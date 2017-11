Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai, qualifiche live: cronaca e tempi (Gp Abu Dhabi 2017)

Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Abu Dhabi 2017 Yas Marina: cronaca e tempi delle sessioni per griglia di partenza e pole position (oggi sabato 25 novembre)

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1: Lewis Hamilton - LaPresse

La Formula 1 è di nuovo in diretta: grande appuntamento con le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2017 sul circuito di Yas Marina, sede del ventesimo e ultimo Gp del Mondiale di quest'anno, che determineranno la griglia di partenza e la pole position della gara di domani. Già assegnato a Lewis Hamilton il titolo iridato, resta comunque grande l’attesa per l’ultimo atto della stagione della Formula 1. Diamo per prima cosa tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi le sessioni di oggi, sabato 25 novembre 2017, sul circuito che ha fatto entrare nel Circus gli Emirati Arabi Uniti. Le tre ore di fuso orario fra l'Italia e Abu Dhabi saranno di fatto annullate dal fatto che si corre al tramonto, almeno per quanto riguarda la sessione principale (oggi le qualifiche). Come di consueto il sabato comincerà con la terza e ultima sessione di prove libere FP3. L'appuntamento sarà alle ore 11.00 italiane (le 14.00 locali) per quelli che saranno gli ultimi 60 minuti a disposizione prima della sessione di prove ufficiali che determinerà la composizione della griglia di partenza e chi sarà a scattare dalla pole position domani. Per questa decisiva sessione delle qualifiche l'appuntamento sarà alle ore 14.00, le 17.00 locali.

Formula 1, le qualifiche in diretta live

FORMULA 1, LE QUALIFICHE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Tutto quanto accadrà sul tracciato del circuito che sorge nell'Emirato Arabo di Abu Dhabi sarà visibile in tempo reale su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky che trasmette tutti gli appuntamenti della stagione. La telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata alla voce della F1 su Sky, Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali ad esempio Marc Gené, dall'interno del team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre Federica Masolin condurrà la rubrica Paddock Live, che farà da filo conduttore alla giornata. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire le prove in streaming video tramite l'applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la tv in chiaro sulla Rai in questo weekend potremo vedere tutto in tempo reale come sulla Tv satellitare: gli orari saranno dunque quelli già citati, ci resta da ricordare che la FP3 sarà trasmessa su Rai Sport + HD (canale numero 57), poi le qualifiche come di consueto su Rai Due, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming della Rai sarà come sempre garantito dal sito Internet ufficiale www.raiplay.it e naturalmente sarà gratuito e accessibile a tutti. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

PROVE LIBERE 1, SEBASTIAN VETTEL MIGLIOR TEMPO

Parte subito forte la Ferrari, che con Sebastian Vettel fa registrare il miglior tempo in 1.39.006. Dopo la vittoria ottenuta in Brasile, anche il weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima corsa del Mondiale di quest'anno vede la Rossa di Maranello protagonista assoluta. Il quattro volte campione del mondo tedesco ha girato più veloci di tutti anticipando di un decimo Lewis Hamilton, secondo su Mercedes. Il pilota britannico, dopo essersi laureato campione del mondo in Texas, vuole chiudere in bellezza la stagione con una vittoria. Non sarà però affatto facile, vista la concorrenza esterna per quest'ultima gara. A preoccupare Hamilton non è soltanto la forza della Ferrari ma anche la concretezza della Red Bull. In terza posizione ritroviamo infatti Max Verstappen. L'olandese non è più una sorpresa ed ha ormai sopravanzato l'australiano Daniel Ricciardo, suo compagno di squadra, nelle gerarchie del team. Il talentuoso figlio d'arte (suo padre Jos fu in passato pilota di Formula 1) ha fatto registrare il terzo miglior tempo, chiudendo anche lui ad un solo decimo di distanza da Vettel. Quarto tempo per Kimi Raikkonen. Il finlandese della Ferrari è riuscito a trovare un buon giro al termine della prima sessione di libere, chiudendo alle spalle dei tre migliori, distante mezzo secondo dal compagno di scuderia. In quinta posizione nella prima parte del venerdì di Abu Dhabi troviamo Valterri Bottas, il cui distacco è superiore ai sette decimi. Sesto tempo invece per Sergio Perez, a conferma di quanto il motore Mercedes si trovi a suo agio anche in questa pista. Settimo tempo nelle prime libere del mattino per Fernando Alonso, che ha preceduto il proprio compagno di squadra Vandoorne, ottavo. Chiudono la top ten Felipe Massa e Daniel Ricciardo, rispettivamente in nona e decima posizione, staccati di un secondo e sette decimi dalla pole provvisoria di Sebastian Vettel. Da segnalare l'ottima undicesima posizione di George Russell. Il rookie della Force India è undicesimo, con un ritardo di due secondi da Vettel.

