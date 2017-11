Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Abu Dhabi 2017 (oggi 26 novembre)

Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Abu Dhabi 2017 a Las Marina: Vettel per il secondo posto, titolo iridato già assegnato a Hamilton

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Classifica Formula 1 - LaPresse

La classifica del Mondiale di Formula 1 che volto assumerà al termine del Gran Premio di Abu Dhabi? La gara di Yas Marina fisserà definitivamente le gerarchie ma non potrà più mutare la situazione per i due titoli, dal momento che il Mondiale Piloti è già stato assegnato a Lewis Hamilton a Città del Messico, mentre il Mondiale Costruttori è già matematicamente in tasca alla Mercedes fin da Austin. Facciamo comunque il punto sulla situazione attuale, cioè quella maturata nei diciannove Gran Premi fin qui disputati, sotto molto aspetti già definitiva. Il grande duello fra la Ferrari e la Mercedes, come è noto, ha preso la via di Stoccarda: nella classifica Piloti Lewis Hamilton è ormai irraggiungibile essendo 43 punti davanti a Sebastian Vettel quando ne restano solamente 25 da assegnare, mentre per quanto riguarda la classifica Costruttori le Frecce d’Argento hanno dominato, anche se certamente la Rossa ha retto molto meglio il confronto rispetto alle stagioni precedenti. Dunque nel Mondiale Piloti troviamo al comando Hamilton con 345 punti davanti a Vettel, secondo con 302 punti. A livello teorico, Vettel potrebbe essere insidiato per il secondo posto da Valtteri Bottas, che infatti è terzo con 280 punti, a 22 lunghezze dal tedesco della Ferrari, ma servirebbe un ribaltone clamoroso (vittoria del finlandese con Seb al massimo nono).

LA CLASSIFICA COSTRUTTORI

Nel Mondiale Costruttori invece la Mercedes ha già in cassaforte un enorme vantaggio sulla Ferrari (6255 punti contro 490): l’incidente di Singapore e poi i problemi di affidabilità di cui la Ferrari ha sofferto sia a Sepang sia a Suzuka hanno permesso a Stoccarda di mettere definitivamente la parola fine a questa contesa negli Stati Uniti. Per il Cavallino Rampante comunque i miglioramenti rispetto alle stagioni più recenti sono evidenti e questo è un dato che non andrà dimenticato: anzi, le distanze che tra Messico e Brasile sono tornate a calare aumentano i rimpianti per il “buco nero” asiatico. Se 43 punti vi sembrano tanti, pensate che solo a Singapore fra i punti persi da Vettel e quelli guadagnati da Hamilton ne saranno ballati almeno 40: insomma, si sarebbe potuti arrivare ad Abu Dhabi praticamente a pari punti pur con i successivi guasti in Malesia e Giappone. Il ritardo nel Costruttori chiama in causa Kimi Raikkonen, perché è il gap che il finlandese accusa dal connazionale Valtteri Bottas - 193 punti per Raikkonen contro i 280 di Bottas - ad avere creato questo solco fra le due scuderie. Kimi però potrebbe ora sperare di superare almeno Daniel Ricciardo al quarto posto, che l’australiano detiene con 200 punti tondi tondi. Fra i costruttori naturalmente la Red Bull è la terza forza, che con 358 punti completa il podio fra i team; curiosa però l’alternanza fra i due piloti, con Daniel Ricciardo che ha fatto molto bene per quasi tutta la stagione ma è stato bersagliato dalla sfortuna negli ultimi Gran Premi, proprio mentre quando la difficile stagione di Max Verstappen ha cambiato aspetto: adesso l’olandese ha 158 punti, impreziositi però da ben due vittorie.

Classifica piloti

1 Lewis Hamilton (Mercedes)* 345

2 Sebastian Vettel (Ferrari) 302

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 280

4 Daniel Ricciardo (Red Bull) 200

5 Kimi Raikkonen (Ferrari) 193

6 Max Verstappen (Red Bull) 158

7 Sergio Perez (Force India) 94

8 Esteban Ocon (Force India) 83

9 Carlos Sainz (Toro Rosso/Renault) 54

10 Felipe Massa (Williams) 42

11 Lance Stroll (Williams) 40

12 Nico Hulkenberg (Renault) 35

13 Romain Grosjean (Haas) 28

14 Kevin Magnussen (Haas) 19

15 Fernando Alonso (McLaren) 15



16 Stoeffel Vandoorne (McLaren) 13

17 Joyon Palmer (Renault) 8

18 Pascal Wehrlein (Sauber) 5

19 Daniil Kvyat (Toro Rosso) 5

Classifica costruttori

1 Mercedes* 625

2 Ferrari 490

3 Red Bull 358

4 Force India 177

5 Williams 82

6 Toro Rosso 53

7 Renault 49



8 Haas 47

9 McLaren 28

10 Sauber 5

* campione del mondo

