Calendario Formula 1/ Gran Premio Giappone 2017 Suzuka: diretta tv, orari di prove, qualifiche e gara

Calendario Formula 1 (LaPresse)

Il prossimo fine settimana potrebbe essere decisivo per il Mondiale di Formula 1. Il Circus approderà a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, durante il quale si rinnoverà l'ormai eterna sfida tra Mercedes e Ferrari, tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. L'evento sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky, mentre la Rai lo proporrà in differita. Il lungo week-end si aprirà venerdì 6 ottobre alle ore 3.00 italiane con la prima sessione di prove libere FP1, considerate le sette ore di fuso orario con il Giappone. La seconda sessione FP2 si terrà sempre venerdì alle ore 7. Come sempre, il sabato sarà dedicato per prima cosa alla terza sessione di prove libere, la FP3 che si aprirà alle 5.00. Quindi, alle 8.00, sarà la volta del primo momento clou, cioè le qualifiche che delineeranno la griglia di partenza dell'importante competizione motoristica. Domenica 8 ottobre a partire dalle ore 7.00, verrà dato il via alla gara con le ormai classiche venti vetture in pista, pronte a darsi battaglia in un Gran Premio che si preannuncerà entusiasmante.

DIRETTA SKY, DIFFERITE RAI

Come già detto in precedenza, tutto sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1 HD, mentre la Rai proporrà tutto in differita. Le prove libere del venerdì verranno trasmesse rispettivamente alle 8.30 e alle 11.30 su Rai Sport + HD. Per quanto riguarda il sabato, la terza sessione andrà in onda a partire dalle 9.15 sempre su Rai Sport HD, mentre le qualifiche che stabiliranno la pole position saranno su Rai Due alle 13.45. Infine, chi vorrà vedere la gara dovrà collegarsi domenica su Rai Uno alle 14.00 e ammirare le gesta di Hamilton, Vettel e compagni. Il Gran Premio del Giappone nasconderà numerosi spunti di interesse. Dopo la seconda piazza in Malesia, Lewis Hamilton e la Mercedes si sono ulteriormente avvicinati alla conquista del doppio titolo iridato. Il campione britannico guida attualmente la classifica piloti con 281 punti, seguito dal tedesco Sebastian Vettel, a 34 lunghezze di distanza. Terza piazza per l'altra Freccia d'Argento di Bottas, poi Ricciardo, Raikkonen e Verstappen. Nella classifica costruttori, invece, la Mercedes può gestire un vantaggio enorme sulla Ferrari.

