Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai, qualifiche live: cronaca e tempi (Gp Brasile 2017)

11 novembre 2017 Mauro Mantegazza

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2017 sul circuito di Interlagos, sede del diciannovesimo e penultimo Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani. Già assegnato a Lewis Hamilton il titolo iridato, resta comunque grande l’attesa per questa classica gara, che si corre in uno dei Paesi storicamente più legarti alla Formula 1. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 11 novembre 2017, sull’Autodromo intitolato alla memoria di José Carlos Pace (come vedremo meglio fra poco). Le tre ore di fuso orario fra l'Italia e San Paolo causeranno alcune novità. Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 14.00 italiane (le 11.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 17.00, le 14.00 locali.

Formula 1, le qualifiche in diretta live

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutto quanto accadrà sul tracciato del circuito che sorge nella metropoli brasiliana di San Paolo sarà visibile in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. Questa è invece una delle gare che sulla Rai non sono visibili in tempo reale, presentiamo dunque tutte le modalità per seguire le prove odierne dell'appuntamento, uno dei più classici e caratteristici del Circus, anche se ormai la lotta per il titolo iridato è chiusa. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione SkyGo.

FORMULA 1, GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come detto sulla Rai in questo weekend non potremo vedere tutto in tempo reale come sulla Tv satellitare: la FP3 sarà trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57) alle ore 18.15, poi le qualifiche come di consueto su Rai Due ma solamente a partire dalle ore 23.20, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 1, LE MERCEDES PARTONO AVANTI

Dominio Mercedes nelle prove libere 1 del Gran Premio del Brasile. Imbarazzante la facilità con cui Lewis Hamilton e Valtteri Bottas abbiano girato più veloci rispetto a tutti gli altri rivali per il successo finale nel penultimo Gran Premio della stagione. La Ferrari, ancora una volta, è costretta ad inseguire. Hamilton è il più veloce in pista, girando con il tempo di 1.09.202, superando di un decimo il compagno di squadra Bottas. Terzo l'altro pilota finlandese del circus, il ferrarista Kimi Raikkonen, distante mezzo secondo rispetto al miglior tempo delle prove libere 1. In quarta e quinta posizione le due Red Bull, che faticano sul veloce tracciato brasiliano. Sia l'olandese che l'australiano accusano un ritardo rispettivamente di cinque e sei decimi dal pilota inglese. Soltanto sesto Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari non riesce a fare meglio del tempo di 1.09.984, piazzandosi a sette decimi di ritardo dal rivale britannico. Settimo l'idolo di casa, il brasiliano Felipe Massa su Williams. Ottavo, a sorpresa, Vandoorne, che è anche il primo pilota ad essere staccato di più di un secondo dal primo tempo di Hamilton. Nono Esteban Ocon, con la sua Force India, a testimonianza della superiorità dimostrata dal motore Mercedes su questo tracciato. Decimo, con un ritardo di 74 millesimi dal suo compagno di squadra, Fernando Alonso. Lo spagnolo, viste le precedenti prestazioni della sua monoposto motorizzata Honda (ancora per poco, ufficiale il passaggio ai motori Renault a partire dalla prossima stagione), può ritenersi soddisfatto del piazzamento ottenuto. Undicesimo Stroll su Williams. Dodicesimo tempo invece per Russell (Force India). Il pilota britannico è al suo primo Gran Premio della carriera con una monoposto di Formula 1, dopo la vittoria esaltante in Gp3. Ad oggi, paga sei decimi di distacco dal suo compagno di squadra, Ocon, come lui vincitore del mondiale Gp3 ma due anni fa (stagione 2015 ndr). In grande difficoltà le due Haas e le due Renault. In tredicesima e quattordicesima posizione troviamo Grosjean e Magnussen, mentre in quindicesima e sedicesima posizione le due Renault di Sainz e Hulkenberg, staccate di oltre due secondi da Lewis Hamilton.

