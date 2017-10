Diretta Formula 1/ F1 Streaming video Sky e Rai, qualifiche live: pole position e tempi (Gp Messico 2017)

Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2017 Città del Messico: cronaca e tempi delle sessioni per griglia di partenza e pole position (oggi sabato 28 ottobre)

28 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: i piloti Ferrari

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Messico 2017 sul circuito di Città del Messico, la capitale che è sede del diciottesimo Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani, appuntamento che potrebbe essere speciale per Lewis Hamilton, che sembra avere ormai ipotecato il titolo iridato. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 28 ottobre 2017, sull’Autodromo Hermanos Rodriguez, tornato in calendario nel 2015 (come vedremo meglio fra poco). Le sette ore di fuso orario fra l'Italia e Città del Messico logicamente si faranno sentire. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 17.00 italiane (le 10.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 20.00, le 13.00 locali.

Formula 1, le qualifiche in diretta live

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE SEGUIRLE

Tutto quanto accadrà sul tracciato dell'Autodromo Hermanos Rodriguez sarà visibile in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. Questa è inoltre una delle gare che sulla Rai sono visibili anche in tempo reale. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend potremo vedere tutto in tempo reale come sulla Tv satellitare: la FP3 sarà trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57), poi le qualifiche come di consueto su Rai Due, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli e tutto con gli stessi orari degli appuntamenti su Sky. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 1, COSA È SUCCESSO?

Nella prima sessione di prove libere, Mercedes davanti a tutti. Valtteri Bottas stampa il tempo più veloce in 1.17.824, precedendo di mezzo secondo il compagno di squadra Lewis Hamilton. Inizia nel migliore dei modi il weekend per la casa di Stoccarda, che proprio domenica potrebbe mettere le mani sul terzo titolo iridato consecutivo dopo i successi di Hamilton e Rosberg delle due stagioni passate. Lewis, dopo aver frantumato ogni record quest'anno, potrebbe laurearsi già campione del mondo in Messico se finisce la gara almeno in quinta posizione, con Vettel primo; chiude almeno nono, con Vettel secondo; Vettel non va oltre il terzo posto. In terza e quarta posizione Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Le due Red Bull hanno girato sugli stessi tempi della Mercedes di Lewis Hamilton, a testimonianza di come le monoposto della casa austriaca stiano compiendo un ottimo finale di stagione, inserendosi nella lotta fra Mercedes e Ferrari. Soltanto quinto Sebastian Vettel, che chiude a sette decimi di distanza da Valtteri Bottas. Sesto Kimi Raikkonen, il cui ritardo rispetto al connazionale è superiore al secondo. Settima la Force India di Perez, che corre in casa. Il messicano è avanti rispetto a Fernando Alonso, ottavo. Chiudono le prime dieci posizioni Felipe Massa e Niko Hulkenberg, rispettivamente su Williams e Renault.

PROVE LIBERE 2, COSA È SUCCESSO?

Nelle seconde prove libere del Gran Premio di Città del Messico, Daniel Ricciardo firma il miglior tempo in 1.17.801. La Red Bull è la più veloce nel computo delle due sessioni del venerdì, con il pilota australiano che migliora il migliore tempo di Bottas anche se solo per pochi secondi. Un risultato che fa ben sperare i tifosi della Red Bull, a sorpresa più veloci anche della Mercedes. Lewis Hamilton è secondo, ad un decimo di distacco da Ricciardo. Terzo Max Verstappen, che accusa lo stesso ritardo dell'inglese sul compagno di squadra. Quarto e quinto tempo per le due Ferrari di Vettel e Raikkonen, rispettivamente a due e tre decimi di distacco da Ricciardo. Soltanto sesto Bottas, il più veloce della prima sessione, che accusa un ritardo di cinque decimi. Settimo Fernando Alonso, che conferma i progressi compiuti dalla Honda in questi ultimi Gran Premi, passi avanti che però non possono bastare per lottare con i primi. Chiudono la top ten Perez, Hulkenberg ed Ocono.

GP MESSICO: LA STORIA

In attesa di scendere in pista, ripercorriamo però in breve la storia della Formula 1 in Messico. Una storia che ebbe inizio già nel lontano 1963, quando sul circuito adesso intitolato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez si disputò il primo Gran Premio del Messico: vinse Jim Clark con la Lotus. L'anno seguente la gara vinta dall'americano Dan Gurney consegnò matematicamente il titolo a John Surtees e alla Ferrari, come accadde poi nel 1967 a Denny Hulme e l'anno successivo a Graham Hill, mentre la vittorie di Richie Ginther nel 1965 fu la prima in Formula 1 della Honda come costruttore. Nel 1970 vinse per la prima volta la Ferrari con Jacky Ickx, ma fu anche l'ultimo Gp in Messico prima di un lungo stop che si interruppe soltanto nel 1986 con la vittoria di Gerhard Berger sulla Benetton, primo successo in carriera per l'austriaco e anche per il team anglo-italiano. Negli anni seguenti vi furono vittorie di grandi campioni quali Nigel Mansell (1987 e 1992), Alain Prost (1988 e 1990) e Ayrton Senna (1989), ma ricordiamo molto volentieri anche il successo di Riccardo Patrese nel 1991 con la Williams. Patrese salì sul podio anche l'anno successivo, secondo dietro al compagno di squadra Mansell e davanti ad un giovanissimo Michael Schumacher, che quel giorno ottenne il primo podio di una carriera che diventerà leggendaria.

IL RITORNO DI CITTA’ DEL MESSICO

Quella fu però anche l'ultima volta della Formula 1 in Messico prima del ritorno nel 2015: ben 23 anni di assenza durante i quali era stata ipotizzata anche la costruzione di un nuovo circuito nei pressi di Cancun per ospitare una gara iridata a partire dal 2007, ma il progetto è naufragato per problemi economici. Dunque alla fine si è tornati sul circuito di Città del Messico, profondamente rinnovato ad opera dell'immancabile architetto Hermann Tilke. Può naturalmente sorgere la domanda: chi erano Pedro e Ricardo Rodriguez? Piloti di ottimo valore ma accomunati dallo stesso, tragico destino. Entrambi infatti morirono al volante: Ricardo nel 1962 proprio a Città del Messico nelle prove del Gp che non era ancora valido per il Mondiale (lo sarebbe stato dall'anno successivo), Pedro nel 1971 in Germania, al Norisring, nel corso di una gara del campionato Interserie. La Mercedes ha dominato le due edizioni dell’epoca contemporanea della Formula 1, con la vittoria di Nico Rosberg davanti a Lewis Hamilton nel 2015 e l’ordine opposto un anno fa. La Ferrari riuscirà a spezzare questo dominio e a tornare a festeggiare come in Messico non le riesce dal 1990? Tornando dunque a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del circuito messicano. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Messico 2017 di Formula 1 a Città del Messico sta per cominciare…

