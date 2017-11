Test Abu Dhabi 2017/ Formula 1, diretta: classifiche e tempi 1^ giornata (Yas Marina)

Test Abu Dhabi Formula 1: diretta della prima giornata di prove sulla pista di Yas Marina. Tempi e classifiche, protagonisti, volti nuovi e novità tecniche.

Benchè ufficialmente il campionato della Formula 1 sia terminato domenica scorsa con il Gran Premio di Abu Dhabi, in realtà la F1 non ha ancora abbandonato la pista di Yas Marina. Qui infatti oggi e domani si svolgeranno due giorni di test chiesti dalla Pirelli per mettere alla prova il nuovo set di mescole studiate dalla casa italiana in vista della prossima stagione 2018. Secondo regolamento quindi non vedremo alcuna novità tecnica montata sulle monoposto in vista del prossimo campionato, ma le 10 scuderie partecipanti avranno la possibilità di studiare con tutta calma la nuove gomme, che portano succulenti novità. Da non dimenticare poi che queste due giorni di testa ad Abu Dhabi sarà anche l’occasione per salutare ancora una volta i protagonisti di questa stagione così brillante della Formula 1 oltre che l’opportunità di vedere in pista qualche volto ancora fresco. Prima però di scoprire le novità portate alla Pirelli e i protagonisti attesi in pista a Yas Marina, ricordiamo gli orari delle sessioni oltre che le modalità attraverso cui rimanere costantemente aggiornati su quanto accade in pista ad Abu Dhabi.

INFO TV E STREAMING VIDEO, ORARI

Per i test di Abu Dhabi 2017 non sono previste particolari novità per quanto riguarda gli orari: essendo poi test chiesti dalla Pirelli e non organizzati dalla federazione lascia una certa libertà anche per le varie scuderie. Ricordiamo però che non è stata prevista una diretta tv dei due giorni di test a Abu Dhabi e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video dell’evento. La piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti in esclusiva della F1, dovrebbe però assicurare una buona copertura dell’evento sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) con momenti di approfondimento previsti durante tutto l’arco della giornata. Consigliamo inoltre di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, oltre che sui profilo social collegati per rimanere informati su quanto sta succedendo in pista a Yas Marina.

LE GOMME

Come preannunciato le protagoniste assolute in questi due giorni di test per la Formula 1 attesi ad Abu Dhabi saranno le gomme che la casa italiana Pirelli ha studiato in vista della prossima stagione. Di gran peso infatti sono le novità appurate dalla fornitrice ufficiale di pneumatici per la F1, che non solo ha deciso l’adozione di una nuova mescola, ma ha pure aumentato di un grado la “morbidezza” di ogni mescola. La gamma di 7 pneumatici slick quindi verranno ammorbiditi di uno step: dietro a questa scelta vi la volontà di offrire maggiori opportunità strategiche in gara, (anche perché in molte gare le mescole più dure sono state completamente ignorate), riuscendo a mantenere nel contempo ottimi risultati anche su asfalti più complicati. L’altra novità è l’esordio della nuova gomma marchiata di rosa Hyper Soft, che sarà la gomma più morbida mai prodotta dalla Pirelli per la Formula 1.

I PROTAGONISTI

Andiamo quindi a conoscere chi saranno i protagonisti in pista oggi per la prima giornata di test ad Abu Dhabi: come abbiamo detto saranno tutte e dieci le scuderie presenti a Yas Marina e oltre ai volti noti della stagione appena chiusa della Formula 1 ci sarà pure qualche novità. Per la Mercedes in pista ci sarà il campione del Mondo Lewis Hamilton, mentre per la Red Bull ecco Ricciardo , con Raikkonen atteso al volante della sua Ferrari Sf 70 H. Non mancherà anche Alonso per la McLaren e Ericsson per la Sauber, con Hulkenberg atteso in pista sulla Renault. Le grandi novità arrivano però da Force India e Williams: sulla prima infatti vedremo Mazepin, mentre sulla seconda ecco che Robert Kubica farà il suo grande ritorno in Formula 1 dopo i numerosi test già effettuati nel corso della stagione 2017.

