Griglia di partenza Formula 1/ Abu Dhabi, lotta per la pole position (oggi 25 novembre)

25 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Griglia di partenza Formula 1: Lewis Hamilton (LaPresse)

Oggi conosceremo la griglia di partenza del Gran Premio di Abu Dhabi 2017 di Formula 1 sul circuito di Yas Marina, ultima tappa per il Circus della Formula 1, anche se a dire il vero il Mondiale è già stato assegnato. Cercare di finire al meglio la stagione è comunque un dovere per la Ferrari, anche per porre ottime basi in ottica 2018, dunque partire davanti alla Mercedes sarebbe molto importante anche in una gara che di per sé non avrebbe più molto da dire. Inoltre, un interessante dato statistico ci dice che in tutti i Gran Premi finora disputati nel 2017 chi ha vinto era primo oppure al massimo secondo alla prima curva, con l’eccezione di Baku e Singapore: in Azerbaigian però abbiamo vissuto una gara troppo ricca di imprevisti e colpi di scena per essere attendibile da questo punto di vista, mentre quello che è successo alla partenza a Marina Bay entrerà nella storia della Formula 1 e ha di fatto segnato le sorti della stagione, unitamente ai guasti della Ferrari a Sepang e Suzuka. Nei cinque Gran Premi estivi fra Baku e Singapore invece aveva sempre vinto chi era scattato dalla pole position: a Zeltweg Valtteri Bottas, a Silerstone il padrone di casa Lewis Hamilton, Sebastian Vettel a Budapest e di nuovo Hamilton a Spa Francorchamps e poi a Monza. A Sepang ha invece vinto Max Verstappen, che alla prima curva era secondo dietro Hamilton anche grazie al ritiro ancora prima di prendere il via da parte di Kimi Raikkonen, mentre in Giappone e successivamente negli Usa è tornato a vincere l’autore della pole position, cioè appunto Hamilton, mentre a Città del Messico Verstappen ha affiancato Sebastian Vettel prima del contatto che gli ha spianato la strada e ad Interlagos Vettel proprio in partenza ha superato Bottas.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: FERRARI PIU’ VICINA ALLA MERCEDES MA…

In questa stagione la crescita della Ferrari è stata molto buona anche sul giro secco, che nelle scorse stagioni era probabilmente in assoluto il punto più forte delle Frecce d’Argento: la Mercedes ha comunque fatto meglio, conquistando ben quattordici pole position su diciannove Gp finora disputati (undici con Lewis Hamilton e tre con Valtteri Bottas), ma il dominio di Stoccarda sulle prime posizioni della griglia di partenza non è più così scontato, considerando che per la Ferrari negli ultimi anni la prima fila era una chimera, mentre adesso è quasi una costante per le Rosse, pur se battere le Mercedes sul giro secco resta in ogni caso un’impresa assai difficile. D’altronde Hamilton è il primo di sempre per numero di pole position, dunque le qualifiche sono il suo pezzo forte. A proposito dei dati statistici relativi alla griglia di partenza in questa stagione della Formula 1, va sottolineato il fatto che monopolizzare la prima fila non sembra portare molto bene a chi riesce a dominare al sabato: a Sakhir dopo un grande sabato Mercedes vinse Sebastian Vettel, a Sochi la gioia della Ferrari fu spenta dalla partenza da manuale di Valtteri Bottas che fu decisiva per la vittoria del finlandese, a Montecarlo finalmente la scuderia che ha dominato il sabato è riuscita poi a vincere la domenica, ma ricorderete tutti molto bene la delusione di Kimi Raikkonen per il sorpasso subito da Vettel nel gioco dei pit-stop. Infine a Baku la prima fila tutta Mercedes non è servita a molto in una gara con colpi di scena a ripetizione ed infine vinta da Daniel Ricciardo. Aggiungete che a Melbourne la pole position fu di Lewis Hamilton ma la vittoria andò a Sebastian Vettel, che era scattato al suo fianco, che a Sepang lo stesso Hamilton è stato scavalcato in gara di Max Verstappen, così come è successo a Vettel in Messico e a Bottas in Brasile e che a Singapore entrambi i piloti che erano scattati dalla prima fila – cioè Vettel e Max Verstappen – non hanno nemmeno completato il primo giro: dunque solo otto volte fino a questo momento nel 2017 chi è partito davanti a tutti sulla griglia di partenza ha poi vinto la gara e solo una volta ce l’ha fatto chi era partito per primo con il proprio compagno a fianco; è successo a Budapest prima della pausa, con Vettel e Raikkonen primo e secondo al sabato e nello stesso ordine al traguardo domenica.

