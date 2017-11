Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai, gara live: vincitore e podio (Gp Brasile 2017)

Diretta Formula 1 F1 gara Gp Brasile 2017 Interlagos live: griglia di partenza, vincitore e podio, orario tv, cronaca e ordine d'arrivo della corsa (oggi domenica 12 novembre)

12 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta dal circuito di Interlagos a San Paolo si corre il Gran Premio del Brasile 2017, il diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Interlagos). Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato intitolato alla memoria di José Carlos Pace avrà luogo alle ore 17.00 italiane, cioè quando nella metropoli brasiliana saranno le 14.00 locali del pomeriggio, classico orario di partenza della maggior parte dei Gran Premi di Formula 1, considerate le tre ore di fuso orario che separano l'Italia da San Paolo, dove Lewis Hamilton vivrà la prima gara da certo campione del Mondo 2017, iridato per la quarta volta in carriera. Senza più le tensioni legate agli obiettivi stagionali (anche il Mondiale Costruttori è già assegnato), speriamo di vivere una gara emozionante e divertente su una pista che tante volte ci ha regalato gare indimenticabili.

Formula 1, la diretta live della gara

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL GRAN PREMIO

La gara di Interlagos sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la notizia è che questo Gran Premio non sarà visibile in tempo reale, non essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere contemporaneamente a Sky, dunque le emozioni di interlagos saranno visibili per tutti solamente in differita, nella serata italiana. Anche in questo caso la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione SkyGo. Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la cronaca della gara di Interlagos sarà su Rai Due alle ore 22.00 dal momento che, come abbiamo già accennato, il Gp Brasile 2017 è uno di quelli visibili sulla Tv di Stato solamente in differita, comunque con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sul tracciato sudamericano sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

FORMULA 1, LE PROVE LIBERE 3: COSA È SUCCESSO?

Le terze prove libere del Gran Premio del Brasile di Formula 1 hanno visto Valtteri Bottas davanti a tutti in prima posizione, con il crono di 1.09.281. Per tre millesimi di secondo il finlandese si è tenuto dietro Lewis Hamilton, secondo su Mercedes. In terza e quarta posizione le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Rispetto alla giornata di ieri, le due monoposto di Maranello hanno migliorato notevolmente le proprie prestazioni, subendo distacchi inferiori ad un decimo dalle due monoposto di Stoccarda. Quinto Daniel Ricciardo, su Red Bull, staccato di oltre nove decimi rispetto al miglior tempo di Bottas. Sesto, a sorpresa, Fernando Alonso, staccato di un secondo. In settima e ottava posizione le due Force India guidate da Sergio Perez ed il francese Ocon. A completare la top ten l'altra Red Bull di Max Verstappen e la Renault dello spagnolo Carlos Sainz. In previsione delle qualifiche di questo pomeriggio, si conferma la leadership delle Frecce d'Argento, anche se ora in casa Mercedes si teme il ritorno della Ferrari, decisamente più in forma rispetto alla giornata delle prime prove libere del venerdì. Non benissimo Felipe Massa, idolo di casa e alla sua ultima volta davanti al proprio pubblico. Il brasiliano della Williams, motorizzata Mercedes, è indietro di un secondo e tre decimi ed ha chiuso al dodicesimo posto le terze prove libere.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE: POLE POSITION BOTTAS

La Q1 si apre letteralmente con il botto, per l'incidente occorso a Lewis Hamilton. Il neo campione del mondo sbatte a muro e rovina così il suo weekend, il primo dopo aver vinto il titolo piloti al termine del Gran Premio del Texas. Per il britannico una gara tutta in salita quella di domani, che probabilmente lo vedrà tagliato dai giochi per il successo finale. La Q2 vede invece al comando la Ferrari di Sebastian Vettel, che riesce ad abbattere il muro dell'1.09, girando in 1.08.494. L'unico che riesce a stargli vicino è Valtteri Bottas, secondo, a poco più di un decimo di ritardo rispetto al tedesco. Si rivede anche Max Verstappen, ottimo terzo, ma più lento di mezzo secondo rispetto al 4 volte campione del mondo con la Red Bull. Quarto Raikkonen, davanti a Daniel Ricciardo, che accusa un ritardo di un secondo. Ottimo sesto Fernando Alonso, che si mette dietro Felipe Massa, Hulkenberg, Perez e Sainz. Nella decisiva Q3, miglior tempo e pole position per Valtteri Bottas. Il finlandese è il più veloce di tutti, girando in 1.08.322. Per soli 38 millesimi di secondo è riuscito a stare davanti a Sebastian Vettel, che si deve accontentare della seconda posizione. In terza Kimi Raikkonen, a poco più di due decimi dalla pole del connazionale. Quarto Verstappen, che accusa però un ritardo di sei decimi di secondo. L'olandese è davanti al suo compagno di squadra, l'australiano Daniel Ricciardo (quinto). Terza fila completata da Sergio Perez, che riesce a mettersi alle spalle il sorprendente Fernando Alonso, settimo con la sua Mclaren Honda. Chiudono la top ten Hulkenberg, Sainz e Massa.

