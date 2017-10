Formula 1/ Video highlights, classifica mondiale piloti e costruttori dopo il Gp del Giappone 2017 (Suzuka)

Lewis Hamilton (LaPresse)

Il Gran Premio del Giappone 2017 ha visto l’ennesimo successo di Lewis Hamilton sulla pista di Suzuka: il britannico della Mercedes infila una nuova vittoria pesantissima che gli consente di fuggire nella classifica piloti del mondiale di Formula 1, complice il nuovo out del ferrarista Sebastian Vettel fermo per un guasto alla sua rossa. Con 59 punti da recuperare dal leader della graduatoria il tedesco potrebbe già venir costretto a dire addio ai sogni di gloria ma matematicamente ancora tutto è possibile a partire dal prossimo impegno a Austin. Ma ora andiamo a vedere giro per giro che è successo ieri in pista a Suzuka: la griglia di partenza aveva visto proprio Hamilton il pole, con Vettel secondo data la penalizzazione di 5 posizioni inferta a Bottas.

Nessun problema durante il giro di ricognizione. Semafori spenti in perfetto orario: partiti. Ottimo spunto per entrambi i piloti che occupano la fila, entrambi passano primo e secondo alla prima curva, ma Vettel immediatamente dopo deve subire il sorpasso di un Verstappen scatenato. Il tedesco sembra avere qualche problema di trazione visto che deve immediatamente difendersi da Ocon, Hamilton invece conquista qualche metro di vantaggio sul suo diretto inseguitore. Sul primo rettilineo si capisce grazie a un team radio del ferrarista i problemi della rossa, la Ferrari accusa una perdita di potenza e subisce nell’ordine il sorpasso di Ocon, Ricciardo e Bottas.

VETTEL SUBITO OUT

La speranza è quella che il reset elettronico da parte del muretto possa sistemare la situazione, i meccanici della rossa sfruttano la safety car entrata per un incidente a Sainz, ma alla ripartenza la rossa subisce il sorpasso di Massa, Hulkeberg e Magnussen e viene richiamata ai box per il ritiro. Sesto giro prime posizioni cristallizzate con Hamilton che è entrato in modalità gestione. Al decimo giro Ericsson va a muro dubito dopo aver subito il sorpasso di Raikkonen. 19° giro continua la rincorsa di Raikkonen, unico raggio di sole in questa buia giornata giapponese, il ferrarista apre l’ala mobile e guadagna la sesta posizione a danno di Perez. Inizia il gioco del cambio gomme e si vede tutta la sicurezza della Mercedes, Bottas prende la prima posizione ma lascia poi passare il compagno di squadra, dalla seconda posizione anche se in maniera corretta "ferma" la rincorsa di Verstappen, e permette al compagno di squadra di costruirsi qualche prezioso secondo di vantaggio.

RISALE RAIKKONEN, VERSTAPPEN CI PROVA

Con venti giri alla fine Raikkonen sale in quinta posizione, davanti posizioni ormai assodate, a meno di improbabili rotture in casa Mercedes Hamilton è padrone del mondiale. Altri dieci giri e le posizioni non cambiano, circa tre secondi di vantaggio di Hamilton che però gestisce come solo lui sa fare il vantaggio su Verstappen, terzo Ricciardo quarto Bottas. Ultimi giri con il giovane olandese della Red Bull che prova l’ultimo attacco, i doppiati Alonso e Massa agevalono l’inglese, che percorre l’ultimo giro controllando gli specchietti ma non rischiando praticamente nulla. Bandiera a scacchi Hamilton domina in Giappone, e grazie al contestuale ritiro di Vettel si porta a più 59 punti sul ferrarista, mondiale virtualmente chiuso. Completano il podio le due Red Bull che si avvicinano alle Ferrari nel campionato costruttori. Prevedibile delusione al muretto Ferrari con Sebastian Vettelche che ormai parla di mondiale compromesso

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DEL GP DEL GIAPPONE 2017 (da video sky)

CLASSIFICA PILOTI

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 306

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 247

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 234

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 192

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 148

6 Max Verstappen (Red Bull) 111

7 Sergio Perez (Force India) 82

8 Esteban Ocon (Force India) 65

9 Carlos Sainz (Toro Rosso) 48

10 Nico Hulkenberg (Renault) 34

11 Felipe Massa (Williams) 34

12 Lance Stroll (Williams) 32

13 Romain Grosjean (Haas) 28

14 Kevin Magnusse (Haas) 15

15 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 13

16 Fernando Alonso (McLaren) 10

17 Joyon Palmer (Renault) 8

18 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

19 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 4

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 Mercedes 540

2 Ferrari 395

3 Red Bull 303

4 Force India 147

5 Williams 66

6 Toro Rosso 52

7 Haas 43

8 Renault 42

9 McLaren 23

10 Sauber 5

© Riproduzione Riservata.