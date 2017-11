Hamilton si ritira dalla Formula 1?/ Rosberg rivela: “Ci sta pensando. Quest'anno mi ha detto che...”

28 novembre 2017

Lewis Hamilton si ritira? La Formula 1 potrebbe regalarci un altro colpo di scena. Non è detto però che avvenga a breve, ma intanto la “bomba” è stata sganciata. Lo ha fatto Nico Rosberg rivelando che il pilota campione del mondo starebbe pensando al ritiro. Un po' come ha fatto lui, che ha appeso il casco al chiodo subito dopo aver vinto il titolo. “Per me Lewis Hamilton sta pensando al ritiro”, ha confessato l'ex pilota tedesco ai microfoni dell'agenzia Dpa. Se a Rosberg è venuto il sospetto c'è da credergli, perché conosce molto bene il campione britannico, avendo lavorato insieme in Mercedes. “Quest'anno mi ha detto che non vuole più passare tanto tempo a viaggiare”, ha rivelato Rosberg, spiegando che non gliene avrebbe parlato se non ci stesse già pensando. “Una frase che non mi avrebbe detto se non gli fosse già balenata un po' l'idea di abbandonare le gare. Con queste lunghe stagioni, rimanere in Formula 1 sarà sempre più difficile ed estenuante”, ha spiegato l'ex pilota.

Addio di Lewis Hamilton alla Formula 1? Non sarebbe certo sorprendente se il pilota della Mercedes decidesse di lasciare il Circus. Il 7 gennaio prossimo compirà 33 anni, quindi potrebbe aver già cominciato a pensare al suo futuro. Potrebbe però rimandare la decisione al termine della prossima stagione, perché la voglia di centrare il quinto titolo mondiale potrebbe prevalere su quella di dedicare più tempo a se stesso. Andarsene da vincente infatti non è semplice, ma per molti non è casuale il fatto che non si stia ancora parlando di rinnovo del contratto. Il legame di Hamilton con la Mercedes scadrà proprio al termine del 2018. Dicono che due indizi siano una coincidenza, manca il terzo allora per avere una prova... Intanto il pilota britannico non è andato ancora in vacanza, anzi sta continuando a lavorare: è impegnato, come ha mostrato attraverso il suo profilo Instagram, nei test per la prossima stagione.

