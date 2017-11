Michael Schumacher / La figlia Gina Maria rompe il silenzio: “Continua a combattere”

Michael Schumacher, la figlia Gina Maria rompe il silenzio con un messaggio toccante: “Continua a combattere”. Le ultime notizie sulle condizioni di salute dell'ex pilota di Formula 1

26 novembre 2017 Silvana Palazzo

Michael Schumacher, il messaggio della figlia Gina Maria (Foto: LaPresse)

Michael Schumacher continua a combatterlo: lo assicura la figlia Gina Maria, che ha pubblicato sui social un messaggio commovente. Prima d'ora non aveva mai parlato delle condizioni di salute del padre, vittima di un tragico incidente a Meribel il 29 dicembre 2013. Così dunque rompe un lungo silenzio, scegliendo una data tutt'altro che casuale, perché il messaggio è arrivato ieri a cinque anni esatti dall'ultimo Gran Premio corso dal pilota tedesco in Formula 1. “C'è una sola felicità in questa vita, amare ed essere amati”, ha scritto Gina Maria, aggiungendo gli hashtag “continua a combattere” e “team Michael”. Un post toccante su Instagram quello della figlia dell'ex pilota della Ferrari che però non lascia presagire miglioramenti da parte del padre. Dall'immagine condivisa traspare però un'atmosfera serena: si intravede un cavallo con un lago sullo sfondo. “Magnifico, il potere dell'amore, dio benedica la tua famiglia”, ha commentato un fan del sette volte campione di Formula 1.

MICHAEL SCHUMACHER, IL MESSAGGIO DELLA FIGLIA GINA MARIA

Gina Maria Schumacher, sorella maggiore del diciottenne Mick, è una cavallerizza di talento. Lo si evince dalle tantissime foto di concorsi ippici che la giovane ha pubblicato sul profilo Instagram personale. Non è sicuramente facile per la giovane inseguire i suoi sogni senza il supporto del padre, che non si è più ripreso dall'incidente sulla neve, dopo il quale ha trascorso sei mesi in coma. “Sii forte! Ti auguro tutto il meglio per te e la tua Famiglia”, ha scritto un fan commentando il suo post su Instagram. Quella di ieri è stata una delle rarissime occasioni in cui la famiglia Schumacher ha voluto esternare un messaggio su Michael dopo il gravissimo incidente sciistico. Anche il fatto che il messaggio sia stato scritto in inglese, e non in tedesco, conferma il desiderio di comunicare con tutto il mondo. Sta di fatto che si continua a sapere poco o nulla delle condizioni di Michael Schumacher. La rivista tedesca Bunte due settimane fa ha spiegato, citando una fonte anonima, che l'ex pilota manderebbe “segnali da un mondo lontano”.

There is only one happiness in this live, to love ?? and be loved #naturephotography #natureforsoul #keepfighting Un post condiviso da Gina Schumacher Offical (@gina_schumacher) in data: 21 Nov 2017 alle ore 05:59 PST

