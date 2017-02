INCIDENTE VETTEL/ Video, test Pirelli a Fiorano: Sebastian esce di strada! (oggi 10 febbraio 2017)

INCIDENTE SEBASTIAN VETTEL: IL PILOTA TEDESCO ESCE FUORI STRADA DURANTE I TEST PIRELLI (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) - Sebastian Vettel, nella prima giornata dei test Pirelli disputati a Fiorano, è stato vittima di un incidente, con il video esclusivo riportato da 'Sky Sport'. Nelle immagini messe a disposizione da un appassionato presente sul circuito, infatti, si nota come il pilota tedesco esce di strada dopo aver perso il controllo della macchina nella curva a sinistra dopo il ponte che porta al Tornantino. La causa sembrerebbe essere la poca aderenza dei pneumatici sull'asfalto bagnato, visto che in pista la temperatura si aggirava intorno ai cinque gradi, le coperture erano quindi state riscaldate con le termocoperte ma questo non è servito per evitare l'incidente a Sebastian Vettel che ha perso il controllo della SF15-T mule. Nessun problema fisico rimediato dal pilota tedesco che è uscito senza problemi ed in maniera autonoma dalla vettura, ma ha dovuto interrompere la prima sessione dei test Pirelli.

INCIDENTE SEBASTIAN VETTEL: ANNULLATA LA SECONDA GIORNATA DI TEST PIRELLI (OGGI 10 FEBBRAIO 2017) -Non è iniziata nel migliore dei modi la prima giornata dei test Pirelli per Sebastian Vettel che, a Fiorano, è stato già protagonista di un incidente. Nessun problema per il pilota tedesco che ha avuto qualche problema di aderenza della sua vettura a causa dell'asfalto bagnato, ed ha dovuto interrompere in questo modo la prima sessione dei test. A causa di mancanza dei pezzi di ricambio, la Ferrari ha dovuto annullare la seconda giornata di test Pirelli che avrebbe visto alla guida quest'oggi il terzo pilota della Scuderia di Maranello, Antonio Giovinazzi. Si è già conclusa la due giorni di test Ferrari a Fiorano per verificare sull'asfalto appositamente bagnato le nuove ruote rain messe a disposizione da Pirelli per la prossima stagione di Formula 1 proprio a causa dell'incidente di Sebastian Vettel proprio all'inizio della sessione pomeridiana di ieri che ha reso inutilizzabile la Ferrari SF15-T modificata.

