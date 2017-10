Diretta Formula 1/ F1 streaming video e tv Sky e Rai, qualifiche live: pole position e tempi (Gp Suzuka 2017)

Diretta Formula 1 - LaPresse

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2017 sul circuito di Suzuka, sede del sedicesimo Gp del Mondiale di quest'anno. Il tracciato nipponico è garanzia di spettacolo ed emozioni, dal momento che dal punto di vista tecnico è uno dei più impegnativi: infatti Suzuka è una delle poche piste che regge il confronto con Spa Francorchamps e di conseguenza il Gran Premio del Giappone è uno dei più attesi dell’anno da parte di piloti e tifosi, che nel Sol Levante sono competenti e calorosi. Oggi, sabato 6 ottobre, naturalmente l’appuntamento più atteso sarà appunto quello con le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani su questo circuito. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire le sessioni di oggi: gli orari saranno condizionati da sette ore di fuso orario. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 5.00 italiane (le 12.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali: per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 8.00, quando cioè a Suzuka saranno le 15.00.

Formula 1, le qualifiche in diretta live

FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: LE QUALIFICHE

Le qualifiche e le prove libere FP3 del Gran Premio diel Giappone 2017 saranno visibili in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. Questa è invece una delle gare che sulla Rai sono visibili solamente in differita, ma con orari tutto sommato molto buoni rispetto a quelli reali: presentiamo dunque tutte le modalità per seguire le prove odierne dell'appuntamento in cui la Ferrari deve provare a rilanciarsi nella lotta per il titolo. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo.

IN TV CHIARO, L' ORARIO DELLA REPLICA RAI

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend non potremo vedere tutto in tempo reale come sulla Tv satellitare: la FP3 sarà trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57) alle ore 9.00, poi le qualifiche come di consueto su Rai Due alle ore 14.00 in differita, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 1, COSA E' SUCCESSO?

Sebastian Vettel davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Il tedesco della Ferrari ha girato in 1.29.166, precedendo di due decimi la Mercedes di Lewis Hamilton. A tre decimi di distanza troviamo Daniel Ricciardo su Red Bull, quarto Kimi Raikkonen, distante quattro decimi dal compagno di squadra. Più pesanti i distacchi per gli altri, con Bottas che chiude quinto, in ritardo di 9 decimi. Ancora più distante Max Verstappen, vincitore in Malesia meno di sette giorni fa, sesto ad oltre un secondo e mezzo da Vettel. Per la Ferrari è il Gran Premio verità quello che domenica mattina si corre sulla pista di Suzuka. La Rossa di Maranello sa di non avere altre occasioni per cercare di vincere il Mondiale piloti con il 4 volte campione del mondo Sebastian Vettel. La Ferrari darà tutto in queste ultime corse per cercare l'assalto a Lewis Hamilton, con il britannico che può contare su un vantaggio cospicuo nella classifica generale, 34 punti di margine sul ferrarista. A Suzuka, la mattina ha sorriso alla Ferrari, reduce da due Gran Premi choc, visto che era favorita sia a Singapore che in Malesia, dove invece ha raccolto pochissimo con entrambi i piloti. Sfortuna sì, come a Singapore, dove la collisione fra Verstappen e Raikkonen al via ha messo fuori gioco anche Vettel. Problemi tecnici a Sepang, dove la Ferrari aveva la macchina più veloce ma non è riuscita ad arrivare nemmeno sul podio. Intanto, qui in Giappone sembrano essere tornate le difficoltà per la Mclaren, che invece aveva brillato nelle ultime due gare. Vandoorne è soltanto decimo, ma il pilota olandese conferma di essere veloce, togliendosi il lusso di stare ancora una volta davanti al proprio compagno di squadri pluri medagliato, Fernando Alonso, che potrebbe lasciare la scuderia nonostante l'annuncio del cambio di fornitura dei motori a partire dalla prossima stagione (addio Honda, dentro Renault, la stessa casa costruttrice che fornisce i motori alla Red Bull).

PROVE LIBERE 2, COSA E' SUCCESSO?

