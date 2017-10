Formula 1/ Streaming video SkyGo, Raiplay prove libere FP1 e FP2 GP Giappone 2017 (Suzuka)

Streaming Formula 1 - LaPresse

Le prove libere FP1 e FP2 di Formula 1 del Gran Premio del Giappone 2017 sul circuito di Suzuka, che ospita il sedicesimo atto del Mondiale 2017, saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Inoltre va detto che per questo Gran Premio la Rai non potrà trasmettere in tempo reale tutte le varie sessioni che caratterizzeranno questo evento, perché il Gp Giappone è di quelli che potremo vedere in chiaro solamente in differita. Qui di seguito vi presentiamo tutte le modalità per seguire le prove odierne, che apriranno il weekend sull'affascinante tracciato di Suzuka, che spesso ci ha regalato belle gare e dove proseguirà il duello iridato fra Vettel ed Hamilton (quindi anche fra Ferrari e Mercedes). CLICCA QUI PER SEGUIRE LIVE CON NOI LE PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GP GIAPPONE 2017 DI FORMULA 1 - CLICCA QUI PER SEGUIRE FP1 E FP2 DI SUZUKA IN STREAMING VIDEO RAI

GLI ORARI TV DI FP1 E FP2

Gli orari saranno inevitabilmente condizionate in modo molto forte dalle sette ore di fuso orario. Il primo appuntamento - espresso in orario italiano - sarà dunque già alle ore 3.00 di oggi, venerdì 6 ottobre, per la FP1; poi dalle ore 7.00 ecco la FP2: ricordiamo che entrambe le sessioni avranno la durata di 90 minuti, in Giappone saranno rispettivamente le ore 10.00 e 14.00. Anche quest'anno la telecronaca Sky di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend non potremo seguire tutto in tempo reale, ma solamente in differita. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento per la FP1 alle ore 8.45 e per la FP2 alle ore 11.45, in entrambi i casi su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1. CLICCA QUI PER SEGUIRE LIVE CON NOI LE PROVE LIBERE FP1 E FP2 DEL GP GIAPPONE 2017 DI FORMULA 1 - CLICCA QUI PER SEGUIRE FP1 E FP2 DI SUZUKA IN STREAMING VIDEO RAI

© Riproduzione Riservata.