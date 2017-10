Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai gara live: vincitore e podio (Gp Messico 2017)

Diretta Formula 1 F1 gara Gp Messico 2017 Città del Messico live: griglia di partenza, vincitore e podio, orario tv, cronaca e ordine d'arrivo della corsa (oggi domenica 29 ottobre)

29 ottobre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1: Sebastian Vettel e Lewis Hamilton - LaPresse

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta dal circuito di Città del Messico si corre il Gran Premio del Messico 2017, il diciottesimo appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Città del Messico). Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato intitolato alla memoria dei fratelli Rodriguez avrà luogo alle ore 20.00 italiane, cioè quando nella capitale del Messico saranno le 13.00 locali del pomeriggio, considerate le sette ore di fuso orario che separano l'Italia dalla metropoli centroamericana, dove si potrebbe mettere il sigillo a una stagione ormai saldamente nelle mani di Lewis Hamilton. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.304 metri, per un totale di 305,354 km.

Formula 1, la gara in diretta live

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA

La corsa sulla pista dell'Autodromo Hermanos Rodriguez sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la bella notizia è che questo Gran Premio sarà visibile anche in tempo reale, essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere contemporaneamente a Sky, per seguire nel migliore dei modi tutte le emozioni che vivremo dalla capitale messicana. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la cronaca della gara di Città del Messico sarà naturalmente su Rai Uno alle ore 20.00 dal momento che, come abbiamo già accennato, il Gp Messico 2017 è uno di quelli visibili in tempo reale anche sulla Tv di Stato con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sul tracciato americano sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 3, COSA È SUCCESSO?

Al mattino, il più veloce era stato Max Verstappen, a conferma di come la Red Bull dell'olandese sia veloce in qualunque condizione. Il figlio d'arte, ex Toro Rosso, è stato più veloce di tutti, precedendo Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, rispettivamente in seconda e terza posizione. Quarto Bottas, quinto Ricciardo e sesto Kimi Raikkonen. Chiude la top ten Perez, Ocon (Force India), Sainz e Hulkenberg (Renault).

LE QUALIFICHE, COSA È SUCCESSO?

Pole position di Sebastian Vettel su Ferrari, che all'ultimo giro riesce a superare il sorprendente Max Verstappen, sempre più a suo agio alla guida della Red Bull. In casa Ferrari non ci si arrende, nonostante Lewis Hamilton sia ad un passo dalla vittoria del titolo mondiale, dopo il successo conquistato lo scorso anno dall'ex compagno di scuderia Nico Rosberg. Il team principal della Rossa di Maranello, Maurizio Arrivabene, ci ha tenuto a precisare che la gara vera si corre oggi. Al fianco di Vettel partirà Max Verstappen. L'olandese a lungo è stato il più veloce in pista, salvo poi essere sopravanzato all'ultimo dal ferrarista. In terza posizione Lewis Hamilton su Mercedes. Le Frecce d'Argento sono andate in grande difficoltà sul finire delle qualifiche a causa delle elevate temperature dell'asfalto (50 gradi). Hamilton in ogni caso può continuare a stare tranquillo, visto il grande vantaggio in classifica su cui può contare rispetto al rivale della Rossa di Maranello. Seconda fila completata dall'altra Mercedes, quella del finlandese Valtteri Bottas. Quinto tempo per Daniel Ricciardo, davanti a Kimi Raikkonen. Il ferrarista non è riuscito a replicare quanto di buono fatto dal compagno di scuderia, chiudendo lontano di sette decimi rispetto a Vettel. Settimo l'idolo di casa, Sergio Perez. Nelle prossime ore ci sarà la decisione dei giudici circa il comportamento tenuto da Verstappen in occasione delle Q3. L'olandese risulta sotto investigazione poiché sospettato di aver ostacolato Valtteri Bottas durante il suo primo giro lanciato.

IL CIRCUITO DI CITTA’ DEL MESSICO

In attesa che si accendano i motori della Formula 1 per dare il via al Gran Premio del Messico 2017, diamo un rapido sguardo al circuito che ospita la gara di questa domenica, ovvero il tracciato di Città del Messico. Qui si è tornati a correre dopo una lunghissima assenza solamente a partire dal 2015, quindi è comprensibile che sia un tracciato non così noto come altri grandi classici. Circuito piuttosto breve, ma in ogni giro saranno da affrontare ben 17 curve. Non si tratta comunque di un circuito tortuoso, ad eccezione del tratto finale: prima ci saranno anzi anche due rettilinei molto lunghi, quello del traguardo che misura ben 1,2 km e quello compreso fra le curve 3 e 4, sui quali potrà essere utilizzato il Drs. Attenzione anche all'altitudine (siamo oltre i 2.200 metri di quota), che influenzerà sia l'aerodinamica sia la velocità massima: fattore importante perché le monoposto di Formula 1 non sono certamente abituate a correre a certe altezze che altrove nel mondo già significherebbero alta montagna - qui invece siamo sul vaso altopiano che ospita la megalopoli di Città del Messico. Il disegno attuale è però a dire il vero più lento e tormentato, stando alle parole di chi ha gareggiato sulla precedente versione.

FRENI E GOMME: LE INFO TECNICHE

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista, la Brembo informa che il circuito di Città del Messico è da considerarsi decisamente impegnativo per gli impianti frenanti, con i piloti che impiegano nelle frenate circa il 21% del tempo sul giro. Infatti secondo i tecnici Brembo, che hanno classificato le 20 piste del Mondiale usando una scala da 1 a 10, l’Autodromo Hermanos Rodriguez rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi al mondo per i freni. La pista messicana si è meritata un indice di difficoltà di 10, identico al valore ottenuto dai circuiti di Montreal, Abu Dhabi e Singapore. I freni entrano in funzione in 9 delle 17 curve della pista, con un uso intenso nella prima parte, complice la possibilità di utilizzare il DRS in due diversi rettilinei. Nel corso di un giro in media ciascuna monoposto utilizza i freni per 16 secondi. La tortuosità delle sezioni centrale e finale della pista contribuiscono ad abbassare la decelerazione media sul giro che non supera i 3,4 g, il secondo valore più basso del Mondiale dopo i 3,3 g di Suzuka.

Passando poi alle gomme, Pirelli porterà a Città del Messico le tre mescole più morbide fra quelle disponibili: soft, supersoft e ultrasoft (che torneranno ad essere caratterizzate dal colore viola), che vengono portate per la prima volta su questo circuito. La minor densità dell’aria ha come conseguenza diretta una minore efficacia dei livelli di incidenza alare, come minore sarà la penalizzazione pagata dalle macchine 2017, dalla maggior sezione frontale, rispetto ad altre piste. Asfalto molto liscio e poco abrasivo, offre un'aderenza bassa, in compenso usura e degrado non preoccupano. Stress circoscritto, come le forze laterali scaricate sulle gomme: è nel secondo settore, ricco di cambi di direzione, che si ha l’impegno maggiore. In assoluto, siamo su valori minimi. In prospettiva gara, l’unico pit-stop appare la strategia da inseguire, già vincente nel 2016 e dettata anche da una pit-lane nella quale si perde molto tempo: è la più lunga in calendario. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio del Messico 2017 di Formula 1 sul circuito di Città del Messico sta per cominciare…

