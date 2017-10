Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Messico 2017 (oggi)

Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Messico 2017 a Città del Messico: Lewis Hamilton in fuga, 66 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e il titolo in tasca

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Classifica Formula 1 - LaPresse

La classifica del Mondiale di Formula 1 che volto assumerà al termine del Gran Premio del Messico? La gara di Città del Messico potrebbe emettere anche l’ultimo verdetto mancante, cioè quello relativo al Mondiale Piloti, dal momento che il titolo del Mondiale Costruttori è già matematicamente in tasca alla Mercedes. In attesa di scoprire che cosa succederà, facciamo il punto sulla situazione attuale, cioè quella maturata nei diciassette Gran Premi fin qui disputati. Il grande duello fra la Ferrari e la Mercedes, come è noto, ha preso la via di Stoccarda anche nella classifica Piloti che vede al comando Lewis Hamilton di ben 66 punti davanti a Sebastian Vettel, mentre per quanto riguarda la classifica Costruttori le Frecce d’Argento hanno dominato, anche se certamente la Rossa ha retto molto meglio il confronto rispetto alle stagioni precedenti. Dunque nel Mondiale Piloti troviamo al comando Hamilton con 331 punti davanti a Vettel, secondo con 265 punti. La situazione quando ormai restano solamente 75 punti da assegnare è ben definita: addirittura, Hamilton potrebbe vincere il Mondiale qui a Città del Messico anche perdendo fino a un massimo di 15 punti da Vettel (clicca qui per scoprire più nel dettaglio tutte le combinazioni che permetterebbero a Hamilton di vincere il Mondiale oggi).

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori invece la Mercedes ha già in cassaforte un enorme vantaggio sulla Ferrari (575 punti contro 428): l’incidente di Singapore e poi i problemi di affidabilità di cui la Ferrari ha sofferto sia a Sepang sia a Suzuka hanno permesso a Stoccarda di mettere definitivamente la parola fine a questa contesa negli Stati Uniti, una settimana fa, nonostante il doppio podio per la Ferrari. Per il Cavallino Rampante comunque i miglioramenti rispetto alle stagioni più recenti sono evidenti e questo è un dato che non andrà dimenticato: anche i recenti guasti sono certamente legati al tentativo di fare il colpaccio, purtroppo per la Rossa non riuscito. Il ritardo nel Costruttori chiama in causa Kimi Raikkonen, perché è il gap che il finlandese accusa dal connazionale Valtteri Bottas - 163 punti per Raikkonen contro i 244 di Bottas - ad avere creato questo solco fra le due scuderie, pur con le doverose attenuanti legate a Singapore e Sepang, dove Kimi si è ritirato pagando colpe non proprie. Fra i costruttori naturalmente la Red Bull è la terza forza, che con 315 punti completa il podio fra i team; Daniel Ricciardo sta anche ampiamente davanti a Raikkonen con 192 punti, mentre la vittoria malese e il secondo posto di Suzuka hanno portato Max Verstappen a quota 123 punti, regalando al giovane olandese le prime vere soddisfazioni in una stagione comunque con troppi alti e bassi, compreso il podio sfumato in modo rocambolesco negli Usa. Dietro alle ‘lattine’, la Force India è stabilmente la quarta forza, si lotterà solo per le posizioni di rincalzo, comunque importanti a livello economico.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 331

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 265

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 244

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 192

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 163

6 Max Verstappen (Red Bull) 123

7 Sergio Perez (Force India) 86

8 Esteban Ocon (Force India) 73

9 Carlos Sainz (Toro Rosso/Renault) 54

10 Nico Hulkenberg (Renault) 34

11 Felipe Massa (Williams) 36

12 Lance Stroll (Williams) 32

13 Romain Grosjean (Haas) 28

14 Kevin Magnussen (Haas) 15

15 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 13

16 Fernando Alonso (McLaren) 10

17 Joyon Palmer (Renault) 8

18 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

19 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 5

Classifica costruttori

1 Mercedes* 575

2 Ferrari 428

3 Red Bull 315

4 Force India 159

5 Williams 68

6 Toro Rosso 53

7 Renault 48



8 Haas 43

9 McLaren 23

10 Sauber 5

* campione del mondo

