Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai prove libere: tempi e classifica (Gp Abu Dhabi 2017)

24 novembre 2017 Mauro Mantegazza

La Formula 1 oggi, venerdì 24 novembre, torna protagonista con le prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2017 in diretta dal circuito di Yas Marina, dove domenica si correrà il ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2017 di Formula 1. La prima annotazione è doverosamente riservata agli orari, che saranno quelli classici delle gare che si disputano in Europa nonostante le tre ore di fuso orario che separano l’Italia dagli Emirati Arabi Uniti, perché la gara di Abu Dhabi si disputa al tramonto. Ecco dunque quando si svolgeranno le due sessioni in programma oggi: la FP1 avrà inizio alle ore 13.00 del pomeriggio locale, quando in Italia saranno invece solamente le ore 10.00; si girerà come di consueto per 90 minuti, per poi tornare in pista alle ore 14.00 italiane per la FP2 (le 17.00 locali), la sessione più significativa perché si disputerà alla stessa ora delle qualifiche di domani e della gara di domenica sul tracciato che fa parte del calendario del Mondiale di Formula 1 dal 2009. Circuito di certo non esaltante quello di Yas Marina, di solito poteva regalare emozioni giusto perché c’erano dei titoli iridati ancora da assegnare: stavolta invece tutto è già deciso, dunque l’atmosfera è quella dell’ultimo giorno di scuola - sperando che sia tale anche il divertimento.

Formula 1, le prove libere in diretta live

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Le prove libere FP1 e FP2 saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche in questa occasione la telecronaca Sky di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da vari commentatori fra i quali Marc Gené, la voce dall'interno dei box Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà come sempre condotta da Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

FORMULA 1, DOVE VEDERLA IN CHIARO IN TV

Per quanto riguarda la tv in chiaro sulla Rai in questo weekend potremo seguire tutto in tempo reale. Per quanto riguarda le due odierne sessioni di prove libere, appuntamento per la FP1 e per la FP2 su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) per seguire il racconto di tutto quello che succederà oggi sul circuito con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli, naturalmente con gli stessi orari già in precedenza ricordati. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

FOCUS MERCEDES

Lewis Hamilton infatti ha ormai matematicamente vinto il Mondiale: un’ottima stagione per il pilota britannico e per il team di Stoccarda, che ha aggiunto un altro Mondiale Costruttori alla sua collezione recente. Non tutto però luccica per la Mercedes: il vantaggio sulla Ferrari è drasticamente calato rispetto alla scorsa stagione e se la Rossa non avesse visto un trittico disgraziato in Asia (Singapore, Sepang, Suzuka) l’esito avrebbe potuto essere molto diverse. La Mercedes ha insomma sfruttato nel migliore dei modi le disgrazie altrui, e anche questo è certamente un merito (soprattutto per quanto riguarda l’affidabilità), tuttavia Toto Wolff e soci sanno che il vantaggio sul resto del mondo non è più così netto. Hamilton comunque ha fatto egregiamente la propria parte, rivelandosi estremamente solido avendo commesso di fatto un solo grosso errore in tutta la stagione, due settimane fa ad Interlagos, peraltro a Mondiale già vinto: sicuramente quest’anno abbiamo visto un Lewis Hamilton molto migliore di quello dell’anno scorso, quando con una Mercedes dominante perse il titolo a vantaggio del compagno di squadra Nico Rosberg.

FOCUS FERRARI

La Ferrari è l’altra faccia della medaglia: sia a Singapore sia a Sepang è apparsa più veloce della Mercedes, ma non ha raccolto praticamente nulla così come poi a Suzuka a causa del ritiro di Sebastian Vettel dopo pochi giri, salutando ogni speranza di vincere qualcosa in questo 2017 che pure resta largamente positivo per la Rossa. I rimpianti sono molto forti, perché la Ferrari ha dimostrato di essere praticamente sempre competitiva con le Frecce d’Argento, su alcuni circuiti anche superiore, vantaggio però non sfruttato in Asia e se vogliamo pure in Messico, dove l’incidente al primo giro ha vanificato la pole position di Sebastian Vettel, anche se in quel caso pure Hamilton dovette accontentarsi di una gara anonima proprio a causa di quel contatto e il tedesco dunque recuperò 10 punti, comunque insufficienti a tenere aperta la lotta fino ad Interlagos, dove la vittoria della Ferrari ha generato un inevitabile mix di soddisfazione e rimpianti. Ora l’ultimo obiettivo è quello di chiudere al meglio la stagione, magari sfatando il tabù Abu Dhabi, dove la Ferrari non ha mai vinto - ma Vettel si è imposto per ben tre volte, sempre ai tempi della Red Bull. L’attesa per quanto succederà in questo ultimo weekend della stagione sta finalmente per finire, quindi adesso mettiamoci comodi: la diretta delle prove libere FP1 e FP2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2017 di Formula 1 a Yas Marina sta per cominciare…

