Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai, gara live: vincitore e podio (Gp Giappone 2017)

Fernando Alonso, si corre in casa Honda

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta dal circuito di Suzuka si corre il Gran Premio del Giappone 2017, il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Suzuka). Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato nipponico avrà luogo alle ore 7.00 italiane, cioè quando a Suzuka saranno le 14.00 del pomeriggio, il classico orario di partenza della maggior parte delle gare di Formula 1, considerate le sette ore di fuso orario che separano l'Italia dal Giappone e che costringeranno gli appassionati a puntare la sveglia per seguire questa corsa, comunque sempre affascinante. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.807 metri, per un totale di 307,471 km.

FORMULA 1, LA GARA IN DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La gara del Gran Premio del Giappone 2017 di Formula 1 sul circuito di Suzuka sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la notizia è che questo Gran Premio sarà visibile solamente in differita, non essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere contemporaneamente a Sky. Anche da Suzuka la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO IN DIFFERITA

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la cronaca della gara di Suzuka sarà su Rai Uno alle ore 14.00, come se fosse un Gp di quelli trasmessi in tempo reale in Europa, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sul tracciato del Sol Levante sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

LE LIBERE 3, COSA È SUCCESSO?

Sole e pista asciutta a Suzuka per le terze prove libere. Primo Bottas in 1.29.055, con 14 millesimi di vantaggio su Lewis Hamilton, suo compagno di squadra. Terzo Vettel su Ferrari, a tre decimi dalla coppia Mercedes. Più indietro le Red Bull, con Verstappen e Ricciardo in quarta e quinta posizione che pagano rispettivamente otto e nove decimi di ritardo dalla pole provvisoria del finlandese della Mercedes. Sesto Ocon, a dimostrazione di come le monoposto motorizzate Mercedes abbiano una marcia in più rispetto alle altre scuderie. Settimo tempo per Hulkenberg con la sua Renault, ottavo invece Fernando Alonso. Lo spagnolo, che gioca in casa avendo il motore Honda, è riuscito a stare davanti al proprio compagno di squadra Vandoorne, che nell'ultimo Gran Premio di Sepang lo ha incredibilmente sconfitto sia in qualifica che in gara. Completano la top ten delle prove libere 3 Sergio Perez (Force India) e Palmer (Renault). Nelle prime dieci posizioni non compare Kimi Raikkonen, a causa di un incidente alla curva 9 che ha costretto la scuderia di Maranello a sostituire il cambio sulla monoposto del pilota finlandese. Così facendo, il pilota subirà una penalità di 5 posizioni dalla griglia di partenza di domani. La stessa penalità è stata inflitta a Valterri Bottas, con il pilota finlandese che partirà indietro di cinque posizioni rispetto alla posizione che conquisterà nelle qualifiche ufficiali. Anche per lui sostituzione per il cambio, con la Mercedes che punta tutto su Lewis Hamilton, vicinissimo alla conquista del secondo titolo mondiale nelle ultime tre stagioni.

LE QUALIFICHE, COSA È SUCCESSO

Pole position, l'ennesima, per Lewis Hamilton, che ha conquistato la prima posizione girando in 1.27.319, un crono di tre secondi inferiore rispetto a quello fatto registrare nella stagione 2016, a dimostrazione del salto in avanti - soprattutto in qualifica - compiuto dalle monoposto di Formula 1 quest'anno. Seconda posizione per Valterri Bottas, con il finlandese che partirà quindi dalla settima posizione. Terzo tempo, ma domani in griglia sarà al fianco di Hamilton, per Sebastian Vettel, che con la sua Ferrari ha accusato un ritardo di 4 decimi dal poleman di giornata. Quarto crono invece per Daniel Ricciardo con la Red Bull, più veloce del suo compagno di squadra Max Verstappen, che a Sepang ha vinto una corsa eccezionale, per lui e la scuderia austriaca. Soltanto sesto tempo per Kimi Raikkonen, che ha pagato le infelici prove del sabato mattina. Per il finlandese della Ferrari domani ci sarà l'undicesima piazzola della griglia di partenza. Chiudono la top ten di giornata le due Force India di Ocon e Perez, la Williams di Massa e la Mclaren di Alonso.

IL CIRCUITO DI SUZUKA

Da sottolineare il fatto che ci sarà una sola zona nella quale sarà possibile attivare il Drs, cioè il rettilineo del traguardo, tuttavia su una pista tecnica e veloce come quella giapponese si può cercare il sorpasso in alcuni punti anche senza l'ausilio dell'ala mobile. Il circuito è caratterizzato da 18 curve ed è uno dei più impegnativi del Circus; alcune curve sono giustamente considerate fra le più difficili del Mondiale, quali ad esempio la 130R e la Spoon Curve, ma anche la successione di curve che caratterizza la prima parte del tracciato, il quale è unico per la sua forma ad 8 grazie al sottopasso fra le curve 9 e 10 che passa sotto al rettilineo fra le curve 14 e 15. Anche qui continuerà il duello per il titolo iridato fra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, che deve cercare di recuperare ben 34 punti di ritardo dall’inglese: a Suzuka la Ferrari non vince dal 2004, mentre nelle ultime tre stagioni si è sempre imposta la Mercedes, dunque la sfida non si annuncia semplice per Sebastian, che d’altronde non può più permettersi di sbagliare nulla.

FRENI E GOMME, IL FOCUS TECNICO

Addentriamoci adesso nell'analisi di alcuni particolari tecnici della gara. Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che Suzuka non è un circuito particolarmente impegnativo per l'impianto frenante, infatti solo il 15% del tempo di percorrenza di un giro è trascorso in frenata. Come in tutti i tracciati molto guidati, i curvoni veloci determinano frenate poco impegnative: la più significativa è quella alla curva 16, cioè in ingresso alla chicane che precede l'ultima curva e che è anche un punto ideale per tentare il sorpasso. La quasi totale assenza di frenate da brivido si traduce in una decelerazione media sul giro di 3,3 g, record negativo del campionato. Essendoci poche curve contraddistinte da forti decelerazioni l’energia dissipata in frenata nel corso dell’intero GP da una monoposto è contenuto: 109 kWh, ad esempio meno della metà del GP Singapore. Molto modesto è anche il carico esercitato da ciascun pilota dalla partenza alla bandiera a scacchi sul pedale del freno: 44 tonnellate. Quanto alle gomme, le tre mescole messe a disposizione dalla Pirelli sono le medie, le morbide e le supersoft, lo stesso terzetto di Sepang: come già in Malesia, è una novità rispetto al 2016, quando il terzetto era dure-medie-morbide. Questo è stato il trend di tutta la stagione, tuttavia Mario Isola sottolinea che questa scelta ha ancora più valore in Giappone, su uno dei tracciati più impegnativi dell'anno a livello di carichi laterali. Per la gara in Giappone, Pirelli ha nominato P Zero White medium, P Zero Yellow soft e P Zero Red supersoft: per la prima volta, quindi, non porterà pneumatici hard. Le tre mescole scelte dovranno far fronte a curve lunghe e veloci, con il picco della 130R – con un carico trasversale estremamente elevato, nonché fra i più prolungati del campionato – e della curva Spoon, che mette costantemente alla prova i pneumatici. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che si annuncia decisamente interessante, visto che le possibilità di effettuare una corsa d'attacco non mancheranno per chi saprà osare: la diretta della gara del Gran Premio del Giappone 2017 di Formula 1 sul circuito di Suzuka sta per cominciare…

