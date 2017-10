Diretta Formula 1/ F1 prove libere live Sky e Rai: tempi e classifica (Gp Giappone 2017 Suzuka)

Diretta Formula 1 - LaPresse

La Formula 1 oggi, venerdì 6 ottobre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Giappone 2017 in diretta dal circuito di Suzuka, dove domenica si correrà il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno fortemente condizionati dalle sette ore di fuso orario che separano l’Italia dal Paese del Sol Levante. Ecco dunque quando si svolgeranno le due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 3.00 italiane del mattino, quando a Suzuka saranno già le 10.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 7.00 per la FP2 (le 14.00 in Giappone), la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora della gara di domenica sullo storico e affascinante circuito nipponico di proprietà della Honda, dove tante storiche pagine della Formula 1 sono già state scritte in passato. Quest’anno da Suzuka ci aspettiamo di capire se la rimonta della Ferrari potrà avere inizio o se il vantaggio accumulato dalla Mercedes sarà ormai incolmabile.

FORMULA 1, DIRETTA LIVE PROVE LIBERE A SUZUKA

LA FORMULA 1 IN DIRETTA TV, SUL SATELLITE E IN CHIARO

Le sessioni saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky dove anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend non potremo seguire tutto in tempo reale, ma solamente in differita. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky)

FOCUS MERCEDES

Lewis Hamilton è stato bravo, ma anche oggettivamente molto fortunato tra Singapore e Suzuka: due gare nelle quali la Mercedes non era la monoposto più forte, avendo faticato molto nel confronto sia con la Ferrari sia con la Red Bull quanto a prestazioni, tuttavia Hamilton è sempre riuscito ad ottenere il massimo possibile mentre il grande rivale Sebastian Vettel ha rimediato solo delusioni. In questo modo la differenza fra i due in classifica, che dopo Monza era ancora minima, ha adesso assunto proporzioni molto pesanti. Ciò che però preoccupa la Mercedes è la consapevolezza che, se tutto si fosse svolto senza colpi di scena e imprevisti, Singapore e Sepang sarebbero state due gare molto dure per le Frecce d’Argento: a Marina Bay lo si poteva anche mettere in conto, perché è un circuito con caratteristiche molto simili a quelle di Montecarlo e Budapest (due doppiette Ferrari), in Malesia però è scattato un campanello d’allarme. Sicuramente avere 34 punti di vantaggio sull’unico rivale per il titolo è un’ottima ‘assicurazione’ per Hamilton, però qualche perplessità è stata manifestata sia dallo stesso inglese sia da Toto Wolff. Una pista completa e tecnica come Suzuka darà sicuramente risposte molto importanti in tal senso.

FOCUS FERRARI

La Ferrari è l’altra faccia della medaglia: sia a Singapore sia a Sepang è apparsa più veloce della Mercedes, ma non ha raccolto praticamente nulla, salutando ogni speranza di contrastare Stoccarda per il Costruttori e complicando di molto anche l’inseguimento al titolo Piloti di Sebastian Vettel. Dopo la sfortuna di Singapore, dove quello che si può definire al massimo come un piccolo errore in partenza (Vettel che stringe forse un po’ troppo verso il centro) ha causato un disastro, in Malesia invece la Ferrari deve recitare il mea culpa, perché guasti nel corso del weekend ad entrambe le monoposto hanno costretto Vettel ad accontentarsi del quarto posto, mentre Kimi Raikkonen non è riuscito nemmeno a prendere il via in gara. Queste gravissime mancanze in termini di affidabilità proprio nel momento decisivo della stagione sono un problema molto serio per Maranello, che almeno può tirare un sospiro di sollievo per il fatto che il cambio della monoposto di Vettel non si è guastato nell’incidente dopo il traguardo con Lance Stroll, che è stato l’apoteosi di due Gp completamente da dimenticare. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Giappone 2017 di Formula 1 a Suzuka sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.