericolose che potrebbero anche richiedere l’intervento della safety car.

Alonso rinnova con la McLaren: quali saranno le prospettive per la prossima stagione? Vedremo, non si potrà pensare solo che ci sia un ottimo motore Renault, bisognerà vedere anche come sarà la McLaren.

Toro Rosso in Messico con un team nuovo Gasly e Hartley: chi vedremo dei due l'anno prossimo? Secondo me la Toro Rosso sta facendo solo tanta confusione, non si può alternare continuamente i piloti. Si rischia di rovinare il lavoro che viene fatto. Credo in ogni caso che sarà Gasly uno dei due piloti nel 2018.

Liberty Media sta seriamente pensando di eliminare le libere del venerdì e magari aumentare nel contempo le gare in calendario. E' una scelta che potrebbe aumentare la spettacolarità della Formula 1? Per me quello che conta, al di là se si facciano o meno le libere il venerdi o si facciano tanti Gran premi, è che ci sia più spettacolo in Formula 1. Si rischia di vedere tanti Gran Premi noiosi, se si aumentassero le gare in calendario!

