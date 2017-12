Michael Schumacher/ Quattro anni dall’incidente: come sta il campione? (Oggi 29 dicembre 2017)

Michael Schumacher, quattro anni dall’incidente sugli sci a Meribel: come sta il campione? La famiglia difende la privacy dell'ex Ferrari (Oggi 29 dicembre 2017)

29 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Michael Schumacher (LaPresse)

Quattro anni sono passati dall’incidente che ha cambiato la vita di Michael Schumacher. Dopo una leggendaria carriera in Formula 1, con i record di sette titoli di campione del Mondo e 91 Gran Premi vinti, di cui cinque Mondiali e 72 vittorie con la Ferrari, ecco un “banale” incidente sugli sci a Meribel il 29 dicembre 2013 a rendere completamente diversa la vita di Schumi. Sono passati dunque ben quattro anni, eppure alla domanda “come sta Michael Schumacher?” non si può rispondere in modo preciso. Dopo i primi mesi inevitabilmente sempre al centro dell’attenzione, è calato il silenzio: la famiglia Schumacher difende in modo molto rigoroso la privacy del campione, anche se questo lascia nel dubbio i tantissimi tifosi di Schumi, sparsi in tutto il mondo e particolarmente numerosi naturalmente in Germania e in Italia. Fra i pochi che sanno qualcosa ci sono Jean Todt e Luca Badoer, due compagni dei leggendari anni vissuti in Ferrari da Michael Schumacher.

ANNIVERSARIO INCIDENTE MICHAEL SCHUMACHER: LE CONDIZIONI DEL CAMPIONE

Non resta dunque che citare la frase che ripete sempre Sabine Kehm, la storica portavoce e manager di Schumi che oggi segue anche il figlio Mick Schumacher, che adesso corre in Formula 3 con la Prema: “La salute di Michael non è una questione di interesse pubblico. Vogliamo proteggere la sfera intima della famiglia. Siamo consapevoli che questa decisione non verrà compresa da molti. Michael è sempre stato molto attento alla privacy propria e dei suoi parenti nel corso della carriera. Ha sempre tracciato una linea netta tra il pubblico e il privato”. Una linea che rispettano anche i pochi che sanno qualcosa fuori dalla famiglia, come appunto i già citati Todt e Badoer. Non resta dunque che sperare, magari pregare oppure rilanciare l’hashtag #KeepFightingMichael sugli immancabili social network.