GP BRASILE: LE CARATTERISTICHE DI INTERLAGOS

Detto questo, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che costituisce comunque uno degli appuntamenti più classici del Circus: la gara di Interlagos si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.309 metri, per un totale di 305,909 km. Circuito piuttosto breve, che è caratterizzato da 15 curve. Sui due rettilinei principali, quello del traguardo e quello compreso fra le curve 3 e 4, potrà essere utilizzato il Drs. Si tratta di un circuito vecchio stile e forse proprio per questo motivo adatto ai sorpassi in più di un punto del tracciato, che di solito ci riserva gare emozionanti. Un'altra caratteristica della pista sono i suoi saliscendi sulle colline di Interlagos, un sobborgo di San Paolo che prende il nome da due laghi artificiali che furono costruiti all'inizio del Novecento per approvvigionare d'acqua la metropoli paulista. La pista sorge infatti a oltre 700 metri di altitudine sul livello del mare, con il punto più alto che tocca i 781,9 metri. Nulla comunque di paragonabile agli oltre 2000 metri di quota di Città del Messico, dunque non ci saranno i problemi legati all’altitudine che avevano caratterizzato la gara di due settimane fa.

FRENI E GOMME: LE INFO TECNICHE

Per quanto riguarda le gomme, la Pirelli porterà in Brasile una combinazione di mescole più dura rispetto a quelle delle ultime gare, ma più morbida rispetto al Brasile dell’anno scorso: avremo infatti le medie (White medium), le morbide (Yellow soft) e le supersoft (Red supersoft). Nel 2016 avevamo avuto dure, medie e morbide, mentre ad Austin e Città del Messico c’erano state le ultrasoft al posto delle medie. Scelta che in Brasile non si può ripetere perché Interlagos è pista impegnativa sulle coperture. L’ultima riasfaltatura si somma agli interventi che ciclicamente si sono resi necessari per ridurre le sconnessioni sul fondo. L'impegno laterale è elevato, perché tra la Curva do Sol e l'intero secondo settore, fino all’ingresso della Junçao, il volante ha pochissimo spazio per restare dritto. Frequente la sollecitazione in trazione, le forze scaricate sulle gomme posteriori – la posteriore destra è in assoluto la gomma più sollecitata – sono notevoli nelle ripartenze da bassa velocità nei tornanti del settore centrale. Le monoposto dunque sono costantemente impegnate in curva e col traffico (vista la brevità del tracciato), fattori che sottopongono le gomme a ulteriore stress. Le pressioni di gonfiaggio minime al via prescritte da Pirelli sono piuttosto alte, 22,5 psi sulle gomme anteriori e di 20 psi sulle posteriori. Per quanto riguarda i freni invece Interlagos è un circuito poco impegnativo: Brembo infatti ci informa che, trattandosi di un tracciato molto guidato con curvoni veloci e poche staccate, le frenate non sono particolarmente esigenti, anche se quest’anno le maggiori velocità comporteranno anche in Brasile uno sforzo maggiore per i freni. Tra le sette staccate del circuito, nessuna presenta particolari difficoltà per l'impianto frenante che ha modo di raffreddarsi adeguatamente nonostante l'azione sul pedale del freno impegni i piloti in circa il 17% del tempo di percorrenza di un giro. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere divertente e spettacolare: la diretta della gara del Gran Premio del Brasile 2017 di Formula 1 sul circuito di Interlagos sta per cominciare…