Una pioggia incessante ha caratterizzato le prove libere 2 del Gran Premio del Giappone. Una situazione disastrosa per tutte le scuderie, che hanno così perso un turno di libere preziose in vista delle qualifiche di domani e soprattutto della gara di domenica. Soltanto in 5 piloti hanno fatto registrare tempi cronometrati validi. Primo Lewis Hamilton, che ha girato in 1.48.719, precedendo di sette decimi Esteban Ocon su Force India. Terza posizione per Sergio Perez, compagno di scuderia di Ocon, che spesso in stagione è stato davanti al pilota messicano. Quarto e quinto tempo per le due Williams di Felipe Massa e Lance Stroll, quest'ultimo protagonista dell'incredibile incidente a corsa terminata in quel di Sepang, dove ha distrutto la parte posteriore della Ferrari di Sebastian Vettel. Per entrambi distacchi importanti, nell'ordine dei tre secondi. Curioso notare come le uniche monoposto con tempi cronometrati siano tutte equipaggiate con motore Mercedes. In totale, Hamilton ha compiuto soltanto 4 giri nelle seconde libere, uno in più di Ocon, Perez e Massa, gli stessi di Stroll.

SENNA, PROST E SCHUMACHER: LA STORIA A SUZUKA

In attesa di buttarci sull'attualità, andiamo a ripercorrere in breve la storia della Formula 1 in Giappone, una storia entusiasmante con tante gare da ricordare, anche perché spesso proprio qui si è assegnato il titolo. La prima volta fu nel 1976 al Fuji, gara disputata sotto il diluvio e passata alla storia per la rinuncia di Niki Lauda, da poco rientrato alle corse dopo l'incidente al Nurburgring, che spalancò la strada al suo grande rivale James Hunt. Si corse al Fuji anche l'anno successivo, poi però si dovette attendere il 1987 per ritrovare il Gran Premio del Giappone, nella nuova sede di Suzuka. Due gare memorabili sono quelle del 1989 e del 1990, caratterizzate dai duelli fra Ayrton Senna e Alain Prost per il Mondiale: in entrambi i casi tutto finì con un incidente fra i due che premiò dunque chi si era presentato in Giappone come leader della classifica iridata – nel primo caso il francese e nel secondo il brasiliano. Gare leggendarie anche a causa proprio del loro drammatico (sportivamente parlando) epilogo, ma tante altre volte il Gp nipponico è stato decisivo. Ci limitiamo a ricordare la vittoria di Michael Schumacher nel 2000 che diede al pilota della Ferrari la certezza matematica di un titolo che per Maranello mancava da ben 21 anni; anche nel 2003 Schumi vinse il titolo in Giappone, anche se in quel caso gli bastò un tranquillo ottavo posto nella gara vinta dal compagno di squadra Rubens Barrichello.

VETTEL, 4 SUCCESSI IN GIAPPONE

Meno felici per la Ferrari i Gran Premi del 1998 e del 1999, quando infine furono Mika Hakkinen e la McLaren a festeggiare. Nel 2007 e 2008 si tornò per due anni al Fuji, ma dal 2009 la sede è di nuovo Suzuka e spiccano le quattro vittorie di Sebastian Vettel nelle ultime otto edizioni (2009, 2010, 2012 e 2013). Solo Schumi ha vinto più del connazionale, con i suoi sei successi: oltre a quello del 2000 anche nel 1995 con la Benetton e poi gli altri successi con la Ferrari nel 1997, 2001, 2002 e 2004. Tre vittorie invece per Lewis Hamilton: il primo nel 2007 al Fuji, poi i successi del 2014 e 2015 a Suzuka, dove invece l’anno scorso si impose Nico Rosberg. Per la Mercedes sono dunque tre vittorie consecutive in Giappone, dove invece la Ferrari non riesce più a vincere dall’ormai lontano 2004. Sarà un punto favorevole a Lewis nella corsa verso il titolo? Tornando dunque a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara che nella storia ha scritto tante pagine memorabili, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve di questo affascinante circuito. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Giappone 2017 di Formula 1 a Suzuka sta per cominciare…

