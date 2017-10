Hamilton vince il Mondiale se.../ Formula 1, i risultati per laurearsi campione del Mondo (Gp Messico 2017)

Hamilton vince il Mondiale se... tutti i risultati utili al pilota britannico della Mercedes nel Gran Premio del Messico, per laurearsi campione del Mondo 2017 di Formula 1

29 ottobre 2017 Claudio Franceschini

Lewis Hamilton fa il conto alla rovescia per il Mondiale di Formula 1 (Foto LaPresse)

Fallito il primo match point - anche se è riduttivo dire così - Lewis Hamilton ci riprova in Messico: sul circuito Hermanos Rodriguez, domenica 29 ottobre, il pilota britannico della Mercedes può vincere il Mondiale 2017 di Formula 1 con due gare di anticipo. Il calcolo è semplice: al momento Hamilton ha 66 punti di vantaggio su Sebastian Vettel e quelli disponibili sono 75, che diventeranno 50 al termine del Gran Premio del Messico. Hamilton però ha vinto 9 gare contro le 4 del tedesco della Ferrari, e a parità di punti contano le vittorie: dunque, ipotizzando il massimo risultato per Vettel a Città del Messico (25 punti) al britannico serviranno appena 9 punti per il +50 e l’aritmetico titolo mondiale, che sarebbe il quarto della sua carriera (terzo nelle ultime quattro stagioni). Impresa impossibile per Vettel e la Ferrari a questo punto, ma andiamo ad analizzare tutti gli scenari possibili che, come vedremo, non sono poi tanti.

HAMILTON DA PRIMO A QUINTO

La vittoria di un Gran Premio di Formula 1 porta in dote 25 punti, il sesto 8: stando a quanto abbiamo detto in precedenza, ovvero che a Hamilton servono 9 punti indipendentemente dal risultato di Vettel, il britannico della Mercedes sarà comunque campione del mondo arrivando almeno quinto (10 punti guadagnati). Il tedesco della Ferrari potrebbe anche vincere il Gran Premio del Messico, ma il distacco con Hamilton sarebbe già oltre le possibilità di rimonta nelle ultime due gare della stagione.

HAMILTON DA SESTO A NONO

Con Hamilton oltre il quinto posto il discorso cambia: il numero 44 potrebbe comunque laurearsi campione del mondo con due gare di anticipo ma, a questo punto, il requisito sarebbe una mancata vittoria da parte di Vettel. Se il tedesco dovesse arrivare anche solo secondo per Hamilton cambierebbe poco tra la sesta e la nona posizione (massimo di 8 punti, minimo di 2 guadagnati per il britannico), perchè nella peggiore delle ipotesi andrebbe a 333 punti contro i 283 del pilota della Ferrari, e con questo scenario a far laureare Hamilton campione del mondo sarebbe il maggior numero di vittorie nella stagione, un numero che Vettel non può più raggiungere.

HAMILTON DECIMO O FUORI DAI PUNTI

Con Lewis Hamilton decimo - e dunque bloccato ad un solo punto nel Gran Premio del Messico - oppure a secco, a Vettel il secondo posto andrebbe bene per tenere virtualmente viva la vittoria del Mondiale: il tedesco infatti salirebbe a 283 punti contro i massimo 332 del britannico, la distanza diventerebbe a quel punto di 49 lunghezze e dunque il discorso non sarebbe aritmeticamente chiuso. Poichè la stiamo guardando dal punto di vista del pilota Mercedes, diciamo che per vincere il quarto titolo in carriera Hamilton, in caso di decimo posto o flop a Città del Messico, dovrebbe sperare che Vettel non faccia meglio del terzo posto.

