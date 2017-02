Sauber F1 2017 / C36 Ferrari: novità e dettagli della nuova monoposto di Wehrlein e Ericsson, dal cuore rosso Maranello (Presentazione Ultime notizie)

SAUBER F1 2017, ECCO LA C36 FERRARI: REGOLAMENTO E NOVITA’ IL LIVREA E NON SOLO (ULTIME NOTIZIE PRESENTAZIONE) – E’ stata presentata nella mattinata di oggi la nuova Sauber C36 Ferrari, il nuovo modello della casa svizzera in vista della stagione 2017 della F1, e attraverso un post sui propri canali sociale, la scuderia ha diffuso le prime foto ufficiali nella nuova vettura. La monoposto attesa protagonista della prossima stagione della Formula 1 sotto la guida di Wehrlein e Ericsson mostra una nuova bella livrea blu metallizzata con dei dettagli in oro, che agli appassionati da lungo data ben ricordano la Ligier JS43 con la quale Oliver Panis aveva vinto nel 1996 il Gp di Monaco. In ossequio alle nuove richieste del regolamento la nuova Sauber motorizzata Ferrari avrà un fondo più largo 18.0 a 2 metri con le gomme chiaramente più larghe con un nuovo sistema aerodinamico che ha portato allo sviluppo delle ali anteriori ora a più a freccia, con gli upper flap rimasti pressochè identici a quelli visti nel modello precedente, mentre nel posteriore sono aumentate le misure del diffusore e dell’ala posteriore più a cucchiaio. A colpire l’attenzione è anche il muso della nuova Sauber C36 Ferrari, ora di chiara ispirazione Williams modellato a freccia, oltre che il roll bar che ben richiama la versione molto stretta della Mercedes del 2010. CLICCA QUI PER VEDERE LE PRIME FOTO UFFICIALI DELLA SAUBER C36 FERRARI (da sito ufficiale)

SAUBER F1 2017, ECCO LA C36 FERRARI: IL CUORE DEL CAVALLINO RAMPANTE(ULTIME NOTIZIE PRESENTAZIONE) –Per la prossima stagione 2017 della F1 la Sauber C36 appena presentata al proprio pubblico ha deciso di mantenere il contratto con la Ferrari, quale costruttori di motori. La nuova monoposto svizzera infatti avrà ancora un cuore da cavallino rampante, benchè la versione venduta sia chiaramente quella risalente alla scorso stagione della Formula 1. La scelta è stata dettata ancora una volta principalmente da ragioni economiche. Per lungo tempo infatti si temeva che la Sauber non riuscisse a iscriversi al campionato di F1 2017, come ha affermato la stessa responsabile del team Monisha Kaltenborn: "C'è un grande cambiamento in arrivo, quindi dobbiamo utilizzare le capacità che abbiamo, c'è bisogno di concentrarsi su questo cambiamento”. Ma andiamo a vedere qualche dettaglio tecnico del motore della nuova Sauber C36 Ferrari: il motore è un V6 a 90 cavalli, con una capacità di 1.600 cc, turbo singolo e 105 kg di carburante sopportati, 4 valvole a cilndro. Per l’ERS ricordiamo inoltre una potenza dello MGU-K di 150 KW e una batteria a giro di 4 MJ.

SAUBER F1 2017, ECCO LA C36 FERRARI: CI SARA’ GIOVINAZZI AI TEST A BARCELLONA (ULTIME NOTIZIE PRESENTAZIONE) –Nella giornata di oggi è stata presentata la nuova Sauber C36, il nuovo gioiello della scuderia svizzera che si appresta assieme alti team della F1 ad accendere la stagione 2017 con i primi test ufficiale attesi al circuito di Barcellona il prossimo 27 febbraio. La nuova Sauber, molto bella nella sua nuova livrea blu metallizzata e oro, è pronta a fare scena di se sulla pista spagnola, ma per questo primo appuntamento del mondiale della F1non sarà la coppia ufficiale Werhlein-Ericsson a portarla in giro. Il tedesco vittima di un brutto incidente nel corso della Race of Champions, potrebbe infatti non esse disponibile per i primi test della F1 se addirittura risultare infortunato ancora per i primi Gp ufficiali. La nuova Sauber C36 sarà quindi mostrata sulla pista spagnola dall’italiano Antonio Giovinazzi, terzo pilota della Ferrari, che la scuderia di Maranello, fornitrice dei motori alla Sauber ha deciso di prestare in occasione dei test a Montmelò. Per il giovane pilota si tratta di un’occasione più unica che rara per mettersi finalmente in mostra nel circus della F1.

