Test Abi Dhabi 2017/ Formula 1, diretta e classifica dei tempi della 2^ giornata (Yas Marina)

Test Abu Dhabi Formula 1: classifica dei tempi e diretta della seconda giornata di prove sulla pista di Yas Marina. Occhi puntati su nuove gomme Pirelli e Halo.

29 novembre 2017 Michela Colombo

Test Abu Dhabi Formula 1 (LaPresse)

Seconda e ultima giornata di test per la Formula 1 ad Abu Dhabi: si chiuderà infatti oggi sulla pista di Yas Marina la due giorni di prove che la Pirelli ha chiesto a tutte le scuderia per mettere alla prova i nuovi pneumatici studiati dalla casa italiana per la prossima stagione. Quelle di oggi mercoledì 29 novembre 2017 saranno anche le ultime ore a disposizione per tutti gli appassionati della F1 con i protagonisti: il prossimo appuntamento saranno infatti solo i test ufficiali attesi il prossimo febbraio 2018. Occhio quindi alla classifica dei tempi per conoscere le risposte che daranno sulla pista di Yas Marina le nuove mescole della Pirelli.

INFO TV E STREAMING VIDEO, ORARI

Confermati anche per questa seconda giornata di test per la formula 1 di Abu Dhabi gli stessi orari osservati nella ieri, considerando un ogni caso il fuso orario con l’Italia. Utilizzando gli orari italiani ricordiamo che quindi i semafori si spegneranno per dare il via alle ore 6.00: bandiera a scacchi attesa invece per le ore 15.00 con nel mezzo una piccola pausa riservata al pranzo. Da segnalare che anche per questo 2^ giorno non è stata prevista una diretta tv della sessione di test a Abu Dhabi e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una diretta streaming video dell’evento. La piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti in esclusiva della F1, dovrebbe però assicurare una buona copertura dell’evento sul proprio canale Sky sport 24 (numero 200) con collegamenti in diretta con Abu Dhabi previsti durante tutto l’arco della giornata. Consigliamo inoltre di rimanere collegati sul sito ufficiale della Formula 1 all’indirizzo www.formula1.com, oltre che sui profilo social collegati per rimanere informati su quanto sta succedendo in pista a Yas Marina.

LA GIORNATA DI IERI

Brillanti i risultati raccolti ieri in pista ad Abu Dhabi nella prima giornata di test, con molti giri veloci e tanti i piloti che hanno pure registrato long run segnando a bilancio più di 100 giri. Dando un occhio veloce alla classifica dei tempi segnati ieri a Yas Marina va dato merito al pilota della Ferrari Raikkonen (che oggi verrà sostituito da Vettel) che ha firmato in fretta il giro più veloce con il 1'37"768. Dietro al finlandese ecco poi Ricciardo e Lewis Hamilton, distanti però almeno mezzo secondo, con Grosjean e Stroll che hanno chiuso la top five. Oltre ai tempi realizzati, è da valutare positivamente la prestazione di tutti i piloti in pista a Yas Marina: notevole il lavoro fatto da Robert Kubica, per la prima volta in pista con la versione 2017 della Williams: per lui oltre 100 giri effettuati e il nono crono con 1.41”269 in classifica.

LE GOMME E IL SISTEMA HALO

Oltre i grandi protagonisti della prossima stagione della Formula 1 , la pista di Yas Marina ha visto il test di due elementi che caratterizzano il prossimo campionato ovvero le nuove gomme della Pirelli e il sistema di Protezione Halo. Se del secondo ancor’oggi molti piloti non si sono espressi (pur raccogliendo moltissimi dati per poi effettuare prove comparative in galleria del vento) invece, è stato generalmente positivo il giudizio dato ai nuovi pneumatici Pirelli. Tra le novità introdotte ecco anche la gomma Hyper soft a banda rosa, la gomma più morbida che la casa italiana ha mai realizzato per la Formula 1. Proprio Raikkonen, il più veloce ad Abu Dhabi ieri ha dichiarato a proposito della nuova mescola (con la quale ha realizzato il giro record): “Sì ho provato le hyper soft, hanno ovviamente tanta aderenza e rendono le macchine più veloci”. Il giudizio però sarà da rivedere con le nuove monoposto, come il finlandese ha poi aggiunto. Staremo a vedere che cosa ci dirà la pista oggi.

© Riproduzione Riservata.