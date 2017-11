Diretta Formula 1/ F1 streaming video Sky e Rai gara live: vincitore e podio (Gp Abu Dhabi 2017)

Diretta Formula 1 F1 gara Gp Abu Dhabi 2017 Yas Marina live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo. La Ferrari sfida le Mercedes (oggi 26 novembre)

26 novembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Formula 1 - LaPresse: i piloti Ferrari

Domenica nel segno della Formula 1: in diretta dal circuito di Yas Marina si corre il Gran Premio di Abu Dhabi 2017, il ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2017 (clicca qui per il dettaglio della griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi). Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato degli Emirati Arabi avrà luogo alle classiche ore 14.00 italiane nonostante tre ore di fuso orario, cioè quando ad Abu Dhabi saranno le 17.00 del pomeriggio; in effetti una delle caratteristiche tipiche di questa corsa è che si parte con la luce del sole e si arriva con il buio, con la pista a quel punto illuminata dalle luci artificiali. Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche: la gara si svolgerà sulla distanza di 55 giri, ognuno dei quali misura 5.554 metri, per un totale di 305,355 km. Sono ben 21 le curve che caratterizzano questo circuito tortuoso, anche se non mancano due rettilinei piuttosto lunghi (quelli comprese fra le curve 7-8 e 10-11), che sono quelli sui quali si potrà attivare il Drs e dove realisticamente si possono tentare sorpassi, praticamente impossibili altrove. Piuttosto breve invece è il rettilineo d'arrivo, sul quale infatti non si potrà utilizzare l'ala mobile.

FORMULA 1, LA GARA IN DIRETTA LIVE

FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La corsa sulla pista del circuito che sorge negli Emirati Arabi Uniti e chiuderà un altro anno della Formula 1 sarà trasmessa come ogni altra gara della stagione su Sky Sport F1 HD, il canale tematico numero 207 della piattaforma satellitare Sky, mentre per chi segue la Formula 1 sulla Rai la notizia è che questo Gran Premio sarà visibile in tempo reale, essendo compreso nel pacchetto di gare che la Tv di Stato può trasmettere contemporaneamente a Sky, dunque le emozioni saranno visibili per tutti in tempo reale, anche se ormai non c'è più alcun titolo da assegnare. Anche in questo caso la telecronaca di tutti gli eventi sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici tra cui Marc Gené, voce interna al team Ferrari. Inviata ai box sarà Mara Sangiorgio mentre a fare da filo conduttore alla giornata ci sarà la rubrica Paddock Live, che sarà affidata a Federica Masolin. Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il Gran Premio anche in streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, l'appuntamento con la cronaca della gara di Yas Marina sarà su Rai Uno alle ore 14.00 dal momento che, come abbiamo già accennato, il Gp Abu Dhabi 2017 è uno di quelli visibili sulla Tv di Stato in tempo reale (e di conseguenza sul primo canale) con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e il commento tecnico di Ivan Capelli. Lo streaming di questa gara sul tracciato mediorientale sarà naturalmente garantito dal sito Internet ufficiale della tv di Stato www.raiplay.it. Ricordiamo anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account @Formula 1 e @F1.

LIBERE 3, HAMILTON IL PIÙ VELOCE

Lewis Hamilton più veloce di tutti con il tempo di 1.37.626. Il britannico rispetto alla giornata di venerdì ha cambiato marcia, così come la sua Mercedes. Infatti, Bottas è secondo, a due decimi dal compagno di squadra, a conferma del predominio Mercedes in queste prime due giornate di libere. Girano sugli stessi tempi le due Ferrari, staccate di mezzo secondo dalle due Frecce d'Argento, con Raikkonen quarto e Vettel quinto. In terza fila provvisoria le due Red Bull, rispettivamente di Ricciardo e Verstappen. Chiudono la top ten Alonso, Vandoorne, Sainz e Perez.

