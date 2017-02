Renault F1 2017 / R.S 17: novità e dettagli della nuova monoposto di Nico Hulkenberg e Joylon Palmer (Presentazione, ultime notizie)

RENAULT F1 2017, RS 17: NOVITA’ E DETTAGLI DELLA NUOVA MONOPOSTO FRANCESE (PRESENTAZIONE, ULTIME NOTIZIE) – Verrà presentata oggi a Enstone in Francia la nuova Renault RS 17, la monoposto della scuderia francese per la prossima stagione della Formula 1, che presto si vedrà nelle mani dei due piloti ufficiali Nico Hulkenberg e Joylon Palmer, ai prossimi test della F1 di Barcellona che avranno inizio soltanto tra pochi giorni. A poche settimane dall’inizio ufficiale del mondiale 2017 della Formula 1 e ancora meno dai primi test anche la Renault alza i veli sulla sua nuova monoposto con la speranza che questa stagione possa portare successi più soddisfacenti. Anche in casa della Renault nella progettazione della nuova RS 17 l’obbiettivo primario è stato quello di aderire in maniera più fedele alle richieste ed esigenze del nuovo regolamento della F1: l’obbiettivo per la prossima stagione rimane chiaramente non la vittoria ma almeno il superamento del nono posto iridato ottenuto nel 2016. Tanta la curiosità sulla nuova Renault: le novità principali però dovrebbero riguardare appena le modifiche e gli sviluppi fatti in ottica del rispetto del nuovo regolamento e al momento pare difficile che tutti gli appassionati vedranno oggi dei dettagli davvero innovativi. Oltre al fondo necessariamente più largo bisognerà però vedere come gli ingegneri della scuderia francese hanno deciso di profilare l’alettone anteriore per ottenere dei miglioramenti in aerodinamica, contando che la Fia per questa stagione ha imposto delle gomme molto più larghe. E poi, anche la Renault copierà il musino a tridente della Williams, come ha giù fatto ieri la Sauber? Per scoprire tutto questo e anche se la livrea prescelta si manterrà sul giallo intenso oppure virerà sul gialloazzurra già visto in Formula E dobbiamo però attendere la presentazione ufficiale attesa comunque in giornata.

Nella giornata di oggi verrà presentata ufficialmente la nuova Renault RS 17 per la stagione della Formula 1 2017: in attesa di conoscere i dettagli tecnici della nuova monoposto francese andiamo a dare un occhio ai protagonisti che la faranno correre tra pochi giorni ai test di Barcellona: anche per questa stagione è stato confermato in Renault il britannico Joylon Palmer, figlio d'arte. Palmer approdato alla F1 nel 2015 come terzo pilota della Lotus, approda alla guida della Haas nell'ottobre dello stesso anno, per poi passare in Renault nella stagione seguente: l'anno scorso il pilota britannico ha però chiuso il suo mondiale di F1 al 8^ posto con appena un punto, riuscendo a raggiungere al massimo il decimo piazzamento in Malesia. Al suo fianco salutato Magnusson andato alla Haas è approdato l'ex force India Nico Hulkenberg: uomo di grande esperienza ha chiuso la stagione 2016 con il nono posto a 72 punti, con 14 piazzamenti nella top ten e un quarto posto nel Gp del Belgio.