PROVE LIBERE 2, DOMINANO ANCHE LA SECONDA SESSIONE…

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si confermano i piloti più veloci sulla pista di Interlagos, dove domenica si correrà il penultimo appuntamento del Mondiale 2017, il Gran Premio del Brasile. Dopo un avvio sprint al mattino, la Mercedes rimane la monoposto di riferimento. Hamilton chiude in prima posizione con il tempo di 1.09.515. Secondo Bottas, a meno di 50 millesimi di secondo dal compagno di squadra. In terza posizione Daniel Ricciardo, con l'australiano della Red Bull che riduce il gap dai due piloti di testa e si porta a meno di due decimi di distacco da Lewis. Quarto Vettel. Il ferrarista migliora le prestazioni del mattino e chiude la sessione delle seconde libere a tre decimi di distacco da Hamilton. Quinto Verstappen, a 11 millesimi dal tempo del tedesco, mentre scivola in sesta posizione Raikkonen. Chiudono la top ten Ocon, Massa, Hulkenberg e Alonso.

GP BRASILE: GLI INIZI E PILOTI LEGGENDARI

In attesa di scendere in pista, ripercorriamo però in breve la storia della Formula 1 in Brasile. Una storia lunga e gloriosa anche grazie ad alcuni piloti che hanno scritto la storia di questo sport, da Emerson Fittipaldi a Nelson Piquet fino ad Ayrton Senna per citare solo quelli che hanno conquistato il titolo iridato, ma anche altri di grande valore come Rubens Barrichello e Felipe Massa, che domani correrà per l'ultima volta davanti ai propri tifosi visto che si ritirerà a fine stagione. La prima edizione del Gran Premio del Brasile inserita nel calendario del Mondiale fu quella del 1973, vinta proprio da Fittipaldi che concesse il bis l'anno successivo. Nel 1975 vinse Carlos Pace, alla cui memoria fu intitolato il circuito dopo l'incidente mortale in aereo che gli tolse la vita nel 1977. La prima vittoria della Ferrari fu nel 1976 grazie a Niki Lauda - fu anche il primo successo di un pilota non brasiliano -, ma poi bisogna osservare che per dieci edizioni (nel 1978 e poi consecutivamente dal 1981 al 1989) la corsa si disputò non ad Interlagos bensì sul circuito di Jacarepagua, nei pressi di Rio de Janeiro. Nell'albo d'oro spiccano le sei vittorie di Alain Prost, di cui però solo l'ultima (nel 1990) ottenuta a Interlagos, dove il pilota più vittorioso è Michael Schumacher grazie ai quattro successi ottenuti nel 1994, 1995, 2000 e 2002. Per Piquet e Senna due vittorie a testa: nel 1983 e 1986 a Jacarepagua per Nelson, nel 1991 e 1993 a Interlagos per Ayrton.

2007 E 2008, EPILOGHI MEMORABILI

Ricordiamo anche l'incredibile vittoria di Giancarlo Fisichella nel 2003, in un Gp flagellato dal maltempo, interrotto in anticipo a causa di troppi incidenti e la cui vittoria fu assegnata al pilota romano solo a distanza di qualche giorno, e poi in modo speciale le gare del 2007 e del 2008, che furono teatro di due dei più clamorosi epiloghi nella storia del Mondiale di Formula 1. Nel 2007 Kimi Raikkonen vinse e riuscì a ribaltare la situazione nella classifica iridata, che alla partenza lo vedeva alle spalle sia di Lewis Hamilton sia di Fernando Alonso. Un'impresa fra le più memorabili nella storia della Ferrari, che invece l'anno successivo visse una amara beffa per Felipe Massa, anch'egli vittorioso e ad un passo da una nuova, incredibile rimonta ai danni di Hamilton, che però riuscì a salvarsi solo all'ultimo giro grazie al discusso sorpasso ai danni di Timo Glock che gli permise di piazzarsi al quinto posto, l'ultimo utile per conquistare il Mondiale. Di certo però Interlagos non è un circuito molto favorevole all'inglese, che qui ha vinto solamente l’anno scorso, mentre sia nel 2014 sia nel 2015 in Brasile ha vinto Nico Rosberg. Tra i piloti in attività i più vincenti sono dunque Massa e Sebastian Vettel con due vittorie a testa; un successo invece per Raikkonen e appunto Hamilton. Tornando dunque a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante e per ammirare chi saprà fare meglio sulle curve del circuito di San Paolo. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio del Brasile 2017 di Formula 1 a Interlagos sta per cominciare…