PROVE LIBERE 2, LEWIS HAMILTON IL PIÙ VELOCE

Lewis Hamilton firma il miglior tempo delle seconde libere del venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi, chiudendo in 1.37.877. Il pilota inglese abbassa di oltre un secondo il miglior crono della mattina appartenuto a Vettel. Il tedesco della Ferrari chiude in seconda posizione, staccato di un solo decimo dal neo campione del mondo della Mercedes. Il tempo del ferrarista è di 1.38.026, un secondo esatto più veloce rispetto al crono di stamattina. Terzo Daniel Ricciardo, che accusa un ritardo di tre decimi da Lewis Hamilton. Quarto invece Raikkonen, lontano quasi mezzo secondo rispetto al miglior tempo del fuoriclasse britannico. Quinto tempo per l'altra Mercedes guidata dal finlandese Valterri Bottas. Sesto crono per Max Verstappen, che non è riuscito a migliorarsi come gli altri piloti più veloci in questa seconda sessione. A completare la top ten ci sono Sergio Perez, Esteban Ocon, Niko Hulkenberg e Fernando Alonso.

GP ABU DHABI, MALEDIZIONE FERRARI

In attesa di scendere in pista, ripercorriamo però in breve la storia della Formula 1 ad Abu Dhabi. Una storia iniziata meno di 10 anni fa, dal momento che il primo Gran Premio sul circuito di Yas Marina si disputò nel 2009, ma già molto significativa. Nell'albo d'oro troviamo tre vittorie di Sebastian Vettel nel 2009, 2010 e 2013 (tutti con la Red Bull), altrettante di Lewis Hamilton (nel 2011 con la McLaren, nel 2014 e l’anno scorso con la Mercedes) e una a testa per Kimi Raikkonen (nel 2012 al volante della Lotus) e Nico Rosberg, nel 2015 con la Mercedes. Dunque a Yas Marina la Ferrari non ha mai vinto - anche se ci sono riusciti entrambi i suoi piloti attuali - e purtroppo per i tifosi del Cavallino Rampante il ricordo più significativo è quello del 2010, il Mondiale perso da Fernando Alonso a vantaggio proprio di Vettel nonostante i 15 punti di vantaggio alla vigilia della gara (anche allora l’ultima della stagione), anche per colpa di una tattica troppo orientata a fare la corsa su Mark Webber, che in classifica precedeva Vettel fino a quel giorno e sembrava dunque l’avversario più pericoloso.

RICORDI DOLCI PER VETTEL

Nel 2012 vinse Kimi Raikkonen sulla Lotus davanti a Fernando Alonso, ma il protagonista fu ancora una volta Sebastian Vettel grazie a una rimonta dal ventiquattresimo posto sulla griglia di partenza per una penalizzazione al termine delle qualifiche fino al terzo gradino del podio, un piazzamento che fu importante per un titolo che ancora una volta si decise solo all'ultima gara (ad Interlagos) in favore del tedesco allora alla Red Bull sullo spagnolo allora alla Ferrari: se la Rossa ad Abu Dhabi va male, è invece indiscutibile il feeling di Sei con Yas Marina. Anche nel 2014 il Gp di Abu Dhabi assegnò il titolo, ma con molto meno pathos perché Hamilton arrivò negli Emirati con un buon vantaggio su Nico Rosberg (unico possibile rivale), la cui gara fu per giunta penalizzata da problemi tecnici che lo relegarono al quattordicesimo posto, mentre Hamilton festeggiò il Mondiale nel migliore dei modi, vincendo pure la gara. Nel 2015 ecco invece il successo di Nico, ma il Mondiale era già stato vinto matematicamente dal pilota inglese. Infine, l’anno scorso vinse Hamilton in una gara nella quale tuttavia a Rosberg fu ampiamente sufficiente il secondo posto “marcando” il compagno di squadra per conquistare il titolo iridato. Tornando ora a dedicarci all'attualità, per scoprire come si posizioneranno i protagonisti più attesi sulla griglia di partenza di questa gara, non c'è niente di meglio che cedere la parola alla pista e al cronometro per un sabato molto interessante, visto che qui superare in gara è difficile. Allora mettiamoci comodi: la diretta delle qualifiche e della FP3 del Gran Premio di Abu Dhabi 2017 di Formula 1 a Yas Marina sta per cominciare…

