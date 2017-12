Alfa Romeo Sauber Team/ Formula 1 video, svelata la livrea con il Biscione: avrà la stessa power unit Ferrari

Alfa Romeo Sauber Team, video presentazione in Formula 1. Svelata la livrea con il Biscione, inoltre la vettura avrà la stessa power unit Ferrari. Le ultime notizie sul grande ritorno

02 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Alfa Romeo Sauber Team (Foto: da Twitter)

Presentata l'Alfa Romeo Sauber, l'inedita monoposto che debutterà in Formula 1 la prossima stagione. Per l'Alfa Romeo in realtà è un ritorno, ma la partnership con la Sauber rende nuova l'avventura. In occasione della presentazione della livrea della vettura sono stati annunciati anche i due piloti della nuova scuderia: il monegasco Charles Leclerc e lo svedese Marcus Ericsson, mentre Antonio Giovinazzi sarà il terzo pilota. L'evento è stato organizzato presso il Museo di Arese, dove sono stati delineati anche i dettagli della partnership tecnica e commerciale che permetterà al marchio del Biscione di tornare in Formula 1 come title sponsor della scuderia elvetica. Un accordo storico anche perché prevede una cooperazione strategica, commerciale e tecnologica, anche attraverso la condivisione d'ingegneri e personale tecnico specializzato. Le monoposto per la prossima stagione saranno motorizzate con le power unit Ferrari, ma dal 2019 potrebbero essere targate Alfa Romeo.

ALFA ROMEO SAUBER: PRESENTATA LA LVREA, TUTTE LE NOVITÀ

Un grande biscione sul cofano motore rosso della Sauber a conferma dell'arrivo dell'Alfa Romeo come title sponsor di Sauber. La monoposto è stata riverniciata di bianco e rosso in coincidenza di colori che fanno ben sposare il marchio dell'Alfa Romeo con la bandiera della Confederazione elvetica. C'è una piccola striscia blu che separa il bianco dal rosso. La lira però potrebbe essere cambiata in vista della prossima stagione. Sergio Marchionne ha sottolineato che l'Alfa Romeo Sauber non sarà un cliente di “Serie B”, ma anzi godrà di tutti gli aggiornamenti delle power unit Ferrari in linea con la Casa di Maranello, con la sola eccezione delle novità “che potrebbero mettere a rischio l'affidabilità del prodotto”. Per il momento nessuno si sbilancia sull'obiettivo in vista della stagione di Formula 1: “Il primo anno di collaborazione non può avere aspettative molto alte, ma vogliamo crescere e migliorare”, ha spiegato Sergio Marchionne in conferenza stampa.

