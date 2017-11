Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai prove libere live: tempi e classifica (Brasile 2017)

Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Brasile 2017 Interlagos: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 10 novembre)

10 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse

La Formula 1 oggi, venerdì 10 novembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Brasile 2017 in diretta dal circuito di Interlagos a San Paolo, dove domenica si correrà il diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno condizionati dalle tre ore di fuso orario che separano l’Italia dalla metropoli brasiliana. Ecco dunque quando si svolgeranno le due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 13.00 italiane del pomeriggio, quando in Brasile saranno invece solamente le 10.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 17.00 per la FP2 (le 14.00 locali), la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora della gara di domenica sul tracciato dell’Autodromo dedicato alla memoria di José Carlos Pace, una tappa fra le più tradizionali del Mondiale di Formula 1. Il pubblico è sempre numeroso e appassionato, con un occhio di riguardo naturalmente per l’idolo di casa Felipe Massa (al passo d’addio) ma grande tifo per tutti, a partire dalle Ferrari che pure in Brasile hanno molti sostenitori. Si spera in un grande spettacolo, favorito anche dal fatto che la tensione per i due titoli iridati è ormai svanita.

Formula 1, in diretta in tempo reale le libere

FORMULA 1, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le sessioni di oggi saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Inoltre va detto che per questo Gran Premio la Rai non potrà trasmettere in tempo reale tutte le varie sessioni che caratterizzeranno questo evento, perché il Gp Brasile 2017 non è compreso nel pacchetto delle corse che potremo vedere in chiaro in tempo reale in chiaro. Anche in questa occasione la telecronaca Sky di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend non potremo seguire tutto in tempo reale. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento per la FP1 alle ore 18.40 e per la FP2 alle ore 23.30, in entrambi i casi su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

FOCUS MERCEDES

Lewis Hamilton infatti ha ormai matematicamente vinto il Mondiale: la Mercedes da Singapore in poi ha tenuto un passo insostenibile per la Ferrari, anche se forse più per gli errori e le sfortune di Maranello che per gli effettivi meriti di Stoccarda, come ad esempio dimostra il rendimento di Valtteri Bottas, in evidente calo dopo la pausa estiva dopo un’ottima prima parte di stagione, a parte il secondo posto di Città del Messico in una gara comunque condizionata dagli eventi di un convulso primo giro. Dopo Monza, le due gare più convincenti in termini di prestazioni per la Mercedes sono state Suzuka e Austin, entrambe non a caso vinte da Hamilton: tanto è bastato, sfruttando al massimo tutte le incertezze della Ferrari, per vincere con enorme anticipo prima il Mondiale Costruttori negli Stati Uniti e poi anche il titolo del Mondiale Piloti in Messico, nonostante il nono posto in gara di Hamilton. In ottica futura però di certo un campanello d’allarme sarà scattato: Ferrari e anche Red Bull (come ha dimostrato nelle ultime gare) sono più vicine e nel 2018 la lotta potrebbe essere ancora più avvincente.

FOCUS FERRARI

La Ferrari è l’altra faccia della medaglia: sia a Singapore sia a Sepang è apparsa più veloce della Mercedes, ma non ha raccolto praticamente nulla così come poi a Suzuka a causa del ritiro di Sebastian Vettel dopo pochi giri, salutando ogni speranza di vincere qualcosa in questo 2017 che pure resta largamente positivo per la Rossa. L’ultima delusione è arrivata in Messico: grande pole position di Vettel al sabato, poi però alla domenica ogni ambizione è svanita già alla prima curva, tanto che Hamilton si è permesso il lusso di conquistare la matematica certezza del titolo nonostante il nono posto sul traguardo. Inutile piangere sul latte versato: bisognerà ripartire dagli enormi miglioramenti mostrati quest’anno, facendo però naturalmente tesoro anche degli errori e dei guasti che hanno impedito di lottare fino alla fine per un obiettivo che fino a Monza sembrava concretamente realizzabile. Ci si attende da parte della Ferrari una reazione, magari per tornare alla vittoria che in Brasile manca dal 2008, anno del trionfo con beffa finale per Felipe Massa. L’auspicio è che possa essere grande protagonista anche Kimi Raikkonen, che torna sul luogo della memorabile impresa nel 2007, che rimane nei cuori di tutti i tifosi della Ferrari. L’attesa per quanto succederà in questo stuzzicante weekend sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio del Brasile 2017 di Formula 1 a Interlagos sta per cominciare…