LE QUALIFICHE, POLE POSITION A BOTTAS

Valtteri Bottas a sorpresa ottiene la pole position del Gran Premio di Abu Dhabi. Il pilota finlandese si piazza in prima posizione, mettendosi alle spalle il compagno di squadra nonché neo campione del mondo in carica Lewis Hamilton. Con il tempo di 1.36.231 l'ex prima guida della Williams si aggiudica la prima posizione, anticipando di poco più di un decimo il campione britannico. Finale di campionato amaro per il fuoriclasse inglese, che si vede costretto a cedere la pole al proprio compagno di scuderia. In seconda fila Sebastian Vettel, ma la Ferrari, rispetto al venerdì, è lontanissima stavolta. Il tedesco chiude indietro di cinque decimi rispetto alla pole position odierna, quasi quattro i decimi di distacco da Bottas. In gara il quattro volte campione del mondo si augura di poter lottare ad armi pari con la rivale Mercedes, anche se non sarà affatto semplice. In seconda fila accanto a lui partirà l'ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. L'australiano riscatta un primo giorno difficile di prove ottenendo la quarta posizione, e mettendosi alle spalle la Ferrari di Kimi Raikkonen, soltanto quinto. Il finlandese ha avuto una retrocessione repentina dopo la terza piazza acquisita durante la Q1 delle qualifiche ufficiali, finendo addirittura alle spalle del pilota Red Bull. Sesto Verstappen, insolitamente lento. L'olandese, dopo l'exploit delle prime prove libere del venerdì, è crollato in sesta posizione, con un distacco di oltre un secondo rispetto a Bottas. Il talentuoso pilota della scuderia austriaca è chiamato al pronto riscatto in gara, per confermare quanto di buono mostrato nella seconda parte della stagione. Quarta fila con Hulkenberg, il cui distacco di due secondi la dice lunga su quale sia il divario con i grandi della Formula 1. La Renault del tedesco ha avuto però modo di mettersi alle spalle entrambe le Force India motorizzate Mercedes, con Perez, ottavo, che ha chiuso avanti al giovane Ocon, suo compagno di squadra. Ha concluso in decima posizione Felipe Massa, al suo ultimo Gran Premio. Il brasiliano si è regalato la Q3, l'ultima della sua carriera, prima di salutare il circus definitivamente al termine della corsa. Fuori dalla Q3 le due Mclaren di Fernando Alonso (undicesimo, primo degli esclusi durante la Q2) e Vandoorne. Disastro anche per le due Toro Rosso, con l'esordiente Gasly che ha chiuso in 17esima posizione. Ultimo il compagno di squadra Hartley.

GP ABU DHABI, INFO TECNICHE: I FRENI

Addentriamoci adesso nell'analisi di alcuni particolari tecnici della gara. Notizie molto interessanti ci arrivano dalla Brembo per quanto riguarda l’impiego dei freni. La prima parte della pista è molto veloce, con due rettilinei in cui viene utilizzato il DRS, mentre a partire dalla curva 11 le curve secche si intensificano ed impediscono di raggiungere i 300 km/h nella sezione restante del tracciato. La gara prende il via alle ore 17, con la luce solare, ma dopo mezz’ora arriva il tramonto e l’ultima ora si disputa con la luce artificiale. Quest’alternanza si traduce in un calo delle temperature di 10-15 gradi, con conseguente riduzione del grip e prestazioni mutevoli in frenata. Secondo i tecnici Brembo, che hanno classificato le piste del Mondiale usando una scala da 1 a 10, il circuito di Yas Marina rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi al mondo per i freni. La pista araba si è meritata un indice di difficoltà di 10, identico al valore ottenuto dai circuiti di Montreal, Città del Messico e Singapore. I piloti utilizzano i freni 11 volte al giro. Solo sui circuiti cittadini di Singapore e Monaco ci sono più frenate. Complessivamente in un giro i freni sono in funzione per 18 secondi e mezzo che diventano quasi 17 minuti in tutta la gara, ossia il 19 per cento del GP. La decelerazione media sul giro è di 3,8 g ma considerando solo le prime 11 curve della pista la media supera i 4 g, valore che invece non è mai raggiunto nelle curve restanti. L’energia dissipata in frenata da ciascuna monoposto durante l’intero GP è di 178 kWh. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di 63 tonnellate. Sul singolo giro invece il carico individuale supera gli 11 quintali. Delle 11 frenate del circuito tre sono classificate dai tecnici Brembo come impegnative per i freni, cinque sono di media difficoltà e tre sono light. Preceduta da un rettilineo di quasi 1,2 km, la frenata più dura è quella alla curva 8: le monoposto vi arrivano a 329 km/h e rallentano per 2,79 secondi fino a scendere a 72 km/h.

FOCUS SULLE GOMME

Parlando invece degli pneumatici, ad Abu Dhabi Pirelli porterà le tre mescole più morbide (Purple UltraSoft, Red SuperSoft e Yellow Soft) tra quelle a disposizione. La soft non ha certo ottenuto grande successo fra i piloti: oltre al set obbligatorio per regolamento, solo Hamilton, Ocon, Stroll, Grosjean, Magnussen e Wehrlein hanno deciso di portare un set aggiuntivo. Le Ultyrasoft sono le più scelte: 9 set a testa per i piloti Mercedes e Verstappen, addirittura 10 per i ferraristi e Ricciardo. Il Gran Premio di Abu Dhabi si svolge dal tardo pomeriggio fino alla sera: le temperature della pista tendono, dunque, a calare nel corso della gara, il che significa che la curva di comportamento dello pneumatico è leggermente diversa dal normale. Nonostante la superficie del circuito di Yas Marina sia molto liscia, gli pneumatici vengono particolarmente sollecitati a causa della conformazione del tracciato, come informa Pirelli nella sua presentazione del Gp. Su questa pista infatti gli pneumatici sono soggetti a elevate forze longitudinali, il che fa aumentare la temperatura della mescola che non ha mai troppo tempo di riposare. Il carico aerodinamico è piuttosto alto, con eguali necessità di grip meccanico ed aerodinamico il che comporta ulteriore sforza sulle gomme. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta della gara del Gran Premio di Abu Dhabi 2017 di Formula 1 sul circuito di Yas Marina sta per cominciare…

© Riproduzione Riservata.