Pronostico Formula 1/ Gran Premio del Giappone 2017 Suzuka: il punto di Siegfried Stohr (esclusiva)

Pronostico Formula 1 Gp del Giappone 2017 (LaPresse)

PRONOSTICO FORMULA 1. Il campionato di Formula 1 torna di nuovo protagonista con la tanto attesa prova del Gran Premio del Giappone 2017 che si correrà questo weekend sull’iconico circuito di Suzuka. Il Gp nella terra del Sol Levante si annuncia davvero decisivo per la lotta la titolo mondiale tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel: il pilota della Mercedes è ancora in testa nella graduatoria piloti ma il tedesco pur colpito dalla sfortuna (problemi di affidabilità della sua Ferrari SF 70 H a Sepang) non si vuole arrendere. A movimentare questo duello al vertice come al solito la Red Bull: in Malesia le vetture austriache hanno mostrato di avere un passo in più, giustamente riconosciuto con il primo e terzo posto a podio. Per presentare il Gran Premio del Giappone abbiamo sentito l'ex pilota Siegfried Stohr: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio del Giappone? Sarà la prova del nove per la Ferrari che dovrà dimostrare tutto il suo valore e disputare una grande gara.

La Mercedes continua a raccogliere punti pesanti, come si potrà fermarla? La Ferrari non avrà alternative, dovrà cercare di vincere tutte le gare fino alla fine della stagione.

Come vede Hamilton a Suzuka? Il vantaggio di punti potrebbe dargli una falsa sicurezza? No, credo piuttosto che Hamilton per il vantaggio che ha in classifica possa correre tranquillo senza particolari tensioni.

Ferrari competitiva ma ci sono problemi di affidabilità: un problema in più per la rossa? O Sepang è stata un caso? Dicono che abbiano risolto questi problemi, a Sepang c'era stato il problema di un pezzo della macchina che adesso i tecnici di Maranello dovrebbero aver messo a posto.

Vettel potrà sovvertire il pronostico in Giappone con altre gare come a Sepang? Certamente ma per fare questo dovrà partire in prima fila, magari in pole position, cosa in ogni caso che sarà nelle sue possibilità.

L'incidente con Stroll a Sepang ha mostrato però un certo nervosismo da parte di Vettel. Rischia di auto danneggiarsi ancora come a Baku? Vettel è nervoso, corre sotto pressione, c'è tanta attesa su di lui. E' normale tutto questo.

Marchionne ha detto che la Ferrari doveva fare meglio a Sepang... Marchionne ha detto la verità, senza i problemi che ci sono stati, la Ferrari poteva fare molto meglio. Marchionne poi ha diritto a dire quello che pensa fino in fondo.

Bottas e Raikkonen sembrano sempre più defilati in questo momento della stagione: a Suzuka quale strategia useranno? E' Bottas che mi sembra in crisi, Raikkonen invece sarebbe partito in prima fila in Malesia. In ogni caso sono dei secondi piloti dovranno aiutare Hamilton e Vettel nella loro gara a Suzuka. Poi per quanto riguarda la strategia di corsa vedremo quale sarà durante il Gran Premio.

Red Bull ago della bilancia del Mondiale? Sì e no, l'importante è che la Red Bull garantisca spettacolo a questi ultimi Gran Premi della stagione.

In particolare quanto conterà Verstappen in tutto questo? Verstappen è uno che non si tira mai indietro, anche lui garantisce spettacolo nelle varie gare di Formula 1.

Quali altre cose potranno influire nella corsa verso il titolo? Ce ne potrebbero essere tante, ci potrebbero essere tanti imprevisti in grado di aggiudicare il titolo a favore di Hamilton o di Vettel.

Quali sono le caratteristiche del Gran Premio del Giappone? E' uno dei circuiti storici della Formula 1, un circuito molto difficile per i piloti, molto bello. Deve essere sempre molto guidato, ci sono curve di tutti i tipi che non ammettono errori. E' in questo paese il Giappone di rilievo per questo sport, dove una casa come la Honda dal 1965 in avanti ha fatto tante cose importanti nella Formula 1.

(Franco Vittadini)

